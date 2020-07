Jak by mohla vypadat přenositelnost čísel bankovních účtů?

Proč by to banka mohla chtít udělat? Má prakticky doživotně klienta, kterého může získat pro jiné produkty a který při případném návratu ušetří poplatky za money forwarding. Takže banka bude mít doživotně výhodu, že může nabízet stejné služby dráž a stejně klient bude mít tendenci se vracet. Když tento money forwarding bude řešit jen příchozí platby po ČR, nevidím důvod, aby jakákoliv banka tuto službu nezřídila okamžitě.

Jako mini řešení, které může uskutečnit každá banka jinak bez ohledu na ostatní banky, je služba, kterou bych připodobnil službě přesměrování v telekomunikacích a nazval bych ji „money forwarding“. Přitom by toto miniřešení řešilo dle mě ten nejdůležitější požadavek: jediné celoživotní číslo účtu pro příchozí platby. Dokonce některé banky už podobnou službu v rámci sebe měly (např. si vzpomínám na Spořicí účet eKonto Plus Raiffeisenbank): umožňovaly automaticky přeposílat peníze nad klientem zadaný zůstatek na jiný (spořicí) účet (i zpět). Využít tuto službu, nastavit limit na 0 Kč a místo vlastního účtu zadat účet jakékoliv (vlastní či cizí) banky a je „prakticky“ hotovo. Nebo svého času mBank měla stejný účet označeny dvěma čísly: nějakou dobu fungovalo jak číslo bez předčíslí, tak s předčíslím čísla účtu 670100. Nebo již zmíněná ČNB přesměrovávala platby ze starých účtů finančních úřadů na nové.

Pro mě osobně výše zmíněné důvody důvody nejsou. Kdybych měl tvořit své vlastní důvody, proč nepřenášet čísla účtu, tak by zde byl ten, že kdysi jsem banku volil i dle toho, jak je důvěryhodná. Tedy částečně pověst banky mi něco říká i o pověsti klientů, kteří u ní mají účet. Netroufnu si veřejně jmenovat některou banku, takže jen v náznacích, klientům, kteří mají účet jen u banky, kterou ovládá země, které nevěřím, budu méně důvěřovat než klientům bank ze zemí, kde cítím stále o malinko vyšší kulturu. Nicméně tenhle důvod má aktuálně velmi nízkou prioritu, protože máme bankovní pojištění na 100 % do cca 2 MKč, které důležitost volby banky snížilo k nule, a protože rozdíly mezi bankami téměř vymizely.

Pak jsou tu obavy o bezpečnost. Dle diskuze prý došlo už k únosu telefonního čísla . Pokud je to pravda, v bankovnictví se prostě zavedou pracnější, dražší varianty přenosu. To je úkol pro specializovaného odborníka na bezpečnost, který se bude inspirovat v telekomunikacích. Opět to není neřešitelné. Navíc bezpečnost se řeší průběžně vždy, stejně jako se řeší průběžně např. u plateb kartou.

Ano, každá banka si spravuje čísla účtu sama a najednou by se promíchala. Do takového systému by vnikla čísla účtů dělaných s jinou logikou, v tomto souhlasím s kapitolou „Banky mají svůj systém“ ze stejného článku. Např. v některých bankách od pohledu rozeznáte číslo běžného účtu od úvěrového, u ČMSS si dokáže znalý odvodit čísla stavebních spoření stejného účastníka. Nicméně podobné to bylo i v telekomunikacích. Prostě ke svým číslům, kde panují vaše pravidla, budete mít čísla účtů z cizích světů. A musíte si s tím poradit, není to nic neřešitelného.

Ano, nedává smysl mít přenositelné číslo bez kódu banky, je to podobné, jako kdyby někdo kdysi chtěl přenášet číslo bez přečíslí. Tolik k výtkám z článku z kapitol: „Národní formát čísla účtu“, „V rámci jedné banky každé číslo jen jednou“ a „Kontrolní číslice vás upozorní na chybu“. Nedává to smysl ani klientům, protože (téměř) všude se uvádí číslo včetně kódu banky, klienti se neomezují na příchozí platby jen v rámci banky – aneb souhlas s kapitolou „Žádný přínos pro klienta, ale potíže pro banku“ ze stejného článku.

Přenositelnost bankovních účtů se tu řešila už několikrát. Naposledy v diskuzi u článku , nebo ve starším článku, který hledá důvody, proč to nejde . Chyběl mi článek o způsobech, jak to jde. Druhý díl je právě o tom, jak by taková přenositelnost mohla vypadat, a navazuje na můj předchozí text Proč má smysl přenositelnost čísel bankovních účtů? Dopředu říkám, že neřeším prakticky vůbec legislativu a její změny.

Napadají mě i způsoby, jak vyřešit odchozí platby, inkasní platby. Např. odchozí platby si nastavíte jako šablony u nevypověditelného účtu a pak ze své banky si je volíte pomocí VS, banka vám pak na základě VS vezme z tabulky všechny potřebné údaje pro platbu a platbu obratem přepošle.

Nevýhodou money forwardingu se může zdát delší doba trvání příkazu, nicméně nezapomínejme, že to bude možnost navíc oproti současnému stavu. Stále budete mít možnost přesvědčovat klienty, aby platili přímo na nový účet.

Nezávislé domluvy bank

I bez centrálního povinného řešení lze umožnit přenositelnost účtu à la přenositelnost telefonní čísla. Banky se prostě domluví na spoustě detailů (opravdu hodně věcí, triviální to není), zřídí si společně vlastněnou a spravovanou databázi přenesených čísel účtů mezi nimi podobně jako v telekomunikacích. Velmi zjednodušeně: do procesu směrování čísel se musí vložit dotaz do společné databáze přenesených čísel, v databázi nalezená (tj. přenesená) čísla se směrují dle údajů z databáze, ostatní klasicky jako před přenesením.

Pak je potřeba dořešit spoustu detailů (účtování, informování), nicméně zde bych odkázal na detaily řešení přenesených čísel v telekomunikacích. Což neznamená, že přesně takto se to udělá v bankovnictví, přece jen nějaké rozdíly tam jsou. A navíc šlo i to přenesení telefonních čísel udělat vícero způsoby, je možné, že pro bankovnictví se vybere mírně odlišný způsob, např. z důvodu potřebné vyšší bezpečnosti.

Taková dohoda bude omezena na přenesení čísel jen do bank, které se do systému zapojily. Pro přenesení do jiných bank je tu stále řešení money forwarding. Ale samozřejmě takto domluvené přenesení čísel mezi bankami bude komfortnější, nebude potřeba po přenesení už nic řešit s původní bankou. Nebude se proces práce s bankou s přeneseným číslem z klientského pohledu lišit od práce s účtem nepřeneseným. Nebude zde výrazné zpoždění jako u money forwardingu.

Centrální řešení

Pak je tu samozřejmě možnost uzákonit povinnou možnost přenesení čísel podobně, jako je to v telekomunikacích. Výhoda je jasná, klient může přenášet číslo účtu mezi jakýmikoli bankami v ČR (které mají v portfoliu daný typ účtu). Nevýhody takového řešení jsou stejné jako jinde:

Náklady nesou všichni uživatelé služeb, nebo dokonce všichni daňoví poplatníci, a ne jen ti, co tu službu využívají.

Zvýší se nákladovost celého systému, jak operační o dotazy do databáze, tak když by chtěla vzniknout nová banka, musí hned do začátku mít systém na přenositelnost čísel účtů.

Jedno zvolené centrální řešení bude pravděpodobně celkově jednorázově nejlevnější. Ale není tu postupná soutěž možných řešení, kdy se spíše vybere to optimální řešení (nejen z pohledu financí, ale z hlediska mnoha jiných).

Tuto funkcionalitu budou muset zavést jak banky, pro které to třeba bude relativně snadné, tak banky, jejichž systém s takovou možností vůbec nepočítal a třeba to bude ta poslední kapka, kdy už budou muset naprogramovat úplně nový bankovní systém…

Zvažovalo se i řešení, že někde u centrály (ČNB?) si klient koupí zvláštní číslo, alias, u kterého nastaví, jaký normální účet se aktuálně pod ním skrývá.

Kdo to zaplatí?

Otázkou je, kdo zaplatí náklady s přenášením spojené. To bude na dohodě těch bank, opět existuje vícero možných řešení. Jedná se zhruba o tři druhy nákladů. Obří jednorázové náklady spojené se změnou IT v bance, aby vůbec přenášení čísel umožnila. Obří jednorázové náklady na úpravu IT systémů mohou zaplatit samotné banky, protože získají konkurenční výhodu pro určité segmenty klientů.

Nebo si dovedu představit situaci, že klienti, kterým přenositelnost nejvíce schází (některé firmy, neziskovky, jejich sdružení), vypíšou soutěž pro první banku, co tento systém realizuje, a zaplatí jí vybranou částku. Tato vybraná částka může být nižší, nemusí pokrýt veškeré náklady na změnu, podobně jako u soutěží do vesmíru. A ani nemusí být předem vybraná částka, ale může se jednat o crowdfunding, takže odměna bude postupně růst, dokud se nepotká nabídka s poptávkou.

Pak jsou tu jednorázové náklady spojené s každým přenesením čísla účtu. Ideální je, aby je zaplatil ten daný klient, nicméně jednou z možností je neúčtovat a tím ty náklady snížit o účtování a rozpustit je jinde.

A nakonec jsou tu zvýšené náklady s převody spojené, ale nákladnější budou o dotaz do databáze všechny převody (pokud nevznikne např. nějaký standard, který třeba určí, jak bude vypadat číslo účtu, které může být přenesené, a jak vypadá číslo účtu, které nikdy přenesené nebude, tedy nebude potřebovat dotaz do databáze přenesených čísel), a převody na přenesená čísla účtu budou ještě nákladnější.

Zavede se poplatek pro příchozí platby na přenesený účet? Nebo to bude formou paušálu v ceně vedení přeneseného účtu? Nebo kombinace obého? Nebo to bude platit plátce na přenesený účet, který o zvýšeném poplatku v internetovém bankovnictví bude varován? A při papírovém podání ne, ale tam je cena tak vysoká, že se nebude rozlišovat, stejně jako se často nerozlišuje cena SMS.

Doufám, že na trhu budou existovat různorodé možnosti, protože i klienti budou chtít používat přenesené účty různorodým způsobem. Někdo to bude brát jako doživotní řešení pro všechny platby. Někdo to bude používat jen dočasně pro opomenuté platby. Někdo to bude používat jen pro některé platby, kde by hrozilo opomenutí. Řešením může být i zdražení převodů všem, mnou nepreferované řešení.

Co to přinese i těm, co přenositelnost nepotřebují

Po zavedení jakéhokoliv řešení z výše uvedených se pravděpodobně spustí lavina. Na způsobu řešení záleží, jak velká a jak rychlá. Nejdříve bude zájem ze strany klientů malý, především firmy, co nově vznikly, občané, co si zřizují první účet, průzkumníci nových věcí a lidé či firmy, kterým někdo vypověděl účet nebo kteří by si ho změnili tak jako tak i bez této možnosti.

Ale především jsou důležití lidé, kteří sice mají účet, který jim z nějakého důvodu nevyhovuje, ale báli se ho změnit, aby po změně nová banka nezměnila podmínky na pro ně nevyhovující. Jakmile bude první banka, první klienti si začnou vytvářet nevypověditelný účet a budou jednoduše volit z celé nabídky dle svých potřeb, banky výrazně více budou hledět, aby jejich účet nebyl tolik vzadu za nabídkami konkurence.

A čím víc lidí bude mít nevypověditelný účet s money forwarding, tím se zlepší podmínky i pro ty s klasickým účtem, podobně jako nyní lidé nemusí změnit telefonní číslo, stačí pohrozit odchodem, aby se nabídka zlepšila. Což samozřejmě jde i nyní, jen ta nabídka bude o něco blíž konkurenci, protože náklady na změnu účtů výrazně poklesnou.

Jako klientovi se mi líbí trvale stejné číslo – první číslo účtu si často lidé pamatují, i když nebylo „hezké“. Takže pro první klienty by to mohl být rozhodující argument pro zvolení své první banky. Navíc by se asi zvýšila poptávka po pěkných číslech. Takže první banka by po dobu, kdy by byla první, mohla stahovat značnou část prvních klientů. Výrazně se zvýší konkurence mezi bankami.

Najít řešení

Klíčový bude způsob řešení. Budu raději za decentralizovaná řešení, která budou platit ti, co přenositelnost potřebují, chtějí. Ocením i soutěž řešení, která se časem dohodnou na jediném řešení, než nějaké silové povinné centrální řešení. Očekávám, že cena bude postupně klesat podobně jako u ceny domén s počtem domén.

Ale důležité je začít, i kdyby s tím měla začít jen jediná banka formou money forwardingu, která sama bude prorážet pravděpodobné oficiální i neoficiální legislativní překážky. Potenciálních klientů je relativně dost, zvedne některá banka rukavici (výzvu)? Naštvou se někteří klienti a založí crowdfunding či cenu pro první banku? Nevím. Třeba je tento článek inspiruje a povzbudí. Pak článek splnil svůj účel.