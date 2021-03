Equa bank nabízí nové investiční fondy, dočasně bez vstupních poplatků

Equa bank rozšiřuje svou nabídku investičních fondů. Jedná se například o fondy, které se zaměřují na firmy nabízející udržitelná řešení z pohledu životního prostředí, demografického vývoje nebo sociální udržitelnosti. Nový fond v nabídce BNP Paribas Funds – Environmental Absolute Return Thematic cílí ne ekologicky šetrné firmy. Je veden v korunách a jeho rizikovost je na stupnici SRRI 4, přitom indikátor SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) se pohybuje na stupnici od 1 do 7, kde stupeň 1 znamená nejmenší riziko.

Banka současně od počátku března přichází s nabídkou investování do všech fondů bez vstupních poplatků. Akce trvá do konce dubna. Equa bank nabízí pravidelné i jednorázové online investování, podle toho jaké investiční cíle si zvolíte. Investovat přitom můžete do 39 korunových fondů pokrývajících globální i regionální akciové a dluhopisové trhy.