Banky mění ceníky. Co nového v nich najdete?

Koncem roku a začátkem toho příštího některé banky změní poplatky a obchodní podmínky. K poměrně výrazné změně přistupuje Air Bank, ČSOB a Poštovka zase pokračují ve sbližování své nabídky. Česká spořitelna zase probrala ceník a zrušila zpoplatnění u málo využívaných služeb.

Air Bank

Air Bank od 3. listopadu zruší Malý a Velký tarif u svého běžného účtu. Podmínky sjednotí a tím pádem vznikne i nový ceník. Základní služby na účtu nechá bez poplatku za vedení, za ty další si připlatíte.

Zdarma zůstává např. vedení běžného a spořicího účtu, elektronické platby, dvě debetky k účtu, výběry z vlastních bankomatů a na pobočce, vklady přes bankomaty, služba Šanon a SEPA platby v eurech. Bez poplatku od banky od listopadu dostanete vedení tří běžných účtů a to v korunách, eurech a amerických dolarech, za ty další už zaplatíte. Příchozí i odchozí okamžité platby budou nově „v ceně“ pro všechny majitele běžných účtů.

U některých služeb Air Bank nabídne možnost využití za paušální měsíční platbu. Jde o:

vedení více účtů v téže měně (do celkových deseti možných) za 10 Kč měsíčně,

všechny informační SMSky o pohybech na účtu za 25 Kč měsíčně (dosud byly účtovány jednotlivě),

výběry ze všech bankomatů v ČR i ve světě za 100 Kč měsíčně.

Pokud se nechcete upsat k pravidelnému odběru těchto služeb, můžete zvolit ty, které budou zpoplatněny jednorázově:

výpis či opakované zaslání PINu poštou v ČR 25 Kč,

výběr z bankomatu nebo na pobočce cizí banky v ČR a EU 35 Kč,

výběr z bankomatu nebo na pobočce cizí banky mimo EU 100 Kč,

další debetní karta či platební nálepka 100 Kč,

zahraniční platba, která není SEPA platbou 100 Kč,

vystavené potvrzení a mimořádný výpis na přání 100 Kč,

pošta do zahraničí 100 Kč.

Například výběr z bankomatů cizí banky o deset korun podraží. Air Bank navíc přestane umožňovat i výběry přes terminály Sazky. Bezplatně vyberete buď z vlastních bankomatů nebo přes službu cashback.

ČSOB a Poštovní spořitelna

Poštovka a ČSOB k 1. listopadu sloučí své obchodní podmínky a sazebník (Poštovní spořitelna je součástí skupiny ČSOB).

Představí také službu ČSOB eID pro elektronickou identifikaci, například na Portálu občana. Povolené přečerpání účtu přejmenuje na kontokorent s tím, že studentům a klientům Poštovní spořitelny se u tohoto produktu zvýší úroková sazba ze 17,9 na 18,9 % ročně. Studenti budou moci využívat zvýhodněné podmínky u kontokorentu a kreditní kart nově jen do 26 místo do 30 let. Poštovka ani ČSOB už také nebudou vydávat platební nálepky.

Klienti ČSOB nově najdou položky z části „Služby a transakce na České poště“ pod tematicky příbuznými sekcemi. Takže například výběr hotovosti z kreditky na poště bude nově v sekci kreditních karet.

Za zaslání karty do zahraničí banka nově stanovila v sazebníku konkrétní cenu (600 Kč). Dříve zde byla jen poznámka, že se poplatek řídí náklady kurýra.

Klientům Poštovní spořitelny zlevní poplatek za zasálání informační SMS v rámci služby Moje info ze 3 na 2 Kč. I zmíněné zaslání karty do zahraničí je vyjde lépe, protože dosud stálo 1100 resp. 1500 Kč. Za změnu limitu karty či platební nálepky pro platby na internetu, kterou provedete na pobočce, nově zaplatíte 25 Kč.

Česká spořitelna

Česká spořitelna plánuje nový ceník až začátkem příštího roku. Od 25. ledna zdraží některé služby na pobočkách:

zadání jednorázového příkazu na přepážce z 80 Kč na 100 Kč,

výběr na přepážce ze 70 Kč na 100 Kč,

změna limitů ke kartě na přepážce ze 30 na 100 Kč.

Zároveň banka stokorunou nově zpoplatní zadání trvalého příkazu na přepážce.

Seniorům nad 70 let ale bude Česká spořitelna poskytovat služby na pobočkách bez poplatku.

Zároveň dojde ke zrušení 30 poplatků za málo využívané služby. Nově nebude zpoplatňovat například:

potvrzení o provedené úhradě do zahraničí,

omezení dispozice s peněžními prostředky na účtu,

neuskutečněný ohlášený hotovostní výběr,

potvrzení o složení prostředků na účtu/zůstatku na účtu na žádost klienta,

vklad hotovosti kartou na jiný účet u České spořitelny,

výběr hotovosti v přepočtu do 100 000 Kč (účty vedené v cizí měně),

otevření či zrušení majetkového účtu v Centrálním depozitáři CP,

možnost mimořádné splátky v průběhu fixace sazby bez sankce,

prémie při změně fixace (Ideální hypotéka),

změna výše splátek a možnost přerušení splátek (Ideální hypotéka),

garance při změně úrokové sazby (Ideální hypotéka),

dodatek na změnu inkasního účtu,

dodatek na změnu dne splácení v měsíci.

Kompletní seznam rušených poplatků najdete na webu banky.

Fio banka

Fio banka sice pro některé klienty na webu avizuje nový ceník od 30. listopadu, ale jde pouze o úpravu textů a formulací (beze změny smyslu a pravidel), výše poplatků se nemění. V novém ceníku přibude jedna položka: vklad pomocí vkladomatu, která je ale bez poplatku.

mBank

mBank mění ceník od prosince. Zdraží v něm zjištění zůstatku na účtu přes bankomat z 9 na 19 Kč u debetních i kreditních karet (zdražení u debetek se týká i podnikatelů).

UniCredit Bank

UniCredit Bank má nový sazebník od října. Banka ale změnila jen drobnost a ani se nejedná přímo o poplatek. Nově umožňuje majiteli Dětského konta od 8 let využívat internetové a mobilní bankovnictví. Dosud přitom měly děti k dispozici pouze pasivní náhled na stav účtu.