Produktové novinky září: zjistěte, co je nového ve světě financí

Také v září se udála řada zajímavých novinek. Přinášíme vám jejich pravidelný přehled.

Air Bank: končí s podporou placení přes My Air

Air Bank ke 3. listopadu 2020 ukončí podporu placení mobilem přes My Air. Už při spuštění Google Pay banka avizovala, že placení přes My Air bude dostupné jen pro stávající uživatele a že bude pravidelně vyhodnocovat zájem o tento způsob placení, protože z dlouhodobého hlediska nedává smysl udržovat obě služby.

Do internetového bankovnictví se přihlásíte také přes QR kód

Do internetového bankovnictví banky se nově můžete přihlásit přes mobilní aplikaci My Air načtením QR kódu umístěného na přihlašovací stránce. I nadále je možné využívat také další způsoby přihlášení.



Přihlášení do internetového bankovnictví Air Bank přes QR kód. (25. 9. 2020)

Air Bank spustila novou službu doplňkového penzijního spoření

Air Bank od 2. 9. 2020 nově nabízí doplňkové penzijní spoření. Spoření banka poskytuje ve spolupráci s NN Penzijní společností. Sjednat si ho můžete přímo na pobočkách banky, nebo prostřednictvím internetového bankovnictví.

Za založení účtu soutěž o 50 000 Kč. Banka CREDITAS hledá nové klienty

Banka CREDITAS spustila akci pro nové klienty. Každý, kdo si založí účet (online nebo na pobočce), bude zařazen do soutěže o 50 000 korun. Soutěžit může každý, kdo k 1. 9. 2020 neměl či nemá u banky běžný účet nebo účet Richee. Podmínky jsou jednoduché: provést 5 debetních transakcí, například převod z účtu, inkaso, platbu kartou apod. (Podrobná pravidla soutěže) Soutěž trvá od 1. září 2020 do 30. listopadu 2020.

Česká spořitelna změní ceník a chystá i další změny

Česká spořitelna od 25. ledna 2021 změní ceník. Některé služby na pobočkách zdraží, klienti nad 70 let je ale budou mít zdarma. Banka zároveň zruší 30 poplatků u málo využívaných služeb.

Současně mění ceny prémiová služba České spořitelny Erste Premier, která od ledna razantně zvýší ceny, pokud nesplníte její podmínky pro bezplatné vedení. Nestačí si jen peníze přeposílat .

K novému dětskému účtu vám spořitelna přidá 300 Kč, má ale podmínku

Česká spořitelna má akci k dětskému účtu. Pokud jej potomkovi založíte a pravidelně na něj budete posílat peníze, přidá bonus 300 Kč. Podmínkou je, abyste v měsíci jeho založení a každý z následujících 5 měsíců na účet pravidelně poslali alespoň 50 Kč. Banka k tomu vždy přidá dalších 50 Kč, dohromady je tedy možné získat 300 Kč. Akce trvá do 31. října a platí pro děti do 15 let.

George umí nově spravovat úvěry

Klienti České spořitelny mohou všechny své půjčky nově kontrolovat přímo v internetovém bankovnictví George. Hypotéky, penzijní spoření či investice šlo prostřednictvím George upravovat už dříve. Nyní v něm ale můžete také měnit nastavení své půjčky.

ČSOB vám k platbě debetkou přidá „drobné“ a má novou aplikaci DoKapsy

Unikátní možnost investování spustila pro své klienty ČSOB. Platby debetní kartou k účtům v ČSOB si můžete nechat zaokrouhlovat na nejbližší vyšší násobek 20 korun. Drobné částky se následně převedou do fondu ČSOB Bohatství. Služba, kterou banka pojmenovala Drobné , má ukázat, že svět investic není pouze pro bohaté, ale úplně pro každého.

V aplikaci DoKapsy můžete mít uloženy všechny platební karty

Banka má od 24. září 2020 novou aplikaci DoKapsy. Můžete v ní mít uloženy všechny platební karty, věrnostní kartičky různých obchodníků, využívat slevy nebo si v ní nastavit mobilní placení. Zatím je jen pro klienty ČSOB i Poštovní spořitelny. Aktivovat si ji můžete v internetovém bankovnictví od ČSOB a funguje na mobilech s operačním systémem Android 5.1 a vyšším nebo iOS 11 a vyšším.



Autor: ČSOB a. s. V aplikaci můžete mít všechny platební karty, věrnostní kartičky různých obchodníků, využívat slevy nebo třeba platit za parkování.

