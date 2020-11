Produktové novinky v listopadu: Pozor na odklady splátek

I tento měsíc se ve světě bankovnictví a pojišťovnictví udála řada novinek. Několik bank nabídlo svým klientům odklady splátek. Podmínky se ale různí. Nejvíce novinek tento měsíc zavedla Equa bank, která nově nabízí účet pro mladé klienty, zvýšila některé poplatky, ale také odměňuje klienty za doporučení svých služeb. Ty, kteří nakupují potraviny online, jistě potěší, že Košík nabízí odloženou platbu až na 14 dní.

Air Bank: 2měsíční odklad splátek. Úroky ale běží dál

Air Bank nabízí u svých půjček každoroční dvouměsíční splátkové prázdniny. Využít je mohou ti, kteří si u banky sjednají půjčku od 3. 11. 2020 do 31. 12. 2020 nebo si v tomto termínu převedou svou půjčku do Air Bank z jiné banky či si více stávajících úvěrů sloučí do jednoho. Během splátkových prázdnin vám ale banka půjčku dál úročí stejnou úrokovou sazbou, jakou máte dohodnutou ve smlouvě. O úroky se vám pak zvedne i celková částka, kterou máte doplatit, a prodlouží se vám také délka splácení úvěru.

Banka CREDITAS: rušíme některé poplatky u hypoték

Banka CREDITAS od 7. listopadu 2020 zrušila u hypoték poplatek za zpracování úvěru a za online ocenění zastavované nemovitosti. Změnila také strukturu úrokových sazeb, čím delší je doba fixace, tím nižší je úroková sazba. Například na sazbu 1,89 % ročně můžete dosáhnout u hypoték určených ke koupi nemovitosti k bydlení s výší půjčky do 80 % její hodnoty, s fixací sazby na 10 let, druhá nejnižší sazba je 1,99 % ročně a má fixaci na 7 let.

Equa bank: účet pro mladé od 15 let a vyšší poplatky

Nová verze aplikace žádosti o Minutovou půjčku

Equa bank má novou verzi aplikace online žádosti o Minutovou půjčku. Můžete o ni zažádat online na webu nebo prostřednictvím mobilní aplikace. Využít ji mohou jak noví, tak stávající klienti. Jestliže už u Equa bank máte účet, banka po vás při vyplňování žádosti bude chtít jen ty údaje, které dosud nemá k dispozici nebo je potřebuje aktualizovat.

Za doporučení nového klienta 300 korun

Equa bank nabízí za doporučení nového klienta odměnu 300 korun. Dostane ji jak nový klient, tak ten, který ho doporučí. Podmínkou je, aby si nový klient založil běžný účet online. K ověření identity při zakládání online účtu stačí vyfotit a nahrát dva doklady totožnosti a posléze poslat potvrzující platbu ve výši 1 Kč z účtu v jiné bance.

Více zaplatíte za vedení zlaté karty

Banka zvyšuje ceny u některých svých poplatků. Pro klienty, kteří si služby sjednali před 22. 10. 2020, začnou nové ceny platit od 1. 1. 2021. Pokud si dané služby sjednáte nyní, platí pro vás zvýšené ceny okamžitě.

Nově účty pro mladé od 15 let

Od 25. listopadu 2020 si u Equa bank můžete nově sjednat účty pro mladé ve věku od 15 do 17 let. Jde o běžný účet v korunách a spořicí účty HIT a MAX. K běžnému účtu můžete získat platební kartu Mastercard Standard. Mimo účtů vedených v českých korunách si mohou mladí lidé sjednat také běžný účet v eurech a dolarech a Spořicí účet EXTRA v eurech.

Fio banka: levnější hypotéky

Fio banka snížila od 29. 10. 2020 úrokové sazby hypoték. Ty nabízí s fixací na jeden rok, tři roky a pět let. Všechny nabízené úrokové sazby zlevnily o 0,1 %. Nejnižší úrokovou sazbu 1,28 % je možné získat pro jednoletou fixaci.

