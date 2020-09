Produktové novinky v srpnu: nové způsoby placení, ale také zdražování

Koronakrize zasáhla i bankovnictví. Většina bank vykázala horší výsledky hospodaření než v minulosti. Jejich čistý zisk se zmenšil v některých případech až o polovinu. Některé banky se chystají zvýšit ceny u některých svých služeb, jiné se snaží přilákat klienty vylepšenými službami a zajímavými akcemi.

Air Bank: virtuální asistentka Aneta

Air Bank má od 30. července 2020 novou personální posilu. Chatbot Aneta odpovídá na dotazy klientů. Virtuální asistentku najdete v sekci Poradna, ale v budoucnu bude k dispozici i v dalších sekcích na webu banky. Komunikovat s ní můžete, když kliknete na tlačítko Zeptat se Anety. Poradí vám například s online založením účtu nebo vám odpoví na otázky týkající se karet, půjček a dalších informací ohledně banky. Ptát se jí můžete i na její koníčky.

Zonky se ještě letos stanou dceřinkou banky

Zonky patřící do investiční skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera by ještě v letošním roce měly přejít pod Air Bank, patřící rovněž do skupiny PPF. Zonky se tak poté, co budou dokončeny všechny nezbytné právní a regulatorní kroky, stanou dceřinou společností banky. Společnost Zonky, která je jedním z poskytovatelů P2P půjček v Česku, bude dále pokračovat pod stejnou značkou a se stejnými službami, jaké poskytovala doposud.

Banka změní ceník. Okamžité platby budou zdarma, některé služby zdraží

Air Bank s platností od 3. listopadu 2020 zruší Malý a Velký tarif a nahradí ho jedním účtem bez poplatku za vedení. Banka také přestane nabízet výběry u Sazky, které už klienti využívají jen minimálně. Všichni klienti Air Bank budou mít od listopadu zdarma okamžité platby. Ty jsou nyní bezplatné v rámci Velkého tarifu, v rámci Malého tarifu jsou zpoplatněné 1 Kč.

ČSOB: k novému účtu 1000 Kč

ČSOB dává do konce září studentům od 18 do 26 let odměnu 1000 korun k novému Plus Kontu. Odměnu můžete získat, pokud jste neměli v uplynulých 12 měsících u skupiny ČSOB žádný jiný účet. Pro získání odměny se nejpozději 30 dnů od založení účtu musíte přihlásit do mobilního bankovnictví a provést alespoň jednu platbu debetní kartou vydanou k účtu mobilem nebo hodinkami v jakékoli výši.

ČSOB a Poštovní spořitelna budou jedna banka. Sjednotí sazebník i podmínky

Vždy to jedna banka byla, ale měla dvě značky, dvoje podmínky a dva sazebníky. To se od 1. listopadu 2020 změní, ČSOB vše sjednotí, přestože bude působit pod dvěma značkami.

Equa bank: nové investiční fondy a poplatkové prázdniny

Equa bank rozšířila na konci července nabídku investičních fondů o další dva, které využívají aktuální trend tematického investování. Konkrétně se jedná o fondy NN (L) Climate & Environment a NN (L) Smart Connectivity. Kromě toho banka do konce srpna ruší vstupní poplatky za nákup investičních fondů. Poplatky nezaplatíte ani za zřízení, vedení či zrušení investičního účtu a za správu a úschovu cenných papírů.

Fio banka: mobilní bankovnictví pro děti

Děti, které mají vlastní účet u Fio banky, jej nově mohou spravovat prostřednictvím mobilní aplikace v zařízeních s operačním systémem iOS nebo Android. Dosud ho měly přístupný jen v internetovém bankovnictví.

ING: snižuje úrokové sazby u spoření

Úroková sazba ING Konta od 1. září klesne z 1 % p.a. na 0,5 % p.a. Jde o akční úrokovou sazbu pro nové klienty na první 3 měsíce (92 dnů) do výše zůstatku 300 tisíc korun. Po uplynutí lhůty sazba klesne na standardních 0,3 % p.a.

Komerční banka: elektronické podepisování smluv i pro neklienty

Nová služba Komerční banky pojmenovaná MůjPodpis umožní elektronické podepisování smluv. Využít ji můžete i v případě, že nejste klientem banky. Nemusíte mít její účet ani jiný produkt či službu. Banka službu nově nabízí prostřednictvím své aplikace KB Klíč. Sjednat a aktivovat si ji můžete na pobočce nebo online. Aplikace je dostupná v mobilních telefonech se systémem Android nebo iOS. Žádosti o podpis dokumentů vám pak budou chodit přímo do mobilu.

MONETA Money Bank: platební terminál na rok

MONETA Money Bank ve spolupráci s EVO Czech Republic nabízí platební terminál pro všechny živnostníky a malé firmy na rok zdarma. Podmínkou je podepsání smlouvy na 36 měsíců. Na každé IČO můžete získat jeden terminál, a to i v případě, že vaše firma už platby kartou přijímala přes jiného poskytovatele. Akce platí do 4. října 2020. Terminály podporují i EET, která má být znovu spuštěna v lednu 2021.

Sberbank: levnější hypotéky

Sberbank od 10. srpna 2020 snížila úrokovou sazbu hypotečních úvěrů FÉR hypotéka s délkou fixace na 5, 7 a 10 let na 1,79 % ročně. Výhodnější sazbu získáte v případě pořízení nové půjčky na bydlení i pokud refinancujete svou stávající.

Průměrná úroková sazba hypoték podle ukazatele Fincentrum Hypoindex klesla v červenci o šest bazických bodů na 2,15 procenta. Dostala se tak na úroveň, kde byla naposledy v listopadu 2017.

S několika novinkami přišly i pojišťovny

Generali Česká: prodloužila speciální pojištění pro zdravotníky

V souvislosti s aktuální situací kolem pandemie koronaviru prodloužila Generali Česká pojišťovna platnost speciálního životního pojištění pro lékaře, záchranáře, zdravotní sestry, ale i další profese zajišťující chod zdravotnických zařízení, kde se pečuje o nemocné s diagnózou COVID-19.

Kooperativa: infolinka pro seniory k jejich životku

Kooperativa spustila infolinku Maják zaměřenou na seniory a jejich rodiny. Službu si klienti mohou sjednat k životnímu pojištění. Měsíční poplatek je 99 korun.

Pojišťovna chce prostřednictvím infolinky poskytovat klientům informace ze zdravotní či sociální oblasti. To v praxi znamená, že operátoři budou zodpovídat například dotazy ohledně zdravotního stavu nebo diagnózy klienta, případně budou schopni poradit například v tom, na jaký příspěvek má člověk nárok.

OZP: nové příspěvky na prevenci onkologických onemocnění

Oborová zdravotní pojišťovna (OZP) rozšířila od 1. srpna 2020 nabídku příspěvků na preventivní vyšetření rakoviny. V rámci sedmi programů STOP nyní můžete čerpat nově příspěvky na prevenci rakoviny prsu, kůže, prostaty, ledvin a břišních orgánů nebo dutiny ústní, osteoporózy a infarktu prostřednictvím kupónů.

S novými možnostmi plateb přišly Sodexo a Home Credit

Útratu v restauraci s kartou Sodexo nově zaplatíte QR kódem

Bezmála 350 000 držitelů stravenkové karty Sodexo může nově platit v restauracích s aplikací Qerko. Ta umožňuje platit útratu přes QR kódy bez asistence personálu. Aplikace nyní funguje v téměř 300 podnicích a dále expanduje.

Home Credit nově umožňuje placení pomocí Apple Pay

Držitelé karet od Home Creditu mohou nově platit mobilem nebo hodinkami přes Apple Pay. Každá transakce je autorizovaná pomocí Face ID, otiskem prstu nebo bezpečnostním kódem, číslo karty se nikde neukládá ani nikam neodesílá.