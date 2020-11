Fincentrum & Swiss Life Select nabízí dva nové investiční fondy

Společnost Fincentrum & Swiss Life Select uvedla na český trh dva investiční fondy Best Solution Fond SICAV. Fondy investují především do cenných papírů vydávaných akciovými a dluhopisovými fondy. Určeny jsou pro začínající i zkušené investory. Do fondů je možné investovat už od 500 korun měsíčně.

V rámci Best Solution Funds SICAV si můžete zvolit ze dvou fondů:

Vyvážený fond, podfond Best Solution Funds SICAV

Progresivní fond, podfond Best Soluction Funds SICAV