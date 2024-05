Za neznalost zaplatíte. Testovali jsme finanční produkty a hledali nekalé praktiky

Na Měšci se pravidelně věnujeme i testování finančních služeb a produktů. Někdy chceme otestovat nový finanční produkt na trhu, jindy nám do redakce přijde zajímavý tip od našich čtenářů.

Když vám ukradnou údaje o kartě

Chováte se zodpovědně. Platební kartu nenecháváte nikde bez dozoru, neofocujete si ji a ani její číslo nesdělujete na počkání. Přesto se jednoho dne probudíte a na účtu máte nulu.

Takový případ zažil pan Michal, který se nám s ním svěřil začátkem února. To ráno nikdy nezapomenu. Ráno se budím, koukám na mobil a vidím velké množství SMS žádostí o autorizaci platby kartou přes 3D SECURE. V té chvíli mi dochází, že někdo má všechny mé údaje o kartě. Otevírám mobilní aplikaci Rajfky a zjišťuji, že mám na účtu necelé tři tisíce korun. Ještě den před tím jsem tam měl skoro 90 tisíc, napsal do Měšce Michal. A zatímco to rozdýchává, zvoní mu mobil a volá mu neznámé číslo. Byla to operátorka z Raiffeisenbank a hned mi říká, že mi předběžně zablokovali kartu, protože mají podezření, že byla zneužitá. To by bylo pěkné, pokud by ke zneužití karty nedošlo v nočních hodinách. Kartu mi ‚luxovali‘ průběžně během celé noci, přičemž poslední transakce byla v 7:45 ráno, ale to už mi neměli co vzít, popisuje dál Michal své nečekané probuzení a dodává, že upozornění z banky tak přišlo pomyslně „s křížkem po funusu“.

Při zpětném promítání nakonec zjistil, že údaje z karty se ke zlodějům mohly dostat opravdu jednoduše. Kolega v zaměstnání mu mohl vlézt do peněženky, když byl na toaletě, obchodník si mohl údaje zkopírovat pro své potřeby, nebo se k údajům o kartě dostaly nepovolané osoby tím, že z nějaké databáze obchodníka odcizili údaje o kartách. A Michalova karta byla mezi nimi.





Všechno nakonec dobře dopadlo a pan Michal dostal své peníze zpět. Nebylo to ale jednoduché. O tom, jak se získávají peníze zpět, co vše musíte doložit a jak dlouho celý proces trvá, si můžete přečíst v článku Přes platební kartu mu „vyluxovali“ účet. Přišel o 80 tisíc.

Půjčka Kamali: rychlé peníze?

V únoru 2017 jsme testovali staronovou půjčku Kamali od společnosti Home Credit. Takzvaná mikropůjčka slouží mnoha lidem zejména v situaci, kdy nutně potřebují určitý finanční obnos, ale nemají možnost požádat přátele či rodinu. Žádost o spotřebitelský úvěr chvíli trvá schválit, ale vy potřebujete peníze okamžitě. A tak zvolíte mikropůjčku.

To nemusí být vhodně zvolené řešení, zejména v případě, kdy poskytovatelé nehrají zcela fér a chovají se spíše jako predátoři. O tom jsme psali v článku Rychlopůjčky a mikropůjčky. Z desítky predátorů je bezpečná jen jedna firma. Právě Home Credit měl ale v našem srovnání mikropůjček velmi dobrý výsledek a označili jsme jej za bezpečnou variantu. A tak jsme se rozhodli jej otestovat sami.

Sazebník půjčky Kamali Služba Poplatek Poskytnutí úvěru 33 Kč za každých 1000 Kč na 30 dnů Odložení termínu splatnosti

o 30 dnů – při splacení min. 10 % 49 Kč za každých 1000 Kč Odložení termínu splatnosti o 30 dnů – při splacení min. 1 Kč 79 Kč za každých 1000 Kč Smluvní pokuta 3 % z dlužné jistiny (účtuje se 30. den po splatnosti) Expres výplata 199 Kč jednorázově SMS servis 49 Kč jednorázově Bezpečná splátka 199 Kč za úvěr RPSN 48,3 %

Základní poplatek činí 30 Kč za každou půjčenou tisícikorunu na 30 dnů (pozor – neplést s kalendářním měsícem). RPSN je u půjčky Kamali 48,3 %. Další poplatky vám společnost naúčtuje, pokud budete chtít splátky odložit. V takovém případě máte na výběr 2 varianty:

splatit nejpozději poslední den splatnosti alespoň 10 % jistiny a poté za poplatek odložit další splátku o 30 dnů,

splatit nejpozději poslední den splatnosti alespoň 1 Kč a za vyšší poplatek posunout další splátku o 30 dnů.

