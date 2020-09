Air Bank končí s podporou placení přes My Air

Air Bank ke 3. listopadu 2020 ukončí podporu placení mobilem přes My Air. Už při spuštění Google Pay banka avizovala, že placení přes My Air bude dostupné jen pro stávající uživatele, a že bude pravidelně vyhodnocovat zájem o tento způsob placení, protože z dlouhodobého hlediska nedává smysl udržovat obě služby. Klienti platící přes My Air v minulém roce postupně přecházeli na jiné způsoby placení, především pak právě na Google Pay, takže v současnosti se platby mobilem prováděné prostřednictvím My Air na celkovém počtu mobilních plateb banky podílejí už jen 1,5 %.

Nejvíce klientů Air Bank využívá placení přes Apple Pay



Autor: Air Bank a.s. Zájem o placení chytrým telefonem nebo hodinkami mezi klienty Air Bank neustále roste.

Google Pay se na mobilních platbách Air Bank podílí 30 %, což je zhruba 83 tisíc lidí, Apple Pay 67 %, což představuje 142 tisíc uživatelů. A Garmin a Fitbit Pay, které banka také nabízí, se dohromady podílí přibližně 1,5 %.