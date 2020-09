Za nesplnění podmínek vedení účtu 2500 Kč měsíčně. Erste Premier zdraží

Vymysleli skvělý platební účet, ale lidi jej bohužel začali používat. Cimrmanovská parafráze na službu Erste Premier sedí. Česká spořitelna totiž (zase) mění jeho podmínky. Ale pojďme si nejprve udělat malý exkurz do historie.

Česká spořitelna se službou přišla poté, co HSBC Bank v Česku zcela opustila segment retailového bankovnictví a tedy i svoji celosvětovou službu HSBC Premier. V lednu 2020 už bylo známo, že klienty HSBC Premier a zaměstnance služby převezme Česká spořitelna. A vznikla služba ČS Premier, který byla oficiálně spuštěna 20. října 2010.

Z počátku měla jasné podmínky: příjem min. 100 000 Kč měsíčně a mít u spořky min. 1 mil. Kč v depozitech. V roce 2018 došlo ke změně vlivem ČSOB, která o rok a půl dříve spustila konkurenční službu ČSOB Premier s podmínkou měsíčního obratu 50 000 Kč. To byl pro spořku vážný konkurent, takže se značným zpožděním, ale přesto zareagovala a od ledna 2018 snížila podmínku měsíčního příjmu na 70 000 Kč.

To se od ledna 2021 nemění, ale už je přesně definováno, co banka myslí „příjmem“.

Erste Premier jak šel čas – podmínky 10/2010 Úspory nebo investice v ČS min. 1 mil. Kč, nebo

pravidelný jakýkoli měsíční příjem min. 100 000 Kč (lze sčítat ve vztahu manžel/manželka) 05/2012 Změna názvu ČS Premier na Erste Premier 01/2018 Úspory min. 1,5 mil. Kč, nebo

biliance (úspory/investice/hypotéka) min. 4 mil. Kč, nebo

jakýkoli příjem na účet min. 70 000 Kč.

příjem na účet min. 70 000 Kč. Za nesplnění poplatek 1000 Kč měsíčně účtovaný zpětně. 01/2021 Úspory min. 1,5 mil. Kč, nebo

biliance (úspory/investice/hypotéka) min. 4 mil. Kč, nebo

definovaný příjem na účet min. 70 000 Kč.

příjem na účet min. 70 000 Kč. Za nesplnění poplatek 2500 Kč měsíčně účtovaný zpětně.

Příjem. Co je příjem?

Zatím co nyní stačí pro splnění podmínek vedení služby Erste Premier poslat „nějak“ na účet každý měsíc 70 000 Kč, což není pro většinu klientů služby nijak těžké, od 25. 1. 2021, kdy vstoupí v platnost nový sazebník Erste Premier se pojem příjmu zpřesňuje. Nově banka jako příjem považuje

mzdu/plat, nebo

příjem ze samostatné výdělečné činnosti.

Zatím co to první není složité doložit, otázkou je, jak OSVČ budou dokládat, že peníze na jejich Erste Premier jsou z podnikatelské činnosti. Tady totiž začíná prostor pro lidovou tvořivost, ale banka na to myslí ve svých podmínkách. ČS vám může službu Erste Premier zrušit kdykoli, a to bez udání důvodu. A banka to také prokazatelně dělá, když z vás nic noc nemá.

Přeposílače a finančně gramotné nechceme

Nesplnění podmínek služby nově bude mít za následek zvýšení měsíčního poplatku z 1000 Kč na 2500 Kč. Pokud se vám to nelíbí, můžete službu vypovědět. Jen přeposílání peněz z vašeho účtu v jiné bance na účet Erste Premier totiž nestačí.

Internet je plný příběhů klientů, kterým Česká spořitelna službu Erste Premier vypověděla jen proto, že si na účet pouze přeposílali peníze a následně „příliš aktivně“ využívali služby nabízené v balíčku. Zvláště bezplatné transakce, vstupy do letištních salonků, cestovní pojištění a další. Jinými slovy, lidé si u spořky otevřeli účet, ale jen čerpali výhody a „nebankovali“ s ní.

Jenže ani ti, co s ní „bankují“, si tím moc nepomohou. Autor článku službu Erste Premier využíval aktivně do loňského srpna. Nechodil do letištních salonků, nesbíral bonusy ke kreditce s velmi vysokým limitem, kterou aktivně denně používal v bezúročném období. Přes banku si zřídil další finanční služby a produkty (stavební spoření, překlenovací úvěr, stavební úvěr, spotřebitelský úvěr, vysoký kontokorent, úrazové pojištění, životní pojištění, penzijní spoření atd.) Maximální produktová provázanost, sen každého markeťáka.

Jenže porušil dvě základní pravidla: nechodil na pravidelné schůzky s bankéřkou a služby si administroval sám. Takže využil třeba jinou, bližší pobočku. To se nedělá, což vzápětí zjistil e-mailem nebo příchozím hovorem od bankéřky. A navíc neinvestoval a neotevřel u banky účty pro děti.

A to se trestá, pracovnice banky to nazvala tak, že když k ní autor nemá důvěru, nemá spolupráce s bankou smysl. Po pár měsících následoval telefon a sešup na nižší službu Moje zdravé finance. Každá akce má reakci, důsledkem bylo zrušení všech služeb z České spořitelny, doplacení úvěrů, zrušení účtu, zrušení George a pomyslné zvednutí kotvy. Také pro ztrátu důvěry. Sbohem a šáteček.

Obchodně se nelze bance divit. Bankéři mají bankou nastavené plány, pokud se neplní, zaměstnanci mají problém. Takže logicky tlačí na své klienty, aby s bankou dál obchodovali, např. otevřeli si investiční účet a něco na něj nakoupili, investiční poplatky lidé nezkoumají, protože jim až na výjimky nerozumí. Záleží však na bankéři či bankéřce, zda a nakolik bude tlačit své svěřené klienty k „novým obchodním příležitostem“. Dělají to tak i jiné banky, otázkou je citlivost tohoto nátlaku.

Česká spořitelna změnou podmínek vysílá jasný signál, že službu Erste Premier mají používat pouze ti klienti, kteří to se spořkou myslí vážně, bude to jejich hlavní banka, budou s ní provádět drtivou většinu finančních operací a využívat sloužeb privátního bankéře. Jinak… Je ale potřeba férově dodat, že i přes výše uvedené je služba Erste Premier stále TOP produktem a nic lepšího na trhu nenajdete – jako balíček služeb all-inclusive v tomto rozsahu.

Tak či onak, konkurence existuje a komu nové podmínky služby Erste Premier nebudou vyhovovat, může využít služby v jiné bance. Nejblíže má k tomu služba ČSOB Premium, další možností je finanční služby si „poskládat“ v rámci více bank.

Přehled změn v sazebníku Erste Premier od 25. ledna 2021