Expobank u účtu NEO nově nabízí možnost investovat přes platformu Portu a sjednat si cestovní pojištění

V účtu NEO tuzemské Expobank CZ je od začátku září dostupná možnost investování prostřednictvím online platformy Portu, za kterou stojí investiční skupina WOOD & Company.

Expobank nově nabízí možnost sjednat cestovní pojištění

Expobank CZ nově nabízí k běžnému účtu NEO cestovní pojištění ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA. Vybírat můžete ze tří variant podle pojistných limitů. Nejdražší varianta stojí 89 Kč měsíčně, nejlevnější 69 Kč měsíčně.

Komerční banka mění ceník, zdraží především papírové služby

Od počátku prosince 2020 začne v Komerční bance (KB) platit upravený Sazebník. Zdraží především papírové výpisy a jiné papírové dokumenty, které lze nahradit elektronickými službami. Banka se tak snaží přenést část své agendy do online prostředí. Jako důvod uvádí omezení svého podílu na znečišťování životního prostředí.

Doplňkové penzijní spoření od KB Penzijní společnosti jde uzavřít i přes mobil

Doplňkové penzijní spoření od KB Penzijní společnosti si nyní můžete sjednat přes aplikaci mobilního bankovnictví Komerční banky (KB) Mobilní banka. Aplikaci mohou bezplatně využívat všichni, bez nutnosti mít u KB účet nebo jakýkoli jiný produkt či službu, ovšem ti, kteří nejsou klienti, si musí službu aktivovat na pobočce banky.

mBank umí okamžité platby. Zvyšuje poplatek za dotaz na zůstatek

mBank už umí přijímat okamžité platby. Stala se tak jedenáctou bankou v Česku, která tuto službu nabízí. Vyplývá to z údajů seznamu účastníků okamžitých plateb, který vede ČNB. mBank se do systému zapojila 2. září, to jí umožňuje okamžité platby přijímat. Jejich odesílání mBank teprve chystá, podle jejího sazebníku je zpoplatní cenou 1 Kč za platbu.

Za dotaz na zůstatek v bankomatu si připlatíte

Od 1. prosince 2020 držitelé karet mBank zaplatí 19 Kč za dotaz na disponibilní zůstatek platební karty (debetní i kreditní). Poplatek se tak zvyšuje o 10 Kč ze stávajících 9 Kč.

Moneta Money Bank zlevnila hypotéky

Moneta Money Bank snížila 9. září 2020 sazby hypoték. Nyní můžete získat hypotéku už se sazbu od 1,79 % p.a., při takzvané offsetové hypotéce neboli využití vlastních úspor máte šanci dosáhnout na sazbu až 1,64 % p.a. Banka zlevnila i sazby u amerických hypoték. U refinancování hypoték online prostřednictvím aplikace Refinanso zůstává stejná roční sazba 1,58 %.

Raiffeisenbank avizovala počátkem září u spořicího účtu akční úrok 3 %, záhy jej ale snížila

Raiffeisenbank měla ke spořicímu účtu akci pro nové i stávající klienty. Při aktivním využívání běžného účtu mohli na spořicím účtu získat úrokovou sazbu pro vklady do 150 000 korun, a to 3 % p.a. na půl roku. U vkladů do 500 000 korun banka nabízela sazbu 0,3 % p.a. A po 6 měsících při aktivním využívání běžného účtu 0,6 % p.a. Vyšší částky se měly úročit podle aktuálního úrokového lístku banky, což mělo platit i po uplynutí akce, tedy po šesti měsících.

To už ale nyní neplatí. Akční úroková sazba 3 % p.a. pro pásmo do 150 000 korun je pryč. Raiffeisenbank ji u spořicího účtu XL pro aktivní klienty snížila 23. září 2020 na 0,60 % p.a. Nadále zůstala podmínka aktivního účtu, kdy úroková sazba platí na půl roku při splnění daných podmínek.

Raiffeisenbank bude jediným vlastníkem Raiffeisen stavební spořitelny

Raiffeisenbank se stane 100 % vlastníkem Raiffeisen stavební spořitelny. Banka oznámila, že odkoupí od společnosti Raiffeisen Bausparkassen Holding GmbH 90 % akcií Raiffeisen stavební spořitelny.

Nový Fond kvalifikovaných investorů TBGF, plánuje výnos 3,58 % p.a.

Trinity Bank má od září nový investiční fond nazvaný Fond kvalifikovaných investorů TBGF. Jedná se o fond s konzervativní investiční strategií a s plánovaným výnosem 3,58 % p.a., který je určen běžným investorům. Fond TBGF hodná investovat především do nemovitostí a státních a jiných dluhopisů. Prvním investorem fondu se stal Radomír Lapčík, zakladatel Trinity Bank.