Poplatek se vám naúčtuje až s další splátkou. Levná akce to není. Pokud si půjčíte 10 000 Kč, splatíte 1 Kč a požádáte o odklad o 30 dnů (takže celkem máte peníze půjčené skoro 2 měsíce), na konci splatíte těch 10 000 Kč, poplatek 330 Kč za půjčení 10 000 Kč a poplatek 790 Kč za odložení splátky o 30 dnů. Celkem jste si půjčili 10 000 Kč a vracíte 11 120 Kč. Tedy přeplatíte půjčku o 1120 Kč. Pokud byste ale zvolili například zastavárnu, tak při běžném 4% úroku týdně byste za půjčených 10 000 Kč dali navíc 1600 Kč jen za 4 týdny (28 dnů). A bankovní úvěr ve výši 10 000 Kč vám dá málokterá banka. Někdy se tak mikropůjčky mohou hodit.





Prošli jsme si celým procesem žádosti o půjčku, čerpání, splacení a znovuzažádání. Tehdy se celý proces zasekl, ale vše nakonec dobře dopadlo. O celém testu si můžete přečíst v článku Kamali. Peníze s rychlostí blesku za rozumné poplatky.

Toužíte po originalitě? Šperk na přání moc nestojí

V dubnu 2017 jsme se věnovali možnosti vyjádřit svou originalitu pomocí šperků. Nevyhovuje vám nabídka ve zlatnictví? Dnes už se fantazii meze nekladou, a pokud máte nápad, je možné realizovat téměř vše. My jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak vypadá celý proces.

Vybrali jsme si prsten, který se nám líbil, a obešli několik výstav kamenů a minerálů, kde jsme si vybrali vhodný kámen. Mohli jsme se přímo výrobce zeptat na kvalitu, čistotu, formu zpracování, původ kamene a další informace. Měli jsme tak jistotu, že náš kámen není synteticky vyrobený nebo že nejde například o citríny, které někdo přepálil z ametystů.

Jakmile jsme měli kámen i prsten, hledali jsme fasra, který by všechno zkompletoval. I tady jsme narazili na menší obtíže. Ne každý fasr se do takové práce chtěl pustit. A liší se i ceny. Nakonec jsme se ale k vytouženému cíli dostali.



Autor: Veronika Doskočilová Přesazený prsten.

O celém procesu, průběhu testu a výsledné ceně si můžete přečíst v článku Kolik stojí šperk na přání?

Bojíte se? Šmejdi sází na strach a oberou vás o peníze

Celá akce začne velmi nenápadně. Přijde vám e-mail, ve kterém naleznete formulář s žádostí o registraci v evropském katalogu. Aktualizace dat zdarma, uvádí formulář. Jenže když aktivně formulář vytisknete, pošlete a čekáte, zjistíte, že zdarma je jen aktualizace, ale nikoli samotná registrace.

Co se stane, když nezaplatíte? Vůbec nic. Jen zkoušejí, jak moc se bojíte a jestli vás zlomí. Někoho zcela určitě a pak na těchto lidech profitují. Zajímalo nás, jak to funguje v praxi, a tak jsme formulář vyplnili, odeslali a 6 let monitorovali situaci a sledovali, co se bude dít.

Podrobné sledování, průběh testu a to, co se nakonec stalo, uvádíme v článku EU Business Register. Šmejdi, co chtějí vaše peníze.

Mobilní aplikace pojišťoven? Spíše výjimka

Doba jde dopředu a mnoho bank se přesouvá i do chytrých telefonů. Přes mobilní bankovnictví bez potíží pošlete peníze, přihlásíte se otiskem prstu, zkontrolujete zůstatek a nastavíte si i nový PIN atd. O mobilních aplikacích českých pojišťoven to ale neplatí. Ačkoli na českém trhu působí mnoho pojišťoven, aplikaci nabízí jen 4.

