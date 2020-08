Zonky přejdou pod Air Bank, stanou se dceřinkou banky

Zonky patřící do investiční skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera, by ještě v letošním roce měly přejít pod banku Air Bank, patřící rovněž do skupiny PPF. Zonky se tak poté co budou dokončeny všechny nezbytné právní a regulatorní kroky, stanou dceřinou společností banky. Společnost Zonky, která je jedním z poskytovatelů P2P půjček v Česku, bude dále pokračovat pod stejnou značkou a se stejnými službami jaké poskytovala doposud.

Koncept Zonky je postavený na tom, že si mohou lidé půjčovat jednoduše peníze od dalších lidí a ti zas naopak své volné peníze díky tomu investovat. Klientům Air Bank to v době nízkých úrokových sazeb přinese další možnosti pro investování volných peněz, stejně jako další možnosti půjčení si v případě, kdy naopak nějaké peníze navíc potřebují, říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

Společnost Zonky doufá, že jí užší spolupráce s Air Bank přinese další klienty a nové obchodní příležitosti. Kromě vylepšení nabídky a očekávaného dalšího růstu Air Bank i značky Zonky by měla spolupráce přinést i některé úspory nákladů, podotýká Jiří Humhal, šéf Zonky. Ty budou společnosti hledat hlavně v oblasti IT systémů a pracovních činností, které jsou v obou firmách stejné nebo velmi podobné.

Do roku 2020 zprostředkovala společnost Zonky půjčky v hodnotě přes 10 miliard korun a současně spravuje portfolio desetitisícům investorů. Zonky plánovala loni v listopadu expandovat na širší evropský trh pod názvem Benxy. Nicméně tato expanze byla na počátku roku 2020 zrušena a 1. dubna 2020 pak následně odstoupil dosavadní ředitel firmy Pavel Novák, kterého ve funkci nahradil Jiří Humhal.