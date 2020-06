 »   »  Banka zrušila účet bez vysvětlení. Může se to stát i vám

Ve výše popsané situaci se před několika dny ocitl útulek pro handicapované a týrané psy a kočky Handipet Rescue. Azyl v něm nacházejí zvířata s krátkodobými nebo trvalými potížemi.

Zařízení funguje 7 let a jako neziskovka je závislé na podpoře pravidelných dárců, kteří si na dálku adoptují jejich svěřence a pomáhají tak s výdaji na veterináře a provoz útulku. Dary pocházejí většinou z Česka, výjimečně z jiných zemí EU či ze zámoří.

Útulek má od počátku transparentní účet u Fio banky, kam finanční dary, zpravidla v řádu stovek korun, míří. Banka teď útulku a některým soukromým osobám, které jsou v něm angažované, účty zrušila. Proč, odmítá sdělit. Pro organizaci to znamená komplikace a finanční náklady.



Autor: Veronika Němcová Handipet Rescue je útočiště pro handicapované, nemocné a týrané psy a kočky. (2. 6. 2020)

Nechápeme, co se stalo. Jsme u banky sedm let a nikdy jsme neřešili žádný problém, nikdy jsme od nich nic nechtěli a žádné dluhy nemáme, říká zakladatelka Handipet Rescue Nikol Burešová.

Svoji zkušenost zveřejnila na Twitteru, kam připojila také vyjádření, které jí přišlo z pražské pobočky Fio banky. Podle obchodních podmínek má banka právo rozvázat s klientem smluvní vztah bez sdělení důvodu. Bohužel, důvod zrušení účtu vám sdělit nemohu, stojí v reakci od vedoucího dané pobočky na Praze 4.

Banka: nerušíme účty jen tak. Důvod ale neřekneme

Na sociální síti se poté strhla diskuse, v níž lidé postup banky kritizují a útulku vyjadřují podporu. Banka proto do diskuse vložila své vyjádření, v němž uvádí, že účty svým klientům neruší „jen tak“. K takovému kroku musíme mít vážný důvod – problémy v oblasti AML (opatření proti praní špinavých peněz, pozn. red.), dotazy FÚ, pochybnosti o korektnosti klienta. Vždy platí dvouměsíční výpovědní lhůta. Ohrazujeme se proti tomu, že bychom rušili účty na základě zaměření podnikání, napsala banka.

Co se ve skutečnost stalo, o tom teď může Nikol Burešová a její tým jen spekulovat. Faktem zůstává, že banka má právo váš běžný účet zrušit, a pokud to má uvedené ve svých obchodních podmínkách, může to udělat i bez udání důvodu. Účet vám může vypovědět i bez vašeho svolení, a dokonce i proti vaší vůli. Pokud se tak banka rozhodne, v podstatě s tím nic neuděláte a nezbude vám než zamířit ke konkurenci. Pokud totiž není ve vaší vzájemné smluvní dohodě určeno výslovně jinak, banka vám může zrušit účet v podstatě z jakéhokoliv důvodu.

V rámci zákona je tedy sice vše v pořádku, nepříjemné na tom ale je, že pokud banka důvod vypovězení služby neudá, nedozvíte se, co jste udělali špatně, nebo co jste třeba neudělali a udělat měli. Chápu, že na to má banka právo a ve výsledku bych s tím asi byla v pohodě, ale bylo by spravedlivé, kdybychom věděli, proč se to děje. V tuhle chvíli jsme vůči tomu úplně bezbranní, řekla Burešová.

Útulek může kvůli změně přijít o dárce

Zrušení účtu je jedna věc, a pokud jste fyzická osoba a na účet vám chodí pravidelně třeba jen výplata od zaměstnavatele, nebude pro vás převedení účtu k jiné bance pravděpodobně až tak velký problém. V případě firem, nebo právě neziskových organizací, které jsou závislé na individuálních dárcích, to ale vždy znamená komplikace.