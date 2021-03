Produktové novinky v březnu: se kterými bankami můžete online na úřad?

Přístup k registru řidičů, katastru nemovitostí, výpisu z trestního rejstříku a mnoha dalším službám veřejné správy s přihlašovacími údaji do internetového bankovnictví umožňují už čtyři banky.

Akreditace pro bankovní identitu uděluje bankám ministerstvo vnitra, na základě ní pak banky poskytují všechny dostupné služby bankovní identity. Počátkem března ji získaly Air Bank a MONETA Money Bank.

Akreditaci má v tuto chvíli pět bank:

Air Bank

Česká spořitelna

ČSOB

Komerční banka

MONETA Money Bank

Několik bank už bankovní identitu aktivně podporuje a jejich klienti ji mohou využívat. Začátkem letošního roku ji spustila Česká spořitelna. Od ledna se přes bankovní identitu mohou k vybraným službám státu přihlašovat také klienti ČSOB.

Nově k nim v březnu přibyla i Air Bank

Air Bank získala v březnu akreditaci a vzápětí (18. března 2021) spustila bankovní identitu. Klienti banky se jejím prostřednictvím mohou přihlašovat do systému veřejné správy anebo k některým službám soukromých firem. Služby veřejné správy, které už fungují přes bankovní identitu, jsou zveřejněny na těchto webových stránkách.

MONETA bude službu zavádět postupně. Takzvané ztotožňování klientů s bankovní identitou bude probíhat postupně v několika vlnách, předpokládáme však, že kompletní přístup k této službě by všichni naši klienti měli mít nejpozději do konce dubna, uvedla mluvčí banky Zuzana Filipová.

Oficiálně (naplno) spustila bankovní identitu také Komerční banka

Komerční banka spustila Bankovní identitu 24. března 2021. Pokud služby banky využíváte, můžete se nyní přihlašovat do portálu státní správy stejným způsobem, jakým vstupujete do svého internetového bankovnictví MojeBanka.

Bližší informace si můžete přečíst v článku Na úřad online můžete už s pěti bankami. Které budou další?

Podle portálu Bankovní-identita.cz, který provozuje Česká bankovní asociace, plánují během letoška službu zavést také další tuzemské banky. Licenci chce mít Fio banka, ve 2. čtvrtletí má přibýt Equa bank, UniCredit Bank a Raiffeisenbank. V jejím případě na to myslí už i její nové produktové podmínky služeb přímého bankovnictví platné od 1. června 2021. Na podzim plánuje mít licenci i mBank.

Air Bank mírně zdražuje hypotéky

Air Bank od 15. března 2021 zvyšuje úrokové sazby u hypoték o 0,2 procentního bodu. Nově sjednané hypotéky začíná Air Bank nabízet s ročním úrokem od 2,19 %. U hypoték převedených z jiné banky pak roční úrok nově začíná na 1,99 %.

Banka spustí platby kartou na internetu i bez mobilní aplikace

Air Bank dříve oznámila, že od 6. května 2021, kdy dojde ke změně jejích podmínek pro platební karty, bude její aplikace nezbytná pro potvrzení plateb kartou na internetu.

To se ale nakonec změní, Air Bank umožní platby kartou na internetu i bez povinné bankovní aplikace. Pokud mezi takové klienty (bez appky) patříte, budete transakce kartou potvrzovat heslem do svého internetového bankovnictví a kódem z SMS.

V mobilní aplikaci Air Bank je nově dostupné investování do půjček Zonky

Investice do půjček Zonky jsou nově k dispozici u Air Bank. Služba Zonky Rentiér je nově dostupná přímo v mobilní aplikaci My Air.

Zonky zvýšily půjčku až 900 tisíc korun. Prodloužily také dobu splácení

Od 1. března 2021 Zonky nově nabízí půjčku až do výše 900 tisíc korun. Dříve bylo možné si u Zonky sjednat úvěr pouze do výše 750 tisíc korun. Společnost současně prodloužila maximální dobu splácení ze 7 až na 10 let.

Česká bankovní asociace mění vizuály. Přidává diskuzní pořad a čtrnáctideník

Česká bankovní asociace (ČBA) mění svoji vizuální identitu a spouští nové formáty komunikace zaměřené na širokou veřejnost. Zatím vydává pravidelný čtrnáctidenní newsletter ČBA NEWS a vysílá diskusní pořad ČBA FOCUS, který se bude věnovat aktuálním tématům nejen na bankovním trhu. V budoucnu budou následovat další projekty.

Zelená Autopůjčka od ČSOB pro „eko“ auta je v akci, sazba je od 2,99 % p.a.

Úvěr Zelená Autopůjčka od ČSOB určený na nákup elektromobilu, plug-in hybridu nebo vozidla s vodíkovým pohonem si můžete sjednat s úrokovou sazbu od 2,99 % p.a. Půjčku je možné využít na financování nových i ojetých aut s alternativním pohonem.

Banka má také novou půjčku Zelená Půjčka na bydlení

Nový úvěr od ČSOB Zelená Půjčka na bydlení má pevnou úrokovou sazbou 4,75 % p.a. Na technologie využívající obnovitelné zdroje energie můžete čerpat jen 51 % prostředků, zbylé peníze můžete využít na cokoliv ve spojení s účely půjčky pro bydlení.

Equa bank v březnu spustila dvě akce

Nabízí 300 Kč za doporučení nového klienta, který si založí běžný účet

Equa bank má od 1. března 2021 akci. Za doporučení nového klienta dává odměnu ve výši 300 Kč. Peníze dostane stávající klient Equa bank i ten, kterého bance doporučí. Podmínkou je, aby si nový klient založil běžný účet online a do dvou měsíců po aktivaci účtu provedl platbu kartou.

Rozšířila nabídku investičních fondů, dočasně bez vstupních poplatků

Equa bank rozšířila svou nabídku investičních fondů. Jedná se například o fondy, které se zaměřují na firmy nabízející udržitelná řešení z pohledu životního prostředí, demografického vývoje nebo sociální udržitelnosti. Nový fond v nabídce BNP Paribas Funds – Environmental Absolute Return Thematic cílí na ekologicky šetrné firmy.

Banka současně počátkem března přišla s nabídkou investování do všech fondů bez vstupních poplatků. Akce potrvá do konce dubna. Equa bank nabízí pravidelné i jednorázové online investování, podle toho, jaké investiční cíle si zvolíte. Investovat přitom můžete do 39 korunových fondů pokrývajících globální i regionální akciové a dluhopisové trhy.

Equa bank se má ještě v průběhu prvního pololetí roku 2021 sloučit s Raiffeisenbank.

Platební karty Expobank nově umí chránit před nechtěnými poplatky

DCC – Dynamic Currency Conversion se tváří jako výhodná služba, ale až na výjimky je pro držitele karet značně nevýhodná.

I když přepočet cizoměnové transakce na české koruny ze strany zahraničního obchodníka zní pro českého držitele karty často lákavě, zpravidla za tuto službu zaplatíte více, než kdybyste provedli úhradu v cizí (místní) měně a její převod na české koruny uskutečnila vaše domácí banka k účtu dojednaným měnovým kurzem. Expobank nyní umožňuje u svých platebních karet službu DCC zablokovat.

Účet ve Fio bance jde nově založit v mobilu

Běžný účet ve Fio bance si můžete založit v mobilním bankovnictví. Nová služba je určena pro fyzické osoby.

Běžný účet si můžete založit v nových verzích aplikací pro Android (2.4.3) i iOS (2.4.4). K založení musíte ofotit dva doklady totožnosti, ověřit se pomocí krátkého selfie videa a zaslat ověřovací platbu ze stávajícího účtu u jiné banky.

