Na úřad online můžete už s pěti bankami. Které budou další?

Které banky už mohou službu bankovní identity poskytovat

K poskytování služeb bankovní identity je nutná akreditace od ministerstva vnitra. Tu prozatím získaly tyto banky:

Air Bank

Česká spořitelna

ČSOB

Komerční banka

MONETA Money Bank

Začátkem letošního roku spustila bankovní identitu k prokázání totožnosti při vstupu do Portálu občana Česká spořitelna. Během ledna službu aktivovala pro 1,6 milionu klientů, kteří ji do té doby využívali k přihlašování do internetového bankovnictví George. Od ledna se přes bankovní identitu mohou k vybraným službám státu přihlašovat také klienti ČSOB. Ta ji po ukončení testovacího provozu oficiálně spustila 13. ledna.

Komerční banka zahájila pilotní provoz služby 25. ledna. Ostrý provoz měla spustit v pondělí 1. března, ale kvůli technickým potížím toto datum o týden odložila. Pokud nedojde k dalšímu posunu, služba by měla být dostupná od 8. března.

Čerstvou licenci mají Air Bank a MONETA

Ve středu 3. března oznámily získání akreditace od ministerstva vnitra další dvě banky – MONETA Money Bank a Air Bank.

Po provedení nezbytných technických nastavení a krátkém interním pilotu tak klienti Air Bank už v březnu získají přístup k širokému spektru služeb veřejné správy, informovala mluvčí Air Bank Jana Pokorná.

MONETA bude službu zavádět postupně. Takzvané ztotožňování klientů s bankovní identitou bude probíhat postupně v několika vlnách, předpokládáme však, že kompletní přístup k této službě by všichni naši klienti měli mít nejpozději do konce dubna, uvedla mluvčí banky Zuzana Filipová s tím, že informaci o možnosti využití bankovní identity ke komunikaci se státem klienti najdou v internetovém bankovnictví.

Banky, které letos plánují spuštění bankovní identity Název banky Kdy plánuje spuštění Equa bank 2. čtvrtletí 2021 Fio banka 1. čtvrtletí 2021 mBank 3. čtvrtletí 2021 Raiffeisenbank 2. čtvrtletí 2021 UniCredit Bank 2. čtvrtletí 2021

Zdroj: www.bankovni-identita.cz

Podle portálu Bankovní-identita.cz, který provozuje Česká bankovní asociace, plánují během letoška službu zavést také další tuzemské banky. Ještě během prvního čtvrtletí chce mít licenci Fio banka, ve 2. čtvrtletí má přibýt Equa bank, mBank a Raiffeisenbank. Na podzim pak UniCredit Bank.

K čemu bankovní identita slouží

Bankovní identita je něco jako elektronická občanka, která poslouží k ověření totožnosti v online prostředí. V první fázi umožňuje využít bankovní identitu k ověření totožnosti v komunikaci se státem prostřednictvím Portálu občana. Ten umožňuje přihlášení k dostupným online službám státu a zjistit informace například z:

registru řidičů

katastru nemovitostí

výpis z trestního rejstříku

živnostenského rejstříku

umožňuje přihlášení k portálu ČSSZ

Přes bankovní identitu se můžete přihlásit také na portál Moje daně, kde jde podat daňové přiznání online. Žádné další prokazování totožnosti není třeba, nepotřebujete k tomu ani datovou schránku.

Nemusíte si vytvářet a pamatovat nové přihlašovací údaje a hesla, ale využijete jedny přihlašovací údaje pro více platforem. Jako klient využívající bankovní identitu své banky už tedy v mnoha případech nebudete muset posílat kvůli potvrzení totožnosti kopie svých dokladů, měli byste mít také lepší přehled o tom, kdy a komu jste se ověřovali.

Bankovní identita umožňuje vedle identifikace pro přihlašování také elektronicky podepisovat dokumenty či automaticky předvyplňovat formuláře na webech nebo v aplikacích. Služba je zdarma jak pro klienty, tak pro stát.

Jak je to s bezpečností

Klientská data zůstávají vždy v bance. Ta je nesdílí s dalšími subjekty, pouze potvrdí totožnost klienta. Data jsou poskytovatelům služeb poskytována na základě souhlasu klienta a nejsou dále uchovávána. Banka zajišťuje pouze identifikaci, nemá přístup k žádným zobrazovaným informacím ani službám, které klient po identifikaci využije. Stejně jako poskytovatel online služby nemá přístup k bankovním datům klienta, tak nemá ani banka přístup k datům poskytovaných třetími stranami. V praxi to tedy znamená, že my opravdu nevidíme, kolik bodů má například náš klient na svém řidičském průkazu, stejně jako vydavatel řidičského průkazu nevidí, kolik má onen klient na svém bankovním účtu peněz, uvedl ředitel divize dat Skupiny MONETA Michal Girgle.

Nabídka služeb bankovní identity se dál rozšiřuje a zhruba od poloviny roku má být využitelná ke stejnému účelu i v komunikaci s firmami. Jejím prostřednictvím tak bude možné vyřizovat svoje záležitosti například s pojišťovnami, operátory, dodavateli energií či e-shopy.

Banky budou spolupracovat v rámci jedné asociace

Banky teď společně připravují řešení, které by umožnilo bankovní identitu využít jako univerzální doklad totožnosti vůči soukromým firmám. Řešení soukromému sektoru chtějí nabízet v rámci jedné bankovní asociace, která pod sebou bude sdružovat všechny banky. Původně přitom byly ve hře dvě asociace. V jedné měly být Air Bank, Equa bank, Fio banka, mBank, MONETA Money Bank, Raiffeisenbank a UniCredit Bank, ve druhé velcí hráči jako Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka.

Banky se ale nakonec rozhodly spolupracovat na jednotném řešení pod křídly společnosti Bankovní Identita, a. s., jejímiž současnými akcionáři jsou Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka. Do konce roku by tak službu mohlo využívat přibližně 5,5 milionu klientů bank.