UniCredit Bank snižuje úrokové sazby hypoték, ale zpoplatnila nadměrné užívání karty

UniCredit Bank od 10. září 2020 snížila sazby hypoték a zavedla znovu tříletou fixaci. Hypotéku s tříletou fixací si můžete pořídit už od 1,59 % p.a. U dalších fixací snižuje banka úrokové sazby o 0,1 %. Nové sazby platí pro hypoteční úvěry do 80 % LTV a při sjednání pojištění schopnosti splácet.

10× a dost. UniCredit Bank chce za nadměrné používání karty poplatek

Zatímco ostatní vydavatelé platebních karet motivují své klienty k jejich používání, UniCredit Bank (UCB) se rozhodla jít opačnou cestou. Denně můžete kartou udělat maximálně 10 bezhotovostních transakcí, tj. plateb u obchodníka fyzicky nebo na internetu.

Pojišťovny přestavily nové pojistné produkty

Generali Česká pojišťovna má nové asistenční služby, umí bezlimitní odtah

Generali Česká pojišťovna spustila k 14. září 2020 nové asistenční služby pro motorová vozidla. Všechny varianty, které jsou nyní nově označeny názvy S, M, L a XL, nabízejí základní balíček pomoci v případě nehody i poruchy.

ERV Evropská pojišťovna má novinku pro firmy, nabídne bezpečnostní asistenci

ERV Evropská pojišťovna od 14. září 2020 nabízí nové firemní cestovní pojištění, které si každá firma může nastavit sama. Novinkou je také bezpečnostní asistence. Pojišťovna totiž začala spolupracovat s britskou společností Security Exchange, která se na bezpečnostní asistenci dlouhodobě specializuje.

Direct nabízí nové pojištění bytových domů

Pojišťovna Direct nabízí od 1. září 2020 nové pojištění bytových domů. Součástí pojištění je například široký rozsah asistence v základu, pojištění i doplňkových staveb a venkovního vybavení. V případě krádeže je jedinou podmínkou překonání překážky a protokol od policie. Spoluúčast si lze zvolit už od částky 500 korun.

Slavia pojišťovna má nové pojištění pro včelaře

Slavia pojišťovna spustila nový pojistný program Včelka, který kryje rizika spojená s chovem včel. Určený je pro chovatelská družstva i samostatné včelaře. Pojištění Včelka nabízí chovatelům možnost pojistit svá včelstva proti živelným pohromám, odcizení, vandalismu či nemocem, jako je mor či hniloba včelího plodu, a především před varroázou, která patří k nejzávažnějším včelím nemocem dneška.

Nový hráč mezi poskytovateli platebních karet: Mall Pay získal licenci od ČNB

Tuzemský fintech MALL Pay, který nabízí službu odložené platby, získal od ČNB licenci na poskytování platebních služeb. Nově tak bude moci vydávat vlastní platební kartu navázanou na prémiový účet. S kartou budete moci využívat odloženou platbu i při platbě u obchodníka, který ji neposkytuje.

Mastercard ukončí aplikaci Masterpass

Platební aplikace Masterpass skončí 30. října 2020. Masterpass funguje jako digitální peněženka pro Android a iOS a zároveň jako platební tlačítko. V aplikaci můžete mít nahrané platební karty Mastercard a Visa a mimo jiné pomocí QR kódu platit za různé zboží a služby.

Twisto ukončí karty od Wirecard. Klienty včas přemigrovalo na jiné od Marqeta

Původní bílé karty a platební náramky Twisto, skončí. Důvodem je ukončení činnosti společnosti Wirecard Card Solutions Limited, která je jejich vydavatelem. Posledním dnem funkčnosti karet bude 14. 11 2020, od následujícího dne budou karty blokované.

Společnosti Visa a Vipps se dohodly na spolupráci. Plánují rozvíjet mobilní platby

Společnosti Visa a Vipps oznámily 10. září 2020 strategické partnerství pro rozvoj mobilních plateb v Evropě. Vipps je norská společnost specializující se na digitální platby. Její digitální peněženku nyní mohou využívat také evropští klienti a partneři Visa.

Lidl má novou kartu Lidl Plus, láká na slevy

Lidl 17. září 2020 spustil v Čechách novou digitální zákaznickou kartu Lidl Plus, kterou si můžete zdarma stáhnout v App Store a Google Play. Karta má podobu unikátního QR kódu, který stačí v průběhu markování zboží přiložit ke speciálnímu skeneru. Načítat se vám budou Lidl Plus ceny a slevové akce, které v Lidlu probíhají každý týden prostřednictvím letáku, i speciální slevové kupóny.