Air Bank zlevňuje hypotéky o 0,2 procentního bodu

Air Bank od 14. října 2020 zlevňuje úrokové sazby u hypoték o 0,2 %. U nových hypoték banka v současnosti nabízí úrok od 1,99 %. Pokud si k Air Bank přivedete svou stávající hypotéku z jiné banky, pak máte šanci získat úrokovou sazbu od 1,79 %. Banka také nově nabízí online odhad ceny nemovitostí, do konce roku jej poskytuje bez poplatků.

Zájemce o hypotéku v Air Bank už nemusí čekat na návštěvu odhadce. Vše zvládne zařídit pohodlně online, a to už do druhého dne. Online odhad nemovitostí nabízíme v pilotním režimu nejprve vybrané skupině klientů. V první fázi se jedná o klienty, kteří si do Air Bank převádí hypotéku zastavenou bytovou jednotkou. Poté banka vyhodnotí, jaký je o novou službu zájem, říká Radek Perman, vedoucí oddělení Hypoteční služby Air Bank.