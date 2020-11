V Lidlu a Kauflandu lze nově platit stravenkami Up a Benefit Plus

V Lidlu a Kauflandu můžete od 9. listopadu 2020 platit kromě stravenek Naše stravenka a Sodexo také papírovými i elektronickými stravenkami Up Česká republika a elektronickými Benefit Plus. Pozor v Kauflandu můžete při nákupu potravin zaplatit jednorázově papírovými stravenkami maximálně 10 kusů nebo do hodnoty 1600 korun. Elektronické stravenky jsou bez limitu.

Nakoupit za ně je možné pouze potraviny, naopak na alkohol a nepotravinové zboží je využít nelze. Hotovost se na papírové stravenky nevrací, případné přeplatky má zákazník možnost nechat ve formě daru pro neziskovou organizaci Chance for Children, kterou Kaufland dlouhodobě podporuje, upozorňuje Renata Maierl, mluvčí společnosti Kaufland.

V Lidlu je od října možné platit také stravenkami společnosti Sodexo. Současně Lidl navázal spolupráci s vydavateli Up Česká republika a Benefit Plus, čímž umožní platit za své nákupy i uživatelům elektronických karet Up eStravenka, papírových stravenek Up Cheque Déjeuner a elektronických stravenek Benefit Plus.