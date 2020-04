 »   »  Sberbank dává odměnu 1234 Kč za převod účtu odjinud a za věrnost

Veronika Němcová

Sberbank nabízí od 1. dubna ke dvěma typům běžných účtů (FÉR PLUS a EXTRA) odměnu za přechod z jiné banky ve výši 1234 Kč. Stejnou částku můžete při splnění podmínek akce získat také za věrnost.

Takzvanou odměnu za mobilitu vám banka vyplatí 4. měsíc po převedení účtu, pokud v předešlých třech měsících splníte další podmínky vztahující se k účtům. Nárok na odměnu budete mít jen v případě, že jste v posledním roce k datu převedení účtu neměli u Sberbank žádný jiný běžný účet.

Co se týče podmínek, které je nutné pro odměnu splnit, v případě FÉR konta PLUS to znamený minimálně 5 transkakcí platební kartou vydanou k účtu za měsíc nebo 500 000 Kč v investicích a kreditní obrat účtu ve výši 12 345 Kč za měsíc.

Pokud zvolíte FÉR konto EXTRA, tam je nutné udělat také minimálně 5 transakcí platební kartou nebo 500 000 Kč v investicích a mít kreditní obrat na účtu ve výši 50 000 Kč za měsíc. Do transakcí platební kartou se nepočítají výběry z bankomatů.

Odměnu za věrnost ve výši 1234 Kč banka vyplatí v případě, že výše uvedené podmínky k účtům budete řádně plnit 12 kalendářních měsíců. Pokud jste získali odměnu za mobilitu, výplata odměny za věrnost se vám bude počítat za 12 kalendářních měsíců od výplaty odměny za mobilitu. Odměnu za věrnost můžete získat opakovaně, ale jen k jednomu běžnému účtu vedenému u banky.