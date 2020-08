Kapesné: Kdy s ním začít a jak vysoké dávat?

Kapesné může být bez debat dobrým nástrojem, jak seznámit děti s penězi. Jak ho ale nastavit, aby šlo o užitečný krok směrem k finanční gramotnosti?

Kapesné jako výchovný nástroj

Je jasné, že do tajů světa financí by dítě měli zasvětit hlavně jeho rodiče. Kapesné ale může pomoci, aby si dítě osahalo jednoduché finanční plánování, pochopilo význam spoření a vyzkoušelo důsledky nerozvážného utracení všech svých prostředků. Jak víme, osobní zkušenost je prostě ten nejlepší učitel. Děti díky našemu způsobu života přichází s penězi do styku od malička, vnímají je, a tak jde jen o to, aby samy získaly možnost s nimi nakládat a naučily se je rozdělovat, investovat a šetřit. Kromě samotného rozeznávání peněz jde o to naučit se pracovat s vědomím, že peníze mají a že se k nim v určitém intervalu dostanou, řekla serveru Helena Brychová z České bankovní asociace.

I přes to, že kapesné může být pro první orientaci ve světě financí neoddiskutovatelný benefit, není jeho výplata samozřejmostí. Jak před časem ukázal průzkum České spořitelny mezi 8–15letými dětmi základních škol, pravidelné kapesné má jen polovina školáků. Zkušenosti ze světa přitom ukazují, že peněžní problémy v dospělosti způsobuje spíše nedostatek znalostí než málo peněz, uvádí David Hubáček, šéf finančního vzdělávání v České spořitelně.



Průzkum České spořitelny

Kolik? Záleží i na vaší peněžence

Na otázku, jak velké by kapesné mělo být, neexistuje univerzální odpověď. Selským rozumem dovodíme, že by nemělo být příliš vysoké, aby měly děti šanci přijít na to, že zdroje jsou omezené. Kromě toho peníze jdou z vaší peněženky, takže pokud máte rozpočet napjatý, musíte tomu částku kapesného přizpůsobit tak, abyste (když už jste ho zavedli) byli schopní ho vyplácet pravidelně a v dohodnuté výši.



Průzkum České spořitelny

Výše kapesného vždy záleží na nastavení, zda rodič chce poskytovat dítěti prostředky pouze na jeho zbytné výdaje, nebo zda by si z nich mělo dítě hradit i základní potřeby. To by se mělo odvíjet jak od věku dítěte, tak od individuálního posouzení situace rodičem, řekl nám Patrik Madle, mluvčí ČSOB.

Je jasné, že prvňákovi nesvěříte pětistovku, se kterou si má zaplatit obědy na následující měsíc. O pár tříd dál už by ale tuto odpovědnost zvládnout měl. Nejdřív tedy dávejte dětem jen peníze, se kterými si budou manipulovat jen pro svou potřebu.

Týdně, či měsíčně

U otázky, jak často dětem dávat kapesné, se nejčastěji setkáte s týdenním a měsíčním intervalem. S týdenním se většinou začíná a na měsíční děti přechází, až když jsou starší a umí lépe plánovat.



Průzkum České spořitelny

Mluvit jim do toho, nebo ne?

Aby se děti naučily samostatně s penězi nakládat, nemůžete jim diktovat, co s kapesným mají dělat. To neznamená, že s nimi nemůžete probrat účel větších nákupů, na které si rozhodly šetřit. Z našeho průzkumu vyplývá, že téměř třetina českých rodičů svým dětem kapesné sice dává, ale současně přitom požaduje, aby se jich dítě při nákupech za vlastní kapesné dovolilo. Pokud dětem nějaký finanční obnos dáme, neměli bychom je svazovat tím, že jim budeme říkat, za co mohou peníze utratit, zdůraznila Brychová s tím, že právě samostatné rozhodování i negativní zkušenost děti učí hospodařit. Pokud tedy s dětmi nákup budete chtít probrat, řekněte jim svůj názor, ale samotné rozhodnutí už nechte na nich.

Peníze jen tak, nebo za zásluhy?

Rozhodnete-li se pro kapesné, neměli byste ho prezentovat například jako odměnu za domácí práce. Děti by se měly naučit pomáhat i bez vidiny konkrétního prospěchu. Kapesné v žádném případě není dobré nastavit jako výplatu za domácí práce. Domácí práce by měly být běžnou součástí společného života rodiny, myslí si Patrik Madle.

Podle Brychové by se kapesné nemělo používat ani jako prostředek k trestu: Na kapesném se děti mají naučit základy o přístupu k penězům, vlastním hospodaření a rozlišování mezi potřebou a chutí, a tak jej používejme spíše jako cvičný sešit než jako výchovné opatření.

Richard Bechník, analytik z Fincentra & Swiss Life Select, se domnívá, že ale není na překážku umožnit dětem lépe poznat hodnotu peněz a nechat je si vedle kapesného i něco přivydělat: Zde se do budoucna učí více si vážit výdělku a lépe se tak připravují na budoucí výdělečnou činnost.

Pokud už se rozhodnete peníze používat jako trest nebo jimi nad rámec kapesného chcete odměnit za nějakou nadstandardní službu nebo specifickou pomoc, vždy si pro tyto případy nastavte s dětmi pravidla předem. A co víc, držte se jich.

Chyby nechte dětem…

Narazili jsme na to všichni. Nakupování je opojné a děti si na to přijdou taky. Občas se jim proto stane, že utratí všechny své peníze hned a do dalšího kapesného zůstávají bez prostředků. Potud situace může fungovat jako fajn zkušenost. Podle Davida Hubáčka ale v tomto momentu rodiče často chybují. Zhruba polovina dětí tu a tam utratí veškeré kapesné, hned jak ho dostane, a do další ‚výplaty‘ musí vydržet bez peněz. Respektive měly by. Rodiče jim však občas povolí a půjčí. Někdy se ovšem taková půjčka rázem změní v dar, protože děti ji už nevrátí. To je špatně, protože se nemají šanci poučit z následků neuváženého utrácení.



Průzkum České spořitelny

Nechte své dítě chybovat. Zkušenost ho naučí nejlépe a napříště už si dá větší pozor. Pokud budete napravovat jeho chyby, ztrácí kapesné svůj výchovný rozměr. Utratí-li dítě peníze příliš brzy, nedávejte mu další. Pokud bude potřebovat na něco nezbytného, pak mu půjčte, ale vymáhejte částku zpět. Nebo, zcela výjimečně, mu nabídněte možnost si dluh odpracovat, radí Hubáček.

…vy dbejte na pravidla

Pro účely kapesného nastavte jasná pravidla, kterých se budou obě strany držet. Od vás se čeká, že se budete snažit kapesné vyplácet v dohodnutých intervalech a v odpovídající výši, aby se vaše dítě mohlo učit finančně plánovat. Než dětem začneme vůbec nějaké kapesné dávat, je třeba je se světem financí a hodnotou peněz trochu seznámit. Vysvětlete jim, že z každého kapesného by si měli část odložit pro případ, že by si chtěli koupit něco většího. V budoucnu pak pro ně bude snazší pochopit, že z peněz, které mají, by si měly vytvořit finanční rezervy, vysvětlila Brychová z České bankovní asociace.

Jak by řekl Ámos

Odborníci na finanční vzdělávání také doporučují pojmout finance zábavně. Začít můžete doma hrou na krám a tvorbou vlastních peněz. Pro starší děti jsou na trhu dostupné například deskové hry nebo aplikace s finanční tematikou. V archivu dětského kanálu Déčko České televize jsou také k dispozici všechny díly vzdělávacího seriálu Bankovkovi.

Ve škole se zase můžete ptát, jak integrují finanční gramotnost do osnov a zda neplánují využít nějaký z programů finančního vzdělávání pro školy.