Twisto spouští virtuální karty pro všechy své registrované uživatele

Platební služba Twisto nově umožňuje ve spolupráci s firmami Marqeta a Mastercard všem svým registrovaným uživatelům vytvořit si virtuální kartu bez nutnosti vlastnit plastovou. Dosud si u Twista mohli virtuální kartu založit pouze ti, co měli tarify Standard a Premium, se kterými byly historicky spojeny fyzické, plastové karty. Novinka usnadní internetové platby vlastníkům tarifu Online, kteří nyní s Twistem mohou platit všude na internetu.

Takřka polovina našich zákazníků využívá Twisto jako nástroj pro své online nákupy, a to výhradně v e-shopech, které mají Twisto Pay. Díky tomu, že i zákazníci s tarifem Online dostanou zdarma virtuální kartu, mohou začít platit s Twistem kdekoliv na internetu, a to jak na e-shopech, tak také třeba za své digitální předplatné. Pro nás je toto jedna z prvních aplikací certifikace Digital First. Jsme jedna z mála firem na světě, která může vydat virtuální kartu zákazníkovi, který od nás nemá fyzickou plastovou kartu, vysvětluje Michal Šmída, zakladatel a ředitel Twisto.

Twisto si dalo cíl, že do roku 2025 bude bez plastu. Už dnes ale jeho uživatelé dostanou plastovou kartu jen v případě, že si o ni zažádají. Společnost přitom virtuální karty představila letos v březnu, a to společně s Google Pay. Počátkem září pak spustila na nových – barevných – kartách Apple Pay. Její dosavadní Apple Pay na starých (bílých) kartách totiž běžel na systému od německé společnosti Wirecard, který je již nefunkční.