Mobilní aplikace Raiffeisenbank se naučila QR stvrzenky a kategorie

Raiffeisenbank spustila novou verzi Mobilního eKonta. Nově v ní najdete elektronickou stvrzenku bankomatu tzv. QR stvrzenku. S ní si můžete ve všech bankomatech Raiffeisenbank nechat vygenerovat QR kód a načíst jej pomocí bankovní aplikace. Aplikace stvrzenku vygeneruje v digitální podobě a vy si ji pak můžete uložit do telefonu, na sdílený disk, poslat emailem nebo prostřednictvím komunikačních aplikací jako WhatsApp nebo Messenger.

Aktualizovaná aplikace umožňuje také třídit transakce na účtu, debetní a kreditní kartě do 15 kategorií. V grafických přehledech výdajů pak můžete kontrolovat své výdaje v jednotlivých kategoriích, a to za posledních 12 měsíců.

Díky této funkci klienti snadno zjistí, za co nejvíce utrácí, což jim pomůže mít své finance lépe pod kontrolou. Většinu karetních transakcí zatřídíme automaticky, abychom klientům co nejvíce ulehčili práci s tímto novým nástrojem. Zároveň však umožníme zařazení do kategorie každé platby libovolně změnit, říká Filip Karbulka, manažer mobilního bankovnictví Raiffeisenbank.

V aplikaci se navíc má v nejbližších týdnech objevit nová služba nahrání dokumentů do banky, která umožní do aplikace vyfotit a nahrát libovolný dokument či dříve pořízený obrázek z galerie nebo dokument v PDF. Nebudete jej tedy muset tisknout a osobně nosit na pobočku nebo posílat poštou.