Česká spořitelna: odklad splátek

Česká spořitelna nabízí od 18. listopadu individuální odklad splátek na 3 měsíce nebo snížení splátek na 6 měsíců klientům postiženým pandemií. Pokud jste nebyli v posledních 15 měsících ve zpoždění se splátkami, můžete podle banky získat odklad bez negativního záznamu v registrech dlužníků. Stejně tak pokud jste využili odklad splátek v průběhu března až října a nyní využijete nový individuální odklad nebo snížení splátek.

Buřinka umožňuje individuální odklad splátek

Stavební spořitelna České spořitelny stejně jako její mateřská společnost Česká spořitelna nabízí odklad splátek svým klientům, kteří se kvůli pandemii koronaviru dostali do tíživé finanční situace. Mohou využít buďto individuální odklad splátek na 3 měsíce, nebo snížení splátek na 6 měsíců, a to bez tzv. negativního záznamu v registrech dlužníků.

Transakce bude sledovat umělá inteligence. Zvýší to bezpečnost

Česká spořitelna inovovala systém pro posuzování platebních transakcí. Jeho součástí je nyní automatizovaná behaviorální analýza, která analyzuje jedinečné charakteristiky platebního chování klienta a průběžně tvoří unikátní platební profil klienta, který se využívá pro potvrzení identity při online platbách a transakcích. Systém se neustále sám učí a zpřesňuje profil klienta při každé online platbě, použití platební karty nebo transakci v internetovém a mobilním bankovnictví.

Komerční banka: rychlejší zahraniční platby

Komerční banka nově zrychlila odesílání zahraničních plateb s připsáním na účet banky příjemce ve stejný den. Banka takto odešle 46 % zadaných zahraničních plateb. Týká se to zahraničních plateb zadaných do 11:00 hodin, s požadavkem na zpracování online, ale i prostřednictvím papírových příkazů.

mBank: zná v mobilu údaje o kartě

mBank přidala do mobilní aplikace novou funkci s názvem Odkrytí údajů karty. Díky ní si v aplikaci můžete zobrazit číslo platební karty, datum expirace i kód CVV. Kartu tedy nemusíte mít fyzicky u sebe, přesto se k jejím údajům dostanete.

MONETA: online sjednání hypotéky

MONETA Money Bank spustila první fázi online sjednávání hypoték. Online vám také sdělí časově garantovanou sazbu úroku specifickou přímo pro vás na základě údajů, které bance zadáte v hypoteční kalkulačce.

Oberbank: umí přijímat okamžité platby

Oberbank se od 16. listopadu 2020 zařadila mezi banky, které dovedu přijímat okamžité platby. Informaci uvedla na svých stránkách Česká národní banka.

RSTS: sleva na stavebko

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) nabízí od 23. listopadu 2020 uzavření smlouvy o stavebním spoření s cílovou částkou 200 000 korun bez poplatku. Ušetřit tak můžete 2000 korun na vstupním poplatku, který si stavební spořitelna jinak běžně účtuje. Pokud si ke stavebnímu spoření sjednáte ještě CHYTRÝ účet od Raiffeisenbank, dostanete za jeho aktivní využívání po čtyřech měsících prémii ve výši 1000 korun. Dalších 1000 korun můžete získat na účet svého stavebního spoření, jestliže si převedete na běžný účet u Raiffeisenbank kompletní platební styk a budete ho využívat minimálně po dobu 12 měsíců.

Allianz: nové nahlašování a sledování pojistných událostí

Allianz pojišťovna spustila nový, jednoduchý postup hlášení a sledování stavu škody. Hlášení nyní podle pojišťovny zvládne online každý klient bez problému do několika minut. Jakoukoliv nehodu nově nahlásíte na stránce www.allianz.cz/hlaseni, a to i bez znalosti čísla pojistné smlouvy.

Generali Česká pojišťovna: auta a majetek

Na pobočkách pojišťovny si můžete nechat prověřit historii vozidla

Generali Česká pojišťovna nabízí od 10. 11. 2020 možnost si podle VIN nechat prověřit historii kupovaného vozidla. Tyto informace pojišťovně dodává společnost Cebia. Prověřit historii kupovaného auta si můžete nechat na kterékoliv pobočce pojišťovny, i přestože nejste jejím klientem, a podmínkou není ani sjednání pojištění.

Rozšířila pojistné krytí a navýšila limity u majetkového pojištění

Generali Česká pojišťovna výrazně obměnila pojištění Můj majetek, novinky se týkají především pojištění domácnosti, stavby i odpovědnosti. Pojišťovna navýšila řadu limitů, a to jednotně na úroveň 100 tisíc korun. Nově si u ní v rámci pojištění Můj Majetek můžete sjednat pojištění i pro věci zapůjčené.

Česká podnikatelská pojišťovna: nový web

Česká podnikatelská pojišťovna na začátku listopadu 2020 spustila novou verzi svých stránek. K této změně přistoupila po pěti letech s cílem, aby nová podoba webu byla pro návštěvníka uživatelsky přívětivější.

Kooperativa: Nová asistence pro auta

Kooperativa nabízí nový asistenční program MAX+. Ten slibuje bezlimitní asistenci v případě, že je vaše auto nepojízdné z důvodu poruchy, havárie, řádění živlu, vandalismu nebo částečného odcizení. Bez limitu je mimo jiné i odtah vozidla. Asistence v tomto rozsahu platí doma i v zahraničí.

Kooperativa a ČPP: přepis komunikace pro neslyšící

Kooperativa a ČPP spustila 2. listopadu na klientské lince službu přepisu mluvené komunikace do psané pro osoby se sluchovým hendikepem. Dodavatelem služby je společnost Transkript Online, která zároveň zaměstnává 14 osob s těžkým zdravotním postižením. Hlas klienta se sluchovým postižením slyší operátor infolinky klasicky v telefonu a hlas operátora simultánně přepisuje profesionální přepisovatel. Přepisovaný text se v reálném čase zobrazuje na určené webové stránce.

Sodexo: doplatíte druhou kartou

Sodexo nově nabízí novou službu nazvanou Přidej kartu. S ní propojíte stravenkovou kartu Gastro Pass Card (GPC) s debetní kartou k běžnému účtu, nebo s kreditní kartou. S GPC je možné propojit debetní i kreditní karty od všech vydavatelů. V jeden okamžik může být připojena jen jedna karta a vše funguje jak při platbách fyzickou kartou, tak i virtuální.

V Lidlu a Kauflandu lze nově platit stravenkami Up a Benefit Plus

V Lidlu a Kauflandu můžete od 9. listopadu 2020 platit kromě stravenek Naše stravenka a Sodexo také papírovými i elektronickými stravenkami Up Česká republika a elektronickými Benefit Plus. Pozor, v Kauflandu můžete při nákupu potravin zaplatit jednorázově papírovými stravenkami maximálně 10 kusů nebo do hodnoty 1600 korun. Elektronické stravenky jsou bez limitu.

Košík.cz s MALL Pay: odložené platby až na 14 dnů

Jeden z největších tuzemských online prodejců potravin Košík.cz spouští odložené platby. Ty umožní zaplatit za nákup do 5000 Kč až 14 dnů po jeho objednání. Košík službu nabídne prostřednictvím MALL Pay. Nákup bude možné zaplatit pomocí takzvaného skipovacího tlačítka, které platbu už v samotném procesu objednávky odloží.

Nové investiční fondy:

Conseq vstoupil na trh pasivních investic, spouští vlastní ETF fond

Conseq uvedl na trh vlastní fond s indexovou investiční strategií – Conseq Indexový ETF Aggressive ESG. Investičním cílem tohoto fondu je kopírovat podkladové modelové portfolio (Strategic EUR ESG Model Portfolio – Aggressive Portfolio od největšího světového správce aktiv BlackRock) složené z nízkonákladových ETF. Tím by měl dosahovat obdobné výkonnosti a zvýšit atraktivitu pro korunové investory zajištěním měnového rizika do CZK.

Fincentrum & Swiss Life Select nabízí dva nové investiční fondy

Společnost Fincentrum & Swiss Life Select uvedla na český trh dva investiční fondy Best Solution Fond SICAV. Fondy investují především do cenných papírů vydávaných akciovými a dluhopisovými fondy. Určeny jsou pro začínající i zkušené investory. Je do nich možné investovat už od 500 korun měsíčně.