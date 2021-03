Autopojištění pro náročné. Generali Česká zvýšila limity a přidala další služby v ceně

Generali Česká pojišťovna (GČP) od března 2021 výrazně změnila své autopojištění. Nově u autopojištění brzy najdete i variantu s dovětkem „PLUS“. Ta v podstatě automaticky spojuje povinné ručení i havarijní pojištění do jednoho balíčku. V této variantě získáte na jedné smlouvě obě pojištění, a to v jejich maximálních limitech. (Pojistné podmínky)

Pokud si tedy sjednáte povinné ručení Comfort PLUS, dostanete k němu automaticky také havarijní pojištění All Risk PLUS. Stejně tak při sjednání havarijního pojištění All Risk PLUS budete mít v jeho ceně zahrnuté povinné ručení Comfort PLUS.

U jiných variant tato reciprocita neplatí.

Garance ceny na 3 roky, první nehodu „nevidí“

Také u této novinky GČP garantuje neměnnou cenu pojistného po dobu 3 let a první pojistnou událost bez vlivu na pojistné. Pokud řidič během tří let nabourá jen jednou, i když by to bylo jednou řešené z povinného ručení a jednou z havarijního pojištění, cena pojistného se mu za tu dobu nezmění, uvedl Tomáš Kabele, senior manažer pojištění motorových vozidel Generali České pojišťovny.

Tuto výhodu však GČP nabízí delší dobu i u varianty „Comfort“ (tj. bez „Plus“), tj. rozšiřuje se automaticky i na vyšší verzi pojištění. Jiné typy autopojištění GČP ale garanci ceny a nezvýšení pojistného po první nehodě neobsahují a nemůžete si je ani připojistit.

Zrychlujeme: do 3 dnů, nebo bez spoluúčasti

Pojišťovna se pochlubila, že zapracovala i na rychlosti vyplácení škod. Jestliže škoda na vašem vozidle nebude vyřešena do 3 pracovních dnů od dodání všech potřebných podkladů do pojišťovny, nebudete hradit spoluúčast. Jasně tím dáváme najevo, že kvalitní a rychlá likvidace je pro nás zásadní. Stejně jako ambice mít spokojeného klienta, vysvětluje nový přístup Tomáš Kabele.

A teď to B. Platí to pouze u povinné ručení ve variantě Comfort PLUS nebo u havarijního pojištění All Risk PLUS. A také za podmínky, že jde o tzv. parciální škodu, v překladu tedy opravitelnou (na totální škodu se to tedy nevztahuje). U dalších variant obou pojištění spoluúčast hradíte vždy bez ohledu na to, jak dlouho pojišťovně vyřízení škody trvá.

Sázka na rychlost se může pojišťovně marketingově vyplatit. Není přitom jediná, která podobnou formulaci používá. Podobnou strategii si postavila firma Office Depot, která má heslo „Zítra nebo zdarma“. Vyšší varianta pojistných produktů je samozřejmě dražší, na druhé straně může oslovit typ klientů, kteří zaplatí pojistné a „dál už nic nechtějí řešit“.

Fixní spoluúčast

GČP se nově naučila i fixní spoluúčast u havárka, což do té doby byla doména spíše menších pojišťoven. Můžete se tak rozhodnout, že místo procentuálně vyjádřené spoluúčasti (například min. 5 %, nejméně 5000 Kč) si vybere do pojistné smlouvy konkrétní fixní částku:

1000 Kč

5000 Kč

10 000 Kč

20 000 Kč

30 000 Kč

Stále ale můžete zůstat u procentní spoluúčasti:

1 % min. 1000 Kč

5 %, min. 5000 Kč

10 %, min. 10 000 Kč

20 %, min. 20 000 Kč

30 %, min. 30 000 Kč

Tuto možnost nově najdete v nabídce pojišťovny pro všechny varianty havarijního pojištění bez rozdílu.

300 milionů. Elektrokola v ceně

Balíček PLUS v případě povinného ručení přináší další tři podstatné změny.

První z nich je navýšení pojistných limitů u povinného ručení na 300 milionů korun.

Součástí smlouvy je i pojištění odpovědnosti na škody způsobené při jízdě na (elektro)kole či (elektro)koloběžce, a to až do částky 1 000 000 Kč. Jde o pojištění „odpovědnost cyklisty“ (strana 27 pojistných podmínek). Toto pojištění je automatickou součástí pojištění odpovědnosti za škody v běžném občasném životě – pakliže jej ale máte. Nově se dá připojistit i s autem.

V ceně balíčku je pak také asistence XL, která nabízí mimo jiné i bezlimitní odtah v rámci Evropy. Tuto variantu asistenčních služeb pojišťovna standardně připojišťuje extra a ročně si za ni účtuje 1500 korun.



Generali Česká pojišťovna a. s. Porovnání nabízených variant povinného ručení od 03/2021

To jsou velmi nadstandardně nadimenzované limity, za které si pojišťovna nechá pořádně zaplatit. Na druhé straně se pak můžete ale spolehnout na to, že vaše pojistka myslí „skoro na všechno“. Zatím v nejvyšších dosažitelných limitech plnění vedla Direct pojišťovna s limitem 250 mil. Kč, GČP je tak nyní na prvním místě, pokud jde o maximální možnou výši limitu povinného ručení.

Pojišťovna sjednávající povinné ručení Nejvyšší možný limit plnění Allianz pojišťovna 200 000 000 Kč Česká podnikatelská pojišťovna 200 000 000 Kč ČSOB Pojišťovna 200 000 000 Kč Direct pojišťovna 250 000 000 Kč Generali Česká pojišťovna

300 000 000 Kč Hasičská vzájemná pojišťovna 100 000 000 Kč Kooperativa pojišťovna 200 000 000 Kč Pillow pojišťovna 150 000 000 Kč Pojišťovna VZP 140 000 000 Kč Slavia pojišťovna 150 000 000 Kč UNIQA pojišťovna 100 000 000 Kč

GAP do 6 let

U havarijního pojištění balíček PLUS u allriskové varianty pojišťovna zvyšuje dobu platnosti pojištění hodnoty vozidla (GAP) na 6 let stáří. Reagujeme tak na požadavky klientů, kteří tento typ pojištění chtějí i pro svá zánovní auta, podotýká Tomáš Kabele.

Motoristé si mohou toto připojištění sjednat i k jiným typům havarijního pojištění, ale to po dobu maximálně do tří let stáří.



Generali Česká pojišťovna a. s. Porovnání nabízených variant havarijního pojištění od 03/2021

Za hodně peněz maximum služeb

A co za to? V době publikace článku oficiální online sjednání na webu GČP ještě variantu „Plus“ neznalo. Když se podíváte na screenshot níže, je vidět rozdíl cen oproti stávajícím variantám. Verze Plus bude bez pochyb ještě výrazně dražší, na druhé straně však pojištěnému nabídne maximální ochranu s velmi dobrými benefity. Kdo hledá úsporu, najde si nejlevnější povinné ručení. Kdo hledá kvalitní autopojištění, má tak další alternativu.