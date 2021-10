Pozor na podvodné nájmy na internetu. Jak se nenechat napálit a co dělat, když jste naletěli?

Příležitostí, jak se kvůli podvodu připravit o peníze, je stále více. Jednou z možností, která teď na internetu „frčí“, jsou podvodné nájemné inzeráty. Na jeden narazila i naše kolegyně. Podívejte se, jaký volí podvodníci scénář.

Pronajmu luxusní byt. Zn.: Za hubičku

Podvodné nájmy podobného rázu se podle zkušeností z webu Chci do Ameriky (bod č. 5) objevují na inzertních serverech už od roku 2015 a probíhají vždy podle podobného scénáře. Majitelem bytu je cizinec, který v Čechách v minulosti koupil výhodně byt. Buď pro sebe, když tu pracoval, nebo třeba pro svou ratolest, která zde studovala. Je to ideální zdůvodnění špatné češtiny z internetového překladače, která tak nevzbudí podezření. Byty jsou většinou velice pěkné a za více než solidní cenu.

Osobní prohlídka buď není možná (někdy „pronajímatel“ slibuje zaslat klíče z ciziny), nebo je majitel ochoten přijet na ni z ciziny jen pod podmínkou zaslání kauce předem s odkazem na minulou zkušenost, kdy cestoval do ČR kvůli prohlídce nadarmo. Poslední dobou podvodníci slibují prohlídku a případné předání klíčů přes zástupce P2P platformy Airbnb. Jedná se o silnou a zavedenou značku, která má posílit důvěryhodnost celé transakce. (V minulosti se však objevily i případy, kdy útočníci napadli web konkrétní realitní kanceláře a jednali jejím jménem, jak informoval server iDnes.cz.)

U Airbnb nebo zneužité realitní kanceláře má být také složen depozit ve výši dvou až tří nájmů. Má se jednat o vratnou zálohu, která na pronajímatele přejde až v případě, že zájemce skutečně podepíše smlouvu. V opačném případě se mu má vrátit na účet.

Peníze má zájemce zaslat na bankovní účet nebo přes službu zajišťující anonymní převod prostředků (např. Paysafecard, Western Union apod.).

Podle serveru Chci do Ameriky a zkušeností účastníků diskuse pod odkazovaným článkem podvodníci dosud používají např. jména Marilena Ochwincik, Sylvie Riborg, Judith Maldone, Donna Laksonen, Eleonor Flubwerzick, Miloslava Princlova, Kateřina Klasnová, Patricia Kerron, Marina Perono, Mitev Borislav Hristov, Jose Angel Espino Quintana, Rainer Stahl Helmut, Jan Finck, Bernd Lorenz Albrecht, Lothar Pitschel, Blasco Garcia Manuel, Kathryn Jane Dobson, Prandt Johann Darius, Severinova Eva, Fabian Lucas, Teo Marcone, Tereza Hrabovská, Tanja Woodroffe, Svatava Mastalirova, Robert Oddzial, David Gustav Ulrike Huber, Markéta Malá, Brandova Andrea, Renata Novotná, Beniskova Alexandra, Petra Martínková, Luca Paight, Eva Trotter, Roger Pawley, Tarpay Aylor, Goldt Sergei, Ronny Muller, Blasco Garcia Manuel, Natasha Collins. Výčet ale samozřejmě není kompletní a jména lidí, jejichž identitu útočníci zneužili, se stále mění. S naší kolegyní například komunikoval Steffen Solbaken žijící v Norsku.

Jak to bylo s námi?

My jsme podvodný inzerát našli na webu UlovDomov.cz a Sreality.cz (vyskytují se ale např. i na webech Reality.Idnes.cz, Bezrealitky.cz, Reality.cz apod.). Jednalo se o pěkný a levný byt v Praze (pro Prahu útočníci generují podvodných inzerátů nejvíce). Po úvodním předávání informací, ve kterých podvodníci rovnou avizují, že vše půjde přes realitku (poté už se odkazuje na Airbnb), zjišťují, zda máme dost peněz na kauci ve výši tří nájmů, která bude uložena právě u Airbnb jako vratná záloha do doby podpisu smlouvy. Po jejím složení má do 4 dnů dorazit k nám domů zástupce Airbnb s klíči a smlouvou. Nemáme komunikovat s Airbnb, pronajímatel platformu kontaktuje sám a nám následně přijde e-mail s pokyny už právě od Airbnb. Poté skutečně následuje e-mail z podvodné domény s linkem na inzerát. Jak přesně probíhala komunikace s podvodníky, se můžete podívat v naší galerii, kde najdete i podobu podvodného inzerátu (nyní už neaktivní) a podobu inzerátu z UlovDomov.cz v offline režimu (na Srealitách už byl v době přípravy článku inzerát smazán).

Rady, jak se nenapálit

V průběhu celého podvodu se nachází jistá typická vodítka, která mohou napovědět, že se vás někdo snaží napálit:

cena za nabízenou kvalitu bydlení je v drtivé většině výrazně pod průměrem nájmů, které jsou v daný čas za podobné nabídky na trhu obvyklé,

majitel nemovitosti je cizinec, který zde vlastní nemovitost co už nevyužije. Vyhýbá osobnímu kontaktu, prohlídce bytu, neuvádí tel. apod., píše špatnou češtinou typickou pro online překladače,

na Airbnb ve skutečnosti najdete pouze krátkodobé nájmy, ty dlouhodobé jsou podvod,

Airbnb nezprostředkovává pronájmy, jen propojuje hostitele a hosta,

záloha Airbnb se vždy platí platební kartou (u které je v případě problému také možné požádat banku o vrácení peněz, tzv. chargeback), nikdy na bankovní účet nebo přes online platební službu,

Airbnb nikdy neposílá své zástupce pro předání klíčů, to zajišťuje hostitel,

Airbnb funguje na zabezpečené doméně začínající na https:// a hlavní část adresy by měla být jednoduše „airbnb.com“,

chcete-li využít služby Airbnb, vždy do prohlížeče zadejte „https://www.airbnb.com“ a na všechny zprávy odpovídejte přes svůj účet na Airbnb, na výzvy komunikovat a platit mimo platformu nereagujte, (adresy jako Airbnb1.com jsou neplatné),

v případě, že má nájem zprostředkovat realitní kancelář, má ta obstarávat celou agendu, komunikaci i předání klíčů, nikoli pouze údajný majitel,

majitele nemovitosti snadno zkontrolujete přes Nahlížení do katastru nemovitostí.

