Bezrealitky.cz se částečně mění na realitku. Začaly odkupovat nemovitosti

Společnost Bezrealitky s.r.o., která provozuje web Bezrealitky.cz začala nabízet službu „Prodej Expres“. Jde o službu, kdy Bezrealitky samy nakoupí nemovitost a nabídnou její prodej do týdne.

Funguje to tak, že po vyplnění nezávazné poptávky se vám do deseti minut lidé z Bezrealitky zavolají a proberou s vámi podrobnosti o vaší nemovitosti. Následně zpracují nabídku a pošlou ji e-mailem. Pokud bude pro vás zajímavá, proběhne osobní obhlídka nemovitosti a v případě definitivní dohody Bezrealitky zašlou peníze do advokátní úschovy. To může být i v horizontu 3 pracovních dnů od dohody, celá transakce podle společnosti může být ukončena do týdne od prvního kontaktu.



Autor: Bezrealitky s.r.o. Hendrik Meyer, jednatel společnosti Bezrealitky s.r.o. (03/2021)

V rámci nové služby Prodej Expres se totiž novým vlastníkem nemovitosti stanou přímo Bezrealitky. Ty se následně rozhodnou, jak s nemovitostí dále naloží. Tedy zda ji opět prodají, zrekonstruují anebo budou využívat k pronájmu. Férovou cenou, rychlostí a jednoduchostí celého procesu chtějí Bezrealitky ze služby udělat zcela nový standard, který dokáže konkurovat dosavadním způsobem prodeje. Do týdne můžete prodej pustit z hlavy, říká Hendrik Meyer, CEO Bezrealitky.

Nemovitost prodáte Bezrealitkám v původním stavu. Případné vyklizení nemovitosti nebo drobné opravy již zajistí přímo Bezrealitky, stejně jako vyřízení veškerých potřebných dokumentů a finálního přepisu na katastru. Nemovitost nebude inzerována na realitních serverech, prohlídky není potřeba provádět. Pokud se domluvíme, nemovitost odkoupíme přesně v tom stavu, v jakém se nachází, čímž odpadají starosti například s vyklízením, doplňuje Hendrik Meyer

Cen vždy vychází z odborného odhadu, cílem totiž podle Bezrealitky je, aby se maximálně přiblížila standardní kupní ceně. Na expresní odkupy mají Bezrealitky připravenou přesně miliardu korun. Služba počítá s několika desítkami koupených a prodaných nemovitostí měsíčně. Ty by se měly co nejrychleji vrátit na trh, a to jak pro prodej, tak pronájem.