Hello bank má speciální zelenou půjčku na úsporné bydlení

Koncem února Hello bank! spustila nový typ úvěru s názvem Nová zelená úsporám. Oficiální propagaci si banka nechala na březen. Jde o specializovanou půjčku s několika výhodami: úroková sazba začíná od 4,90 % p.a., a navíc díky státem vyplácené dotaci se vám může až polovina úvěru vrátit zpátky.

Mobilní aplikace od mBank nově funguje na telefonech Huawei bez Google Play

Mobilní aplikaci od mBank si nyní mohou stáhnout také lidé využívající Huawei. Banka svou mobilní aplikaci plně integrovala do systému Huawei HMS (Huawei Mobile Services) – mobilní služby Huawei, jež v nových smartphonech Huawei nahrazují služby od Googlu.

Banka také spustila odchozí okamžité platby, účtuje si za ně 1 Kč

mBank na začátku března spustila odchozí okamžité platby, od září 2020 podporovala jen příchozí. Za odchozí okamžitou platbu si naúčtuje 1 Kč, příchozí jsou bez poplatku.

MONETA přidala do nabídky investice do firem AstraZeneca nebo Johnson & Johnson

MONETA Money Bank rozšířila nabídku investování do nového podílového fondu NN (L) Health Care fond (ISIN LU2251371881). Ten se zaměřuje na akcie firem aktivních v oblasti farmacie či biotechnologií. V portfoliu fondu jsou rovněž i dva přední světoví výrobci vakcín proti COVID-19.

Klienti Monety mohou v bankovní aplikaci finančně podpořit už sedm neziskovek

Klienti Skupiny MONETA mohou od 26. března 2021 v mobilní aplikaci Smart Banka podpořit celkem sedm neziskových organizací.

V internetovém bankovnictví Raiffeisenbank je nově i přehled o stavebním spoření

V internetovém bankovnictví Raiffeisenbank si od začátku března můžete zobrazit přehled produktů, které máte u Raiffeisen stavební spořitelny. Zobrazení je podmíněno udělením souhlasu se zobrazením přímo v internetovém bankovnictví.

V dubnu banka rozšíří zobrazení o přehled transakcí a umožní zobrazení produktů také v mobilním bankovnictví.

Běžný a spořící účet v mobilním bankovnictví Raiffeisenbank jde nově založit online

Raiffeisenbank přišla s několika novými funkcemi v mobilním bankovnictví. Přímo v aplikaci, kterou si stáhnete do svého mobilu, nově můžete založit běžný a spořicí účet online.

Další novinkou je možnost nahrání debetních a kreditních karet do mobilních peněženek Apple Pay a Google Pay hned po jejich sjednání. Díky tomu můžete kartu používat ještě před tím, než dostanete její plastovou variantu poštou.

RSTS prodlužuje splatnost úvěru na družstevní bydlení až na 25 let

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) nabízí úvěr určený na pořízení družstevního bytu. Půjčit si můžete až 2 miliony korun bez nutnosti zajištění vlastní nemovitosti. (Družstevním bytem totiž nelze ručit.) Splatnost úvěru se nově prodlužuje až na 25 let, což umožňuje snížení výše měsíčních splátek, ale úvěr se vám takto může prodražit. Pro získání úvěru od RSTS nemusíte mít naspořeno ani mít předem uzavřenou smlouvu o stavebním spoření. Úroková sazba půjčky začíná na 3,74 % ročně.

Novinky v pojišťovnictví

Autopojištění pro náročné. Generali Česká zvýšila limity a přidala další služby v ceně

Generali Česká pojišťovna (GČP) od března 2021 výrazně změnila své autopojištění. Nově u autopojištění najdete i variantu s dovětkem „PLUS“. Ta v podstatě automaticky spojuje povinné ručení i havarijní pojištění do jednoho balíčku. V této variantě získáte na jedné smlouvě obě pojištění, a to v jejich maximálních limitech. (Pojistné podmínky)

Pojišťovna MetLife spustila nový portál pro klienty

Pojišťovna MetLife spustila nový portál Hlášení pojistné události online, který nabízí možnost nahlásit pojistnou událost prostřednictvím internetu.

Už nebudete muset chodit na pobočku nebo vyřizovat pojistnou událost telefonicky. Nahlášení pojistné události obnáší osm kroků a umožňuje sledovat její stav.

V nabídce Conseq je nově investiční fond zaměřený na obnovitelnou energii

Investiční společnost Conseq nabízí investici do českého fondu kvalifikovaných investorů WATT & YIELD ze skupiny PORTIVA. Fond se zaměřuje na obnovitelné zdroje elektrické energie. Loni podle Conseq přinesl svým akcionářům čistý výnos 7,9 %.

Crypto.com spustilo virtuální karty pro evropské klienty

Dlouhé čekání na karty od Crypto.com, které zákazníky trápilo zejména na konci loňského roku, skončilo. Nyní získáte po zaregistrování a schválení virtuální kartu a nemusíte s používáním čekat na doručení plastové či kovové karty.

Robotická investiční aplikace Portu snižuje poplatky za správu

Vlastník investiční aplikace Portu snižuje poplatky za správu portfolia. Maximální dosažitelné snížení je o 40 %, dlouhodobí investoři mohou dosáhnout až na poplatek 0,53 %. Snížení poplatků za správu portfolia platí pro nové i stávající klienty.

Edenred vydává novou cashback Tankartu. Ušetříte s ní za nákup pohonných hmot

Společnost Edenred nabízí novou palivovou kartu Tankarta, se kterou můžete uplatňovat slevy na nákup benzínu a nafty v síti Benzina ORLEN.

Tankarta funguje na principu cashbacku. Lidé si na ni mohou dopředu nahrát peníze, a to buďto přímo na některé z čerpacích stanic Benzina ORLEN, nebo bankovním převodem. Funguje to tak, že za pohonné hmoty zaplatíte vždy cenu, kterou si na dané čerpací stanici účtují, a vždy na konci daného měsíce dostanete část utracených peněz v rámci cashbacku.

V Kauflandu můžete nově platit Sodexo stravenkami

Kaufland od 1. března přijímá papírové i elektronické benefitní karty od společnosti Sodexo. Kromě stravenek Sodexo, Edenred a poukázek od Up Česká republika se dá v Kauflandu platit také papírovými poukázkami nebo elektronickou kartou Naše stravenky, Benefit plus. Při jednom nákupu můžete zaplatit maximálně 10 stravenkami Sodexo.

TransferWise mění název na Wise. Čeští zákazníci se řídí belgickým právem

Po 10 letech působení britská společnost TransferWise mění svůj název na Wise. Se změnou názvu dochází ke změně domény. Původní transferwise.com se mění na wise.com.

Bezrealitky.cz se částečně mění na realitku. Začaly odkupovat nemovitosti

Společnost Bezrealitky s.r.o., která provozuje web Bezrealitky.cz, začala nabízet službu Prodej Expres . Jde o službu, kdy Bezrealitky samy nakoupí nemovitost a nabídnou její prodej do týdne.

Na čerpacích stanicích Benzina ORLEN za kafe nově zaplatíte bezkontaktně

Samoobslužné kávovary na čerpacích stanicích Benzina ORLEN jejich provozovatel začal vybavovat platebními terminály, které umožňují platbu prostřednictvím platebních i stravenkových karet nebo pomocí mobilních telefonů a chytrých hodinek. Za kafe tak zaplatíte bezkontaktně. Nyní je platebními terminály vybaveno celkem 67 čerpacích stanic, pokrytí celé své sítě plánuje společnost dokončit nejpozději na začátku roku 2022.

Půjčovna elektrokoloběžek Lime nově startuje v Ostravě

Americká společnost Neutron Holdings, Inc., která provozuje síť elektrických koloběžek pod značkou Lime, má nově k pronájmu své červené koloběžky i v Ostravě. Lime funguje v Praze, Plzni, Brně a nově i v Ostravě. Pro půjčení koloběžek můžete použít přímo aplikaci Lime (Android, iOS), nebo využít aplikaci Uber (Android, iOS).