Pro radu jsme šli také k samotným provozovatelům serverů, na kterých jsme podvodné inzeráty našli.

Pokud na poptávajícího někdo začne tlačit s tím, že je nutné poslat peníze předem – ať už z jakkoliv uvěřitelného důvodu, ke kterým typicky patří pobyt v zahraničí, nutnost jednat rychle, případně odkazuje na libovolného zprostředkovatele – z takového jednání co nejrychleji vycouvat. Obzvlášť pokud prodávající komunikuje špatnou češtinou nebo je jeho nabídka snově výhodná. Tlak od prodávajícího na anonymní zaslání peněz předem bez možnosti fyzické prohlídky bytu je vždy podezřelý a měl by zájemci sloužit jako první varovný signál, že s nabídkou není něco pořádku, upozornila pro server Měšec.cz Táňa Lálová za Seznam.cz provozující Sreality.cz.

Martin Březina, jednatel společnosti UlovDomov.cz, podle své zkušenosti uvedl, že inzeráty se objevují spíše ve vlnách, takže je komunita na webu snáze zachytí, nahlásí a portál následně zablokuje. Uživatele zároveň o podvodných inzerátech informuje. Nikdy neposílejte peníze nikomu dopředu. Obecně neplaťte žádné zálohy nebo jakékoli částky bez patřičné smlouvy, radí Březina s tím, že velmi pomáhá, když necháte Google prohledat web, aby našel další odkazy s obrázkem inzerátu. Pokud najde inzeráty v Indii, Berlíně, jinde po světě nebo ve fotobance jedná se v 99 % o podvodný inzerát.

Buďte opatrní na e-maily, které po vás požádají kliknutí na odkaz a zadání osobních, citlivých informací. Pozor si dávejte i na emaily, které příjemci dávají falešný pocit naléhavosti. Například ‚Pokud nekliknete na tento odkaz váš Airbnb účet bude smazán‘ nebo ‚Váš účet byl ohrožen, klikněte zde pro zobrazení podrobností.‘ Takovéto věty jsou znakem podvodu – zejména pokud nepocházejí z platné e-mailové adresy @airbnb.com, vysvětlil pro server Měšec.cz Andrew Verbitsky, generální manažer Airbnb pro oblast střední a východní Evropy, a dodal, že falešné e-maily nebo webové stránky lze hlásit na adrese report.phishing@airbnb.com. Rady, jak se uchránit před podvodníky, kteří používají značku Airbnb, najdete na webu v části Jak poznat, že je e-mail opravdu z Airbnb, Proč bych měla komunikovat a platit přímo přes Airbnb? a Co mám dělat, když mě někdo požádá o platbu mimo web Airbnb?

Co na to právo a Policie ČR?

Zde uvedené inzeráty jsou klasickým příkladem trestného činu podvodu. Pokud by se tento trestný čin posuzoval podle českého trestního zákoníku, pak pachateli hrozí trest podle výše způsobené škody, který může být až 10 let odnětí svobody v případě, že způsobí škodu velkého rozsahu, tj. nad 5 mil. Kč. V případě menšího rozsahu škody, která se sčítá u všech způsobených útoků, může však pachatel ‚vyváznout s podmínkou‘ a peněžitým trestem, vysvětlila pro server Měšec.cz Karin Pomaizlová, partnerka advokátní kanceláře Taylor Wessing Praha.

V případě, že pachateli jsou cizinci, ale pobývají na území ČR, platí i pro ně ustanovení trestního zákoníku a mohou být v ČR stíháni, souzeni a odsouzeni. Pokud však jde o cizince, kteří podvody páchají na dálku přes internet, pak primárně náleží pravomoc k stíhání tohoto trestného činu orgánům činným v trestním řízení v zemi, kde se pachatelé nachází, resp. ve státě, jehož jsou pachatelé občany, uvedla Pomaizlová a zdůraznila, že to neznamená, že by se takové útoky mířené na české občany neměly oznamovat Policii ČR, protože může v souladu s mezinárodními dohodami věc postoupit do příslušného státu. Možnost vymáhání náhrady škody po pachatelích je podle ní ale velmi nízká.

Že patří internetová kriminalita obecně mezi nejproblematičtější druhy trestné činnosti, přiznává také Ivana Nguyenová, vrchní komisařka Policie ČR. Zkušenosti kriminalistů jsou takové, že pachatelé komunikují prostřednictvím zahraničních serverů a z cizích IP adres, které v konečném důsledku není snadné dohledat. Jednoznačně doporučujeme v takových případech ihned informovat o této skutečnosti daného poskytovatele služby, který dle našich informací se svými zákazníky velmi dobře komunikuje. Poskytovatel poté závadový inzerát stáhne z nabídky a tak se předejde šíření podvodného jednání. Pokud se stanete obětí podvodného jednání, nahlaste tuto skutečnost na nejbližší policejní služebně, radí Nguyenová s tím, že bližší informace nemůže poskytