Robotická investiční aplikace Portu snižuje poplatky za správu

Vlastník investiční aplikace Portu snižuje poplatky za správu portfolia. Maximální dosažitelné snížení je o 40 %, dlouhodobí investoři mohou dosáhnout až na poplatek 0,53 %. Snížení poplatků za správu portfolia platí pro nové i stávající klienty.

Portu nově nabízí systém slev na poplatku za správu, do portfolií je možné investovat už od 0,60 % ročně, poplatky za službu vlastní strategie startují na 0,53 % ročně. Slevou, kterou jsme navázali na investiční horizont, chceme motivovat klienty k odpovědnému chování a k dodržení stanoveného investičního cíle. Právě dlouhodobý horizont je faktorem, který v investování prokazuje velkou efektivitu a je v podstatě jediným vodítkem k úspěchu, říká Radim Krejčí, šéf on-line investiční platformy Portu.

Portu za poslední měsíc získalo téměř deset tisíc nových investorů. Online platformu tak nyní využívá 40 tisíc uživatelů, kterým spravuje více než 2,2 miliardy korun. Šéf Portu Radim Krejčí do konce roku 2021 očekává další nárůst až na 5 miliard pod správou. Značka Portu je retailovou divizí české společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s.

Díky automatizaci dokážeme udržet náklady a správcovský poplatek velmi nízko, proto si můžeme dovolit odměnit odpovědné investory slevou až 40 % na už tak velmi nízkých poplatcích za správu. Rozhodli jsme se nastavit slevy podle délky investičního horizontu. Pokud investor například zafixuje investiční období na 10 let, čerpá slevu 30 % na poplatku až do uplynutí zvoleného horizontu u peněz, které předčasně nevybere. V případě investičního horizontu na 15 let si sáhne až na 40% slevu. Fixace je přitom dobrovolná a nezávazná, i při její aktivaci lze peníze kdykoliv vybírat , doplňuje Krejčí.

Úrovně slev pro čtyři různé délky fixovaného období u portfolií Portu

Slevy u Portu Délka fixovaného období Sleva na aktuálním poplatku za správu 5 let 20 % 7 let 25 % 10 let 30 % 15 let 40 %

Nastavení investičního horizontu a čerpání slevy aktivuje investor přímo v aplikaci Portu. Předčasné výběry nebudou nijak omezeny, u vybírané částky se pouze dorovnají poplatky do výše, která by platila bez uplatnění slevy. Naopak, pokud se investor rozhodne v průběhu čerpání slevy časový horizont prodloužit a vytěžit ze slevového systému více, bude mu to umožněno.