Raiffeisenbank nabízí akční úrok 3 % u spořícího účtu, pokud splníte podmínky

Raiffeisenbank má akci ke spořícímu účtu pro nové i stávající klienty.

Při aktivním využívání běžného účtu získáte na spořicím účtu akční úrokovou sazbu pro vklady do 150 000 Kč, a to 3 % p. a. na půl roku. Pro vklady do 500 000 Kč je akční sazba 0,3 % p. a. Po 6 měsících získáte sazbu 0,6 % p. a. při aktivním využívání běžného účtu.

Vyšší částky se budou úročit podle aktuálního úrokového lístku banky, to samé nastane po uplynutí akce, tedy po šesti měsících. Do obratu a plateb se nezapočítávají transakce mezi účty téhož majitele.

Pro získání bonusu je potřeba splnit následující podmínky: na účet vám musí měsíčně přijít alespoň 15 tisíc Kč a musí z něj odejít alespoň 3 platby. Banka do nich počítá i platby debetní platební kartou, včetně výběrů z bankomatu.

Akce platí pro většinu běžných účtů. Mohou ji využít také majitelé Exkluzivního účtu za podmínky, že budou mít u banky uloženo nebo zainvestováno nejméně 150 tisíc Kč. U Prémiového účtu je podmínkou, že na něj měsíčně přijde alespoň 50 tisíc Kč, a to maximálně ve dvou transakcích.

Službu je možné si nastavit na jednom Spořicím účtu XL nebo Spořicím účtu PLUS pro podnikatele. Informaci o nastavení zvýhodněné sazby najdete v mobilní aplikaci eKonto.