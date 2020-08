Fio banka zpřístupnila mobilní bankovnictví dětem

Děti, které mají vlastní účet u Fio banky, jej nově mohou spravovat prostřednictím mobilní aplikace v zařízeních s operačním systémem iOS nebo Android. Dosud ho měly přístupný jen v internetovém bankovnictví.

„Do 15 let mají děti pouze náhledový režim aplikace, ale i to jim dá možnost sledovat, kolik z kapesného jim ještě zbývá nebo za co v poslední době nejvíce utrácely. Od 15 let pak mohou Smartbanking využívat stejně jako dospělí, tedy se všemi funkcemi i aktivním potvrzováním transakcí,“ uvedl obchodní ředitel Fio banky Jan Bláha.

Děti od 8 let mohou mít k účtu vlastní platební kartu a od 15 ho mohou využívat prakticky stejně jako dospělí.