Elektronická dálniční známka 2021: kolik vás bude stát a jak funguje?

Po vzoru Rakouska nebo Slovenska přechází také Česká republika v roce 2021 na elektronické dálniční známky. Ty zcela nahradí původní papírové kupony, takže už na čelní sklo automobilu nebudete muset nic složitě vylepovat. Nová dálniční známka bude vázaná na SPZ konkrétního vozu a do budoucna by měla policistům či celníkům usnadnit kontrolu vozů, které se na dálnicích pohybují.

Kde můžete dálniční známku pořídit?

Hlavním prodejním kanálem se od roku 2021 stává státní e-shop webu edalnice.cz, kde jsou elektronické dálniční známky dostupné od 1. prosince 2020. Na těchto stránkách pak najdete i další důležité informace týkající se elektronických kuponů včetně nejčastějších otázek a odpovědí, které s jejich zavedením souvisí.

Známku si ovšem budete moci pořídit také v mobilní aplikaci nebo přes vybrané e-shopy, jako je například Alza.cz. Další možností pak bude výměna dálniční známky na poště nebo zakoupení elektronického kuponu na čerpacích stanicích sítě EuroOil, jejichž počet na našem území se blíží dvěma stovkám. Dostupné pak budou nové dálniční známky i na různých obchodních místech a v samoobslužných kioscích, typicky třeba u hraničních přechodů.

Kdy začnou nové známky platit?

Z papírových dálničních známek na elektronické přechází Česká republika přesně 1. ledna 2021. To ale neznamená, že si ji budete muset okamžitě pořídit. Klasické roční papírové známky zakoupené v roce 2020 totiž mají platnost až do 31. ledna následujícího roku a pro ty, kteří ji vlastní, bude nová verze tedy potřebná až od 1. února 2021.

Pozměněná doba platnosti

S příchodem zcela nového systému se nicméně změní také délka platnosti dálničních známek. Dosud byla v případě ročních kuponů vázaná na kalendářní rok a po dálnicích jste díky ní mohli cestovat od prosince do ledna (tedy celkem 14 měsíců). Nová roční elektronická dálniční známka však bude mít platnost přesně jeden rok ode dne zakoupení (tedy 365 dní).

Výhodná bude pozměněná platnost dálniční známky od roku 2021 hlavně pro řidiče, kteří si dálniční známku z nějakého důvodu potřebují koupit v průběhu roku. To se může stát třeba v případě, že si lidé pořizují nový automobil nebo u nich dojde ke změně životní situace.

Nově také platí, že začátek platnosti známky si při jejím nákupu zadáte sami, nejpozději to však může být 90 dní od jejího zakoupení. Výhodou je pak i to, že pokud při nákupu vyplníte své kontaktní údaje, o blížícím se konci platnosti dálniční vás systém informuje prostřednictvím SMS, která vás upozorní na to, že je načase pořídit nový kupon. Platnost se navíc dá průběžně kontrolovat také online.

Cena dálniční známky

Dobrou zprávou je, že i s nástupem elektronické dálniční známky zůstává cena kuponů pro řidiče vozidel na benzin a naftu stejná. Výhodu ovšem budou mít automobily s ekologickým pohonem, tedy ty, které jezdí na zemní plyn (CNG) nebo biometan (bioCNG). Pro ně totiž bude nastavena takzvaná „Eko cena“, která je o polovinu nižší než ta standardní.

Nezmění se ani typy kuponů, z nichž řidiči mohou vybírat. Nadále si tak budete moci pořídit tři druhy dálničních známek, a to konkrétně tu roční, ale také měsíční dálniční známku (tedy na 30 dnů) a desetidenní dálniční známku.

Ceny dálničních známek 2021 Typ Běžná cena Eko cena Roční dálniční známka 1500 Kč 750 Kč 30denní dálniční známka 440 Kč 220 Kč 10denní dálniční známka 310 Kč 155 Kč

Kteří řidiči musí dálniční známku mít?

Při použití zpoplatněných úseků dálnice musí mít elektronickou dálniční známku všechna motorová vozidla se čtyřmi koly, jejichž nejvyšší povolená hmotnost činí maximálně 3,5 tuny. Tato povinnost platí již před samotným vjezdem do placeného sektoru, netýká se však motocyklů ani přípojných vozidel.

Která vozidla jsou od této povinnosti osvobozena?

Jízda bez dálniční známky může člověka přijít dost draho. S příchodem elektronické verze se však řidiči některých automobilů jistě zaradují. Výčet vozů, které kupon k cestování po dálnici nepotřebují, se totiž ještě rozšířil. Osvobozeni budou třeba řidiči historických vozidel, která mají přidělenou zvláštní značku a speciální průkaz.

Výjimka se týká také elektromobilů, hybridů a vozidel na vodíkový pohon opatřených speciální značkou, u nichž emise činí maximálně 50 gramů CO 2 na kilometr. Řidiči automobilů, které nemají speciální značku, ale splňují dané podmínky, mohou podat oznámení o osvobození. To se týká také vozidel registrovaných v zahraničí.

Kromě výše zmíněných případů nemusíte kupovat dálniční známku ani ve chvíli, kdy zajišťujete přepravu držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. Pokud pak narazíte na dálniční kontrolu, držitel některého ze zmíněných průkazů musí být samozřejmě ve voze přítomen a prokázat se jím, protože jinak se na daný automobil osvobození nevztahuje.

Další výjimkou jsou pak vozidla, která slouží k přepravě nezaopatřených dětí, jež jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem či hemoblastózou. Při kontrole pak stačí předložit lékařskou zprávu nebo jiné osvědčení, které pacientovi vydá lékařské zařízení. O osvobození nicméně mohou zažádat také domovy pro osoby se zdravotním postižením. To se pak bude vztahovat na automobily, které slouží k přepravě těchto znevýhodněných osob.

Ověřování platnosti elektronických dálničních známek

Že se na zpoplatněných úsecích dálnic opravdu pohybují pouze vozidla s platnou elektronickou dálniční známkou, bude kontrolovat Policie ČR a Celní správa ČR, a to za pomoci kamer umístěných v jejich vozidlech nebo na kontrolních branách. Ty budou snímat státní poznávací značky projíždějících automobilů, které budou následně porovnány s databází, jež obsahuje seznam platných známek a osvobozených vozidel.

Další výhody elektronické dálniční známky

Od zavedení elektronické dálniční známky si stát kromě jiného slibuje hlavně výrazné zjednodušení celého systému, jelikož pořídit nový kupon bude možné prakticky kdykoliv a odkudkoliv. Další výhodou je pak to, že díky elektronickým kuponům stát výrazně ušetří, protože odpadnou náklady na tisk, distribuci a případnou likvidaci neprodaných papírových dálničních známek.

