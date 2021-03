Air Bank a MONETA získaly akreditaci pro bankovní identitu

Air Bank a MONETA Money Bank získaly akreditaci od ministerstva vnitra, která jim umožňuje poskytovat klientům služby bankovní identity.

Po provedení nezbytných technických nastavení a krátkém interním pilotu tak klienti Air Bank už v březnu získají přístup k širokému spektru služeb veřejné správy, informovala mluvčí Air Bank Jana Pokorná.

MONETA získala akreditaci ve středu 3. března. Služba bude pro první klienty dostupná od čtvrtka, další bude banka připojovat postupně v několika vlnách. Podle mluvčí Zuzany Filipové by mělo být všech 1,4 milionu klientů MONETY funkčně připojeno do konce dubna.

Přes bankovní identitu se můžete přihlašovat do Portálu občana prostřednictvím údajů, které používáte při přihlášení ke svému bankovnictví. V Portálu občana si můžete například ověřit platnost svých dokladů, nahlédnout do bodového systému řidiče, vyzvednout e-recept nebo založit datovou schránku. Nabídka služeb se má dál rozšiřovat a v budoucnu by přes ni mělo fungovat například digitální uzavírání smluv s poskytovateli energií nebo telefonními operátory.

Přihlašování přes bankovní identitu už spustila Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka. Poslední jmenovaná spustila službu v ostrém provozu 1. března, kvůli technickým potížím ji však pozastavila. K opětovnému spuštění by mělo dojít v pondělí 8. března.