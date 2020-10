Produktové novinky v říjnu: s bankami na úřady

Akreditaci bankovní identity získala od ministerstva vnitra první banka, je jí ČSOB. Její klienti díky tomu od příštího roku budou moci „chodit“ na úřad stejně jako do banky. ČSOB má ale i další novinku, společně s Komerční bankou vydávají platební kartu vyrobenou z recyklovaného plastu. Několik bank také spustilo slevové akce a dvě banky snížily úrokové sazby u svých hypoték,

Air Bank zlevnila hypotéky a na tři měsíce vám půjčí bezúročně

Banka zlevňuje hypotéky o 0,2 procentního bodu

Air Bank 14. října 2020 zlevnila úrokové sazby u hypoték o 0,2 %. U nových hypoték banka v současnosti nabízí úrok od 1,99 %. Pokud si k Air Bank přivedete svou stávající hypotéku z jiné banky, pak máte šanci získat úrokovou sazbu od 1,79 %. Banka také nově nabízí online odhad ceny nemovitostí, do konce roku jej poskytuje bez poplatků.



Autor: Air Bank a.s. U hypotéky Air Bank můžete mít bez poplatků například změnu výše splátky, změnu termínu splácení nebo mimořádnou splátku, a to i během fixace.

Má akci na bezúročnou půjčku, musíte ji ale splatit do 3 měsíců

Air Bank nabízí do konce roku možnost získat kontokorent s bezúročným tříměsíčním obdobím. Akce je určena pro stávající i nové klienty. Na kontokorent si můžete půjčit od 5 do 50 tisíc korun. Když peníze splatíte do tří měsíců, neplatíte žádný úrok. V opačném případě, pokud je v bezúročném období nesplatíte, naskočí vám úrok ve výši 18,9 %.

Osobní skóre od Zonky nově spočítá vaši bonitu

Zonky patřící pod Air Bank mají novou službu Osobní skóre, která vám spočítá pravděpodobnost, že vám banka či nebankovní společnost odsouhlasí úvěr a že jej budete schopní splácet. Ověřit si svou bonitu můžete zdarma.

Spořitelna půjčí nově i neklientům a provozuje službu na zprostředkování plateb

Česká spořitelna má půjčku pro neklienty. Získat mohou až 375 tisíc Kč

Česká spořitelna má novou půjčku pro neklienty, kteří mohou podle informací banky touto cestou získat až 375 tisíc korun. Zažádat o ni můžete online přes webový formulář. Podmínkou pro podání žádosti o půjčku je být občanem České republiky, dosáhnout plnoletosti a pro doložení příjmu přiložit tři poslední výpisy z účtu.

Nová služba banky zprostředkuje platbu mezi kupujícím a prodávajícím na online bazaru

Česká spořitelna spustila novou online službu pro zprostředkování platby mezi kupujícími a prodávajícími na online bazarech. Služba funguje jako účet pro úschovu.

Kupující neposílá peníze přímo prodávajícímu, ale na účet u České spořitelny. Prodávající odešle zboží, až když je přes službu zaplacené. Poté, co si kupující zboží zkontroluje a potvrdí převzetí, banka peníze prodávajícímu uvolní.

Penzijní společnost České spořitelny vám dá za založení spoření 1000 korun

Česká spořitelna – penzijní společnost má od 1. října 2020 akci na doplňkové penzijní spoření Studium+. Pokud svým dětem založíte penzijní spoření v období od 1. října do 30. listopadu 2020 a následující měsíc pošlete na účet penzijního spoření aspoň 300 korun, dostanete bonus 1000 korun. (Nárok na jednorázový bonus získá nezletilý účastník penzijního spoření.)

ČSOB získala akreditaci bankovní identity

ČSOB jako první banka v Česku získala od ministerstva vnitra akreditaci pro Bankovní identitu. Její klienti díky tomu od příštího roku budou moci chodit na úřad stejně jako do banky. S pomocí přihlašovacích údajů internetového bankovnictví totiž získají přístup ke 130 službám Portálu občana.

Banka také vydává „zelenou“ platební kartu vyrobenou z recyklovaného plastu

ČSOB od října vydává platební kartu vyrobenou z recyklovaného plastu. Nárok na ni budou mít klienti, kteří si nově otevřou účet Plus Konto. V budoucnu začne banka obměňovat karty i stávajícím klientům, kterým vyprší platnost staré karty a o ekologičtější platební kartu projeví zájem.

Penzijní společnost ČSOB vám za založení penzijního spoření přidá 1000 korun

Jestliže si u Penzijní společnosti ČSOB nyní sjednáte doplňkové penzijní spoření přes web nebo telefon s vlastním příspěvkem v minimální výši 500 korun, získáte odměnu 1000 korun. Odměna vám bude při splnění podmínek připsána na sjednanou smlouvu. Akce trvá do konce roku 2020.

Equa bank umožňuje převedení účtu z jiné banky přes svoji mobilní aplikaci

Equa bank nově nabízí možnost převedení účtu z jakékoliv tuzemské banky prostřednictvím její mobilní aplikace. Banka zajistí i převod trvalých příkazů a dalších plateb.

V mobilním bankovnictví najdete nové funkce

Vylepšila aplikaci mobilního bankovnictví, nově optimalizovala zobrazení bankovní aplikace pro iPady a přidala dvě nové funkce pro tato zařízení.

Funkce nazvaná Multi-Window umožní mít na iPadu otevřenou současně bankovní aplikaci a ve druhém okně například fakturu, kterou chcete zaplatit, e-shop, kde nakupujete, nebo e-mail s platebními instrukcemi. Další funkce Drag & Drop umožňuje nahrát do bankovní aplikace dokument přetažením z druhého okna. Díky tomu je možné nahrát dokument nebo načíst platbu přetažením faktury s QR kódem.

Equa bank rozšířila a zdražila pojištění ke zlatým kartám

Equa Bank od 22. října rozšířila pojistné plnění u pojištění karet a osobních věcí a zároveň jej zdražila. Okruh pojištěných věcí nově zahrnuje například služební telefon či notebook. Zvýšil se také limit plnění na 50 tisíc Kč a prodloužila se doba, po kterou jsou klienti chráněni, na 120 hodin od data blokace platební karty. S rozšířením komplexního pojištění vzrostla i cena, od 22. 10. 2020 na 89 Kč měsíčně z původních 59 Kč měsíčně.

Fio banka zlevnila hypotéky a umožňuje potvrzovat platby přes mobil

Úrokové sazby startují na 1,28 %

Fio banka s platností od 29. 10. 2020 snížila úrokové sazby hypoték. Ty nabízí s fixací na jeden rok, tři roky a pět let. Všechny nabízené úrokové sazby zlevnily o 0,1 %. Nejnižší úrokovou sazbu 1,28 % je možné získat pro jednoletou fixaci.

Banka nově umožňuje potvrzovat platby přes mobilní aplikaci

Platby zadané v internetovém bankovnictví Fio banky můžete nově potvrzovat také přes mobilní aplikaci. Nyní si tedy můžete vybrat, jestli budete platby dál potvrzovat zadáním kódu z SMS, nebo nově přes push notifikaci. Novinka je dostupná pro zařízení s iOS i Androidem.

Komerční banka bude vydávat recyklovanou platební kartu ke studentskému účtu

Komerční banka začne vydávat platební kartu z recyklovaného plastu ke studentskému účtu G2. Karta bude recyklovaná z více než 85 %, víc to není možné, především kvůli kovovému čipu, který karta obsahuje. K její výrobě se používá 3,18 g recyklovaného odpadu. Jde o mix plastových odpadů, které vznikají z výroby obalových materiálů, tiskařského i dalšího průmyslového odpadu. Ve směsi je i část odpadu z domácností. Podle banky karta uspoří 7 gramů CO2.

KB pojišťovna proplácí i dobu strávenou v karanténě

KB pojišťovna nově u pojištění pracovní neschopnosti pokrývá i dobu strávenou v karanténě. Nárok na pojištění máte po uplynutí tzv. karenční lhůty, která u životních pojištění KB pojišťovny trvá 28 dní. Poté vám bude vyplaceno pojistné plnění zpětně od prvního dne, kdy vám byla potvrzena pracovní neschopnost. Změna platí pro stávající i nově uzavřené smlouvy.

MONETA bude u platebních karet nově používat aktuální kurz v den transakce

MONETA Money Bank mění od 1. 1. 2021 podmínky transakcí prováděných kartou v jiné měně, než v jaké máte vedený váš účet. Pro přepočet transakcí začne od nového roku používat kurz platný v den, ve kterém bude transakce provedena, zvýšený o přirážku.

Raiffeisenbank nabízí online založení účtu, vylepšenou mobilní aplikaci, investice do udržitelných firem a pojištění, které kryje riziko zneužití karty

Běžný účet si můžete nově založit zcela online

U Raiffeisenbank jde založit běžný účet online, bez nutnosti navštívit pobočku. Použít k tomu můžete buďto webové stránky banky, nebo mobilní aplikaci. Potřebujete jen připojení k internetu, mobilní telefon a běžný účet v jiné bance.

Mobilní aplikace se naučila QR stvrzenky a kategorie

Raiffeisenbank spustila novou verzi Mobilního eKonta. Nově v ní najdete elektronickou stvrzenku bankomatu, tzv. QR stvrzenku. S ní si můžete ve všech bankomatech Raiffeisenbank nechat vygenerovat QR kód a načíst jej pomocí bankovní aplikace. Aplikace stvrzenku vygeneruje v digitální podobě a vy si ji pak můžete uložit do telefonu, na sdílený disk, poslat e-mailem nebo prostřednictvím komunikačních aplikací jako WhatsApp nebo Messenger.

Nabízí investování do udržitelných firem

Raiffeisen investiční společnost rozšířila nabídku investic pro klienty privátního bankovnictví Raiffeisenbank. Ti mohou investovat do nového udržitelného fondu kvalifikovaných investorů FWR Strategy 45 ESG.

Nové pojištění pro klienty kryje zneužití bankovnictví či platebních karet

UNIQA nabízí nové pojištění nazvané Osobní strážce pro klienty Raiffeisenbank. Pojištění se vztahuje na zneužití internetového a mobilního bankovnictví a všech platebních karet, které klient v Raiffeisenbank má. Můžete si jej sjednat k běžnému účtu nebo kreditní kartě. Jde to online v mobilním i internetovém bankovnictví.

Sberbank má akci na půjčky, za řádné splácení a založení účtu sleví na úrocích

Sberbank má do 30. listopadu akci na půjčky. Pokud splníte podmínky, dostanete slevu na uhrazených úrocích ve výši 1,99 % p. a.

Na bonus budete mít nárok, pokud v daném období (tedy do 30. listopadu) s bankou uzavřete smlouvu o spotřebitelském úvěru nebo konsolidaci od 50 tisíc korun do 1 milionu korun se splatností 12 až 120 měsíců. Podmínkou je, že si nejpozději do 3 měsíců po poskytnutí úvěru zřídíte účet, který budete mít u banky vedený po celou dobu trvání úvěru.

Buřinka vám dá slevu na úroky hypoúvěru při sjednání pojištění

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) sníží úroky z hypoúvěru při sjednání pojištění proti neschopnosti splácet.

Nejvyužívanějším je podle Buřinky úvěr s LTV do 80 % a šestiletou fixací. V případě, že si při jeho sjednání pořídíte také pojištění neschopnosti splácet, dostanete slevu ve výši 0,1 % a tím se dostanete na úrok 2,15 %. Je-li však výše úvěru nižší než 500 tisíc korun, nabízené úrokové sazby se tím navýší o 0,1 % p. a.

Liška založí stavebko zdarma nebo se slevou a snížila bonusový úrok

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) do 30. listopadu 2020 nabízí založení stavebního spoření zdarma. Akce platí pro klienty od 18 do 50 let do cílové částky 150 000 Kč. Při sjednání cílové částky nad 150 000 Kč ČMSS sleví 1500 Kč z úhrady za uzavření smlouvy. Akce platí při sjednání online i na pobočce. Spořitelna zároveň snižuje bonusový úrok z 0,6 na 0,4 %. Základní úrok ve výši 0,6 % zůstává beze změny.

Modrá pyramida nově nabízí sjednání stavebního spoření online

Stavební spoření od Modré pyramidy můžete od 30. září 2020 nově uzavřít také online prostřednictvím mobilní aplikace MP Home. Kromě uzavření spoření můžete v aplikaci MP Home také spravovat stávající služby od Modré. Pro aktivaci aplikace ale musíte navštívit kamennou pobočku spořitelny.



Autor: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s Modrá pyramida nově nabízí stavební spoření online.

