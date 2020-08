ČSOB dává po splnění podmínek studentům k novému účtu 1000 Kč

ČSOB dává do konce září studentům od 18 do 26 let odměnu 1000 Kč k novému Plus Kontu. Odměnu mohou získat klienti, kteří neměli v uplynulých 12 měsících u skupiny ČSOB žádný jiný účet.

Pro získání odměny se nejpozději 30 dnů od založení účtu musíte přihlásit do mobilního bankovnictví a provést alespoň jednu platbu debetní kartou vydanou k účtu mobilem nebo hodinkami v jakékoli výši. Do plateb nejsou započítány výběry hotovosti z bankomatů nebo formou služeb Cash Advance nebo CashBack ani transakce na České poště.

Banka vám odměnu připíše na účet do 60 dnů ode dne splnění všech podmínek.