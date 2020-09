Mastercard ukončí aplikaci Masterpass. Než ji nahradí novou, nebude nic

Platební aplikace Masterpass skončí 30. října 2020, společnost Mastercard o tom informovala své uživatele. Masterpass funguje jako digitální peněženka pro Android a iOS a zároveň jako platební tlačítko. V aplikaci můžete mít nahrané platební karty Mastercard a Visa a mj. pomocí QR kódu platit za různé zboží a služby.

Před necelými čtyřmi lety byla služba Masterpass spuštěna na čerpacích stanicích Shell. Ještě pod jiným názvem MasterPass Incard byl možné digitální peněženku používat k platbám i v síti Globusu. Výhodou aplikace je možnost plateb bez nutnosti NFC, stačí jen fotoaparát v mobilu.

Jak šel čas. Jedna aplikace, více názvů 01/2013 – MasteCard Mobile

07/2015 – Masterpass Incard

06/2016 – Masterpass

Po ukončení služby Masterpass náhrada nebude. Mastercard plánuje, že v příštích letech mobilní aplikaci a platební tlačítko nahradí platební služba Click to Pay. Ta má podle firmy výrazně zjednodušit oblíbenou metodu platby kartou na internetu bez nutnosti přepisovat údaje platební karty při každém nákupu. Na této službě pracují společně společnosti American Express, Discover, Mastercard a Visa.. V první vlně se služba rozšíří do Austrálie, Brazílie, Hongkongu, Irska, Kanady, Kataru, Kuvajtu, Malajsie, Mexika, na Nový Zéland, do Saúdské Arábie, Singapuru, Spojených arabských emirátů či Velké Británie. Poté budou následovat další země.

Než bude služba Click to Pay dostupná, doporučujeme využívat aktuální možnosti platby kartou online, tj. zadání údajů platební karty při každém nákupu nebo službu zapamatované či registrované platební karty, sděluje Mastercard svým zákazníkům.

Fotogalerie: Platba MasterPass Incard v obchodě Globus

Fotogalerie: Platba Masterpass na čerpací stanicic Shell

Fotogalerie: Spuštění aplikace MasterCard Mobile