Generali Česká prodlužuje platnost speciálního rizikového pojištění pro zdravotníky

Generali Česká pojišťovna prodlužuje až do konce roku 2020 platnost speciálního rizikového pojištění pro lékaře, záchranáře, zdravotní sestry, ale i další profese zajišťující chod zdravotnických zařízení, pečujících o pacienty s onemocněním COVID-19.

Kooperativa vám v případě mozkové příhody dá až 1 milion navíc

Kooperativa nově u životního pojištění z produktové řady FLEXI a NA PŘÁNÍ nabízí v rámci speciální akce v případě cévní mozkové příhody až dvojnásobné pojistné plnění. Dostat můžete až 1 milion korun navíc. Akce platí pro smlouvy podepsané od 1. 10. do 31. 12. 2020. Na vyšší pojistné plnění v případě cévní mozkové příhody pak máte nárok po celou dobu trvání pojistné smlouvy.

Slavia pojišťovna má nové pojištění pro živnostníky a rozšířila asistenční služby k cestovnímu pojištění

Pojišťovna spustila pojištění Živnostník

Slavia pojišťovna má nový pojistný produkt Živnostník určený živnostníkům a malým podnikatelům. V rámci pojištění si můžete pojistit movitý i nemovitý firemní majetek proti rizikům, jako jsou živelné pohromy, požár, vichřice nebo povodeň, ale i škody vzniklé vandalismem nebo krádeží. Mimoto si můžete sjednat pojištění odpovědnosti za vzniklou újmu, které kryje rizika spojená s náhradou nákladů za vzniklé škody způsobené při výkonu podnikání.

Pojišťovna kvůli koronaviru rozšířila asistenční služby k cestovnímu pojištění

Slavia pojišťovna zdokonalila asistenční služby v rámci cestovního pojištění. Asistenční servis zajišťovaný společností Click2Claim bude nově nonstop, rozšiřuje se také asistence v souvislosti s refundací letenek v případě zrušených letů.

ESSOX má novou hlasovou asistentku Emmu

Společnost ESSOX ve středu 7. října 2020 představila hlasovou asistentku Emmu, jejímž úkolem je upozornit klienty společnosti na splátku po splatnosti. Emma tak rozšířila řadu komunikačních kanálů, které ESSOX k těmto účelům už využívá, tedy SMS zprávy, e-maily nebo telefonáty. ESSOX slibuje, že v budoucnu se schopnosti hlasové asistentky zdokonalí a bude zvládat řešit další problémy klientů.

Twisto spouští virtuální karty pro všechny své registrované uživatele

Platební služba Twisto nově umožňuje ve spolupráci s firmami Marqeta a Mastercard všem svým registrovaným uživatelům vytvořit si virtuální kartu bez nutnosti vlastnit plastovou. Dosud si u Twista mohli virtuální kartu založit pouze ti, co měli tarify Standard a Premium, se kterými byly historicky spojeny fyzické, plastové karty. Novinka usnadní internetové platby vlastníkům tarifu Online, kteří nyní s Twistem mohou platit všude na internetu.

Benzina má novou mobilní aplikaci. Platí, sbírá body a dává slevy

Benzina spustila 5. října 2020 novou mobilní aplikaci s věrnostním programem, kde sbíráte tzv. Koníky , přímo v aplikaci můžete platit za tankování paliva a najdete zde i navigaci k vybrané čerpací stanici. Body získáváte za úhradu tankování prostřednictvím aplikace a při předložení QR kódu také za platby veškerého sortimentu na pokladnách prostřednictvím platebních karet i v hotovosti. Nasbírané body pak můžete vyměnit za zvýhodněné nabídky či produkty zdarma z nabídky rychlého občerstvení Stop Cafe.



Autor: UNIPETROL RPA, s.r.o. Benzina spustila novou mobilní aplikaci s věrnostním programem.

Lidl přijímá stravenky Gastro Pass

V prodejnách Lidl můžete od 5. října 2020 nově platit stravenkami Gastro Pass od společnosti Sodexo, jež patří k nejvýznamnějším poskytovatelům stravenek u nás. Společnost Lidl dříve přijímala jen vlastní Lidl stravenky, které nesou označení Naše stravenka. Těmi lze platit kromě Lidlu i v prodejnách Kaufland a na dalších místech, jako jsou třeba restaurace.