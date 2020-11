Banka CREDITAS ruší některé poplatky u hypoték

Banka CREDITAS od 7. listopadu 2020 ruší u hypoték poplatek za zpracování úvěru a za online ocenění zastavované nemovitosti. Mění se také struktura úrokových sazeb, čím delší je doba fixace, tím nižší je úroková sazba. Například na sazbu 1,89 % ročně můžete dosáhnout u hypoték určených pro koupi nemovitosti k bydlení s výší půjčky do 80 % její hodnoty, s fixací sazby na 10 let, druhá nejnižší sazba je 1,99 % ročně a má fixaci na 7 let.

Naše logika vychází z toho, že právě dlouhodobé fixace dávají bance i klientovi větší jistotu a chrání ho před tržními výkyvy. Na rozdíl od některých konkurentů nepodmiňujeme své úrokové sazby uzavíráním různých pojištění schopnosti splácet či životních pojištění, říká Lucie Brunclíková, ředitelka komunikace Banky CREDITAS.

Banka hypotéky poskytuje od roku 2019 s dobou fixace na 3, 5, 7 nebo 10 let. Výše půjčky může dosahovat až 90 % hodnoty zastavené nemovitosti s tím, že úvěr může být zajištěn i více nemovitostmi.