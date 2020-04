 »   »  Produktové novinky za duben: levnější hypotéky, ale nižší sazby spoření

Zmírnila pravidla pro nové hypotéky, nově stačí 10 % vlastních peněz

Česká národní banka uvolnila limity tří úvěrových ukazatelů pro posuzování žádostí o nové hypotéky. Zvýšila limit výše hypotéky v poměru k hodnotě zastavované nemovitosti (LTV) z 80 % na 90 %. Lidem tak bude stačit zmiňovaných 10 % z hodnoty kupované nemovitosti. Poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů proti celkovému čistému měsíčnímu příjmu (DSTI) centrální banka zvýšila ze 45 na 50 %. Bankovní rada také rozhodla zrušit povinnost komerčních bank posuzovat nové hypotéky podle ukazatele DTI, který odráží počet ročních čistých příjmů domácnosti nutných ke splacení všech jejích dluhů. Úvěrové instituce budou tento ukazatel nadále pouze sledovat.

Některé banky na toto rozhodnutí ČNB už reagovaly snížením sazby u hypoték.

Sazby hypoték v dubnu snížila Equa bank

Equa bank snížila od 2. dubna 2020 úrokové sazby hypoték až o 0,6 % na 2,29 % p.a. Změna se týká fixací na tři roky a pět let a platí pro hypotéky na výstavbu nebo koupi domu či bytu a na refinancování hypoték. Equa bank tak byla jednou z prvních bank, která na opatření ČNB zareagovala snížením sazeb.

mBank snížila sazbu hypotéky s pětiletou fixací

mBank snížila úrokovou sazbu hypotéky s fixací na 5 let do 80 % ceny nemovitosti o půl procentního bodu na 1,94 procenta. Chce tím podpořit trh s nemovitostmi. Změna se týká fixací na tři roky a pět let a platí pro hypotéky na výstavbu nebo koupi domu či bytu a na refinancování hypoték.

Spotřebitelské úvěry levnější než hypotéka. Sberbank stlačila sazbu na 2,99 % p.a.

Sberbank aktualizovala od dubna nové spotřebitelské úvěry FÉR půjčka a FÉR konsolidace a nově pro úvěry v rozmezí od 600 tisíc do 1 milionu korun nabízí úrokovou sazbu 2,99 % p.a. Podmínkou je, že úvěr budete řádně splácet.

Nemůžete splácet úvěr kvůli důsledkům epidemie koronaviru? Zažádejte o odklad splátek

Sněmovna odsouhlasila půlroční odklad splácení úvěrů a hypoték uzavřených před 26. březnem 2020, je závazný pro všechny banky a nebankovní společnosti. O odložení splátek si musíte požádat sami, nestane se tak samo. Kdo chce splácet dál, samozřejmě může. Ale pozor, úroky běží.

Některé banky a nebankovní společnosti poskytují odklad splátek i nad rámec zákonného opatření. Vždy si ale raději pečlivě nastudujte podmínky, za jakých to dělají.

ČSOB umožní odklad splátek jistiny u hypoték a úvěrů až na rok

Klienti skupiny ČSOB mohou od 31. března požádat o odklad splátek hypoték a úvěrů ze stavebního spoření. Vybrat si mohou ze dvou způsobů: buď odklad splátek jistiny těchto úvěrů na dobu 6 až 12 měsíců, nebo tříměsíční odklad celé výše splátek. K žádosti podle banky není potřeba žádný doklad o finanční situaci.

O odklad je možné požádat zdarma až do konce května. Délku odkladu v intervalu od 6 do 12 měsíců si mohou zájemci určit sami. Možnost odkladů splátek se týká klientů v rámci celé skupiny ČSOB, tedy i Hypoteční banky a Českomoravské stavební spořitelny.

Banka CREDITAS nebude úročit odložené splátky hypoték

Banka CREDITAS umožňuje od 6. dubna v souvislosti s pandemií koronaviru odklad splátek hypoték a úvěrů zajištěných nemovitostí, které banka dříve nabízela, a to na půl roku. Po dobu odložení splátek se úvěr nebude úročit, takže bance nezaplatíte nic navíc. Žádost s krátkým odůvodněním můžete vložit do zprávy ve svém internetovém bankovnictví, případně ji odeslat e-mailem na adresu hypotecni@creditas.cz.