Pojišťovna Aplikace Dostupnost Android Dostupnost iOS Dostupnost Windows Česká podnikatelská pojišťovna Smart ČPP Ano Ano Ne Česká pojišťovna Pojišťovna Ano Ano Ano ERV Moje Evropská, ERV travel & care Ano, pro aplikaci Moje Evropská i pro aplikace ERV travel & care Ano, pro aplikaci Moje Evropská i pro aplikaci ERV travel & care Ne Kooperativa pojišťovna Koop Asistent Ano Ano Ne UNIQA pojišťovna UNIQA Ano Ano Ne

Každá pojišťovna má však aplikaci sloužící k jiným účelům. Některé slouží například řidičům či turistům, aby měli po ruce potřebné informace v případě nouze. Aplikaci, přes kterou si sjednáte pojištění, prohlédnete své smlouvy a můžete něco měnit, umí jen jedna pojišťovna. Recenzi na mobilní aplikace pojišťoven si můžete přečíst v článku Do mobilů se pojišťovnám nechce. Z mála bude ještě méně.

Jaký bankomat vám peníze neochrání?

Vybíráte ve spěchu a v hlavě máte plno starostí. Může se tak stát, že v bankomatu zapomenete peníze. Jednoduše vyjmete kartu a pokračujete v denním plánu. Nebo tam pro samou roztržitost zapomenete obojí.

Jednoznačná odpověď na to, co se s vaší kartou a penězi děje dál, ale není. Někteří provozovatelé bankomatů nechají hotovost zajet zpět po uplynutí časového limitu. Jiní ji nechají napospas kolemjdoucím.

Pokud využíváte vkladomat, je situace jiná. Vklad ve vkladomatu skončí vždy, pokud proces nějaká událost přeruší. Liší se ale doba, po kterou jsou peníze vydány napospas komukoli, kdo jde okolo. Některá banka nechává limit 2 minuty, jiná i 5.

Server Měšec.cz proto provedl test bankomatů a vkladomatů a testoval mezní limity, kdy dojde k zadržení hotovosti i platební karty. Kompletní výsledky testů jednotlivých bank a jejich bankomatů najdete v článku Jaký bankomat vám neochrání peníze? (TEST).

Zálohujte, nebo přijdete o data. A záchrana je drahá

Kdo nezálohuje data, nejspíše o ně ještě nikdy nepřišel. A někdy je školení života drahé. Ztráta dat postihla i nás v redakci a nezazálohované informace jsme v tu chvíli měli pouze na jednom flash disku, který ale soubory odmítal otevřít. A pokud už je otevřel, zobrazil se nám jen „rozsypaný čaj“. Nastalou situaci jsme vzali jako příležitost vyzkoušet si, kolik vlastně stojí záchrana dat u profesionálních firem.

Těch je v České republice několik desítek, ale my jsme vyzkoušeli pouze pár vybraných. Stejně jako jinde i zde platí, že cenový rozptyl je vysoký. Někde nabízí službu za 1700 Kč, jinde si za opravu řeknou i 40 000 Kč. Stejně tak některé firmy vám nabídnou ukázku zachráněných dat, a pokud souhlasíte, zaplatíte a firma vám data předá. Ovšem pozor, když budete zkoušet příliš dlouho, možná o data přijdete dříve, než se rozmyslíte, kdo by vám je mohl zachránit. O naší zkušenosti se dočtete v článku Hledáte záchranu dat u profesionála? Ceny se liší o tisíce korun.

Najděte lásku svého života. Ale nejdřív pořádně zaplaťte

Na seznamování přes internet není vůbec nic špatného. Zatímco někomu vyhovuje přímý kontakt například v baru, jiný má rád na vše klid a chce si každý krok promyslet. Se seznamováním přes internet také z velké části může odpadnout nervozita a stres.

Vše by bylo v pořádku, pokud by se ale placené seznamky neprezentovaly jako bezplatné. Často jsou totiž bezplatné jen do chvíle, než má dojít na ono seznámení. Abyste se s danou osobou propojili, musíte zaplatit. A který muž by neodolal, když mu seznamka ukáže oznámení, že žena s přezdívkou Rozverná_Janička si prohlížela jeho profil 15 minut a ráda by s ním šla na schůzku a trochu se pobavila, avšak aby mohl dotyčnou kontaktovat, musí si dokoupit speciální funkce ke svému účtu na seznamce?

Otestovali jsme tak 3 seznamky:

Badoo,

Tinder,

Twoo.

Někde si dokonce musíte dát pozor a číst pečlivě. Když už totiž zaplatíte, zavazujete se platit automaticky stejnou částku za další období, dokud sami aktivně tuto možnost nezrušíte. A tak si můžete nevědomky seznamku platit, ačkoli už na ni dávno nechodíte. O celém testu a o tom, na kolik celá zábava přijde, jsme psali v článku Najděte lásku svého života a nechte si vysát účet.

Naletět na podvodný nájem je snadné. A co potom?

Koncem léta narazila naše kolegyně na podvodný inzerát slibující levný nájem v Praze. Podívali jsme se proto, jaké triky v současné době podvodníci volí, aby z vás pod záminkou nájmu vylákali peníze.

Majitelem bytu podle inzerátu často bývá cizinec, který v ČR nežije. Ale zakoupil tu v minulosti byt za výhodnou cenu a rád by jej nyní pronajímal. Celá nabídka je přitom strojově přeložena překladačem, protože majitel neumí česky. Podle fotek byt působí krásně a nabízená cena je většinou pod průměrem nájemného, na jaké jste v hlavním městě zvyklí.

První zádrhel přijde, když chcete byt vidět osobně. To vám samozřejmě cizinec odmítne a jako důvod uvede to, že by musel přijet z ciziny a už v minulosti takto kvůli prohlídce cestoval, avšak k pronájmu nedošlo. Nabídne vám ale předání klíčů, a to přes zástupce platformy Airbnb. To je silně zavedená značka a budí důvěryhodnost, na což tito podvodníci sázejí.

U Airbnb nebo zneužité realitní kanceláře má být také složen depozit ve výši dvou až tří nájmů. Má se jednat o vratnou zálohu, která na pronajímatele přejde až v případě, že zájemce skutečně podepíše smlouvu. V opačném případě se mu má vrátit na účet.

Peníze má zájemce zaslat na bankovní účet nebo přes službu zajišťující anonymní převod prostředků (např. Paysafecard, Western Union apod.). K předání klíčů ale samozřejmě nikdy nedojde. Celý proces jsme si vyzkoušeli sami na sobě, kdy jsme několik podobných inzerátů na internetu našli. O tom, jak to dopadlo a jak se vyvarovat tomu, aby se podobná situace stala i vám, si můžete přečíst v článku Pozor na podvodné nájmy na internetu. Jak se nenechat napálit a co dělat, když jste naletěli?

Faxy už dnes téměř nikdo neumí

Někdy testujeme i služby, které nejsou nové, ale nějakým způsobem nás zaujmou. Tak to bylo i v případě faxů, kdy jsme uvažovali nad tím, jestli ještě banky nabízí fax jako komunikační kanál, případně jak to funguje, když se opravdu rozhodnete s bankou komunikovat faxem.

Některé banky už dnes faxy nemají vůbec. Jiné banky sice fax mají a její pracovníci jej využívají, ale není určený k tomu, abyste na něj psali vy jakožto klienti banky. Muselo by jít o mimořádnou situaci, kdy není možnost zaslat bance informace jinak než faxem. Pak by vám jej sdělila a komunikace by skrze něj probíhat mohla.

Jiné banky ale fax stále nabízejí a číslo je na webu banky běžně dostupné. A tak jsme na ta čísla nafaxovali jednoduchou zprávu.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Fax, který jsme zaslali jednotlivým bankám a záložnám.

Některé banky odpověděly, jiné vůbec. Kdo nám odpověděl faxem a kde takovou možnost můžete vážně využít, si můžete přečíst v článku Chcete si s bankou faxovat? Budete mít většinou smůlu.

Seriózní doprovod? Naše pocity jsou smíšené

Jdete na důležitou obchodní večeři a nechcete přijít bez doprovodu. Potřebujete k sobě partnerku či partnera, který bude reprezentativní, bude se umět chovat, orientuje se ve společenském dění a pomůže vám v rámci obchodní schůzky či důležitého setkání navázat potřebné kontakty. Bohužel ale zrovna partnera či partnerku nemáte a ani nemáte ve svém okolí takovou osobu, která by vaše požadavky splňovala a mohli jste ji požádat, aby byla vaším doprovodem. Tak se rozhodnete využít službu placeného doprovodu. Nejde o sexuální služby, ale o seriózní doprovod do společnosti.

Právě takovou službu poskytuje webová stránka MůjZnámý.cz, kterou provozuje David Zábrž. Start této služby nebyl zcela profesionální, na webu se objevovaly fotografie z fotobank, které však byly prezentované jako tým společnosti.

Nakonec jsme se rozhodli vyzkoušet celý proces sami na sobě a objednali jsme si slečnu na seriozní doprovod. O tom, jak nakonec objednání seriozního doprovodu dopadlo, si můžete přečíst v článku MůjZnámý.cz. Smíšené pocity ze seriozního doprovodu (test).

Jak probíhá refinancování hypotéky?

K refinancování hypotéky většina lidí využívá pobočku banky a osobní setkání s bankéřem. Na trhu už je ale i jiná varianta. Vyzkoušeli jsme proto, jak probíhá on-line refinancování hypotéky, a to u České spořitelny. S bankéřem se pak také můžete setkat až při finálním podpisu smlouvy, a to například u vás doma.

Na formulář, kde vyplníte žádost o on-line refinancování, se dostanete jednoduše z hlavní stránky po přechodu do sekce o hypotékách. Kromě osobních údajů musíte vyplnit i to, kolik vám zbývá doplatit a jakou máte výši měsíčních splátek. Systém ale někdy může spadnout, a tak se jako my můžete setkat s tím, že vše musíte vyplňovat znovu.

Při vybírání a vpisování údajů musíte pečlivě přemýšlet, co vám chce banka říci. Česká spořitelna sází na to, že uslyšíte na marketingový výkřik „úspory splátek“, který však není ničím jiným než předdefinováním maximální doby splatnosti (30 let). Čili ve skutečnosti žádná úspora, ale naopak nesmyslné navýšení přeplacené částky kvůli zbytečně dlouhé splatnosti.

Délku splatnosti banka prvotně ponechává co nejdelší, aby v kalkulačce vyšly co nejnižší splátky

V on-line žádosti je ale chytáků více. Banka nabízí několik výší úrokové sazby podle délky fixace. Pod nimi se nachází možnost „sjednat online“ nebo „zavolejte mi“, a až když sjedete na stránce ještě níž (tam, kde by typický zbrklý uživatel internetu už nic důležitého nečekal), teprve tam se ukáže reprezentativní příklad. Nevypadá, že by měl s námi co do činění, protože je defaultně počítán na úvěru 1 800 000 Kč za 2,39 % ročně při fixaci na 5 let a ani jedna z těchto hodnot se neshoduje s našimi zadanými parametry. Přesto se později dozvídáme, že jsme zde pozorní být měli.

Celý proces a vše, na co byste si měli dávat pozor, pokud chcete sjednávat refinancování hypotéky on-line, najdete v článku Test: Vyzkoušeli jsme, jak se refinancuje hypotéka online.

Je libo bakalářku na klíč?

Lhát se nemá a podvádět také ne. A student vysoké školy, střední školy, ale i jakékoli jiné školy, by měl veškeré práce zpracovávat sám. Ale ne vždy to tak je. Na českém trhu jsou totiž společnosti, které se aktivně nabízejí, že vám se závěrečnou prací pomohou. Zpracují vám podklady, ze kterých můžete čerpat. Pokud byste podklady využili jen jako podklady, je vše v pořádku, ničeho jste se nedopustili. Reálně ale studenti využívají podobné společnosti k tomu, aby si nechali zpracovat celou práci, kterou následně odevzdají jako svou vlastní.

Že nehrají fér a čistě, to je každému jasné. Na trhu jsou ale možnosti, které jim to umožňují. Riziko vyloučení ze školy jim za to nejspíše stojí. Ani firmy, které takovou službu nabízejí, ale nejsou stoprocentně kryté.

Opět jsme celý proces vyzkoušeli na sobě. Zajímalo nás, jak to funguje, a tak jsme si zadali několik poptávek na zpracování bakalářské práce. A přišli jsme na několik zajímavých informací o samotných zpracovatelských firmách. O tom, kolik práce stojí, jak moc jednáte nezákonně, když službu využijete, a jak to funguje v praxi, jsme psali v článku Bakalářská a diplomová práce na klíč. Na kolik vás vyjde a jak moc je (ne)legální?

Pošlete nám svůj tip

Recenzím a testování zajímavých produktů a služeb, které jsou spojené s financemi, se plánujeme věnovat i v roce 2018. Máte nápad, co by vás zajímalo, co bychom mohli otestovat? Sdělte nám svůj tip, ať už do komentářů, nebo na náš e-mail press@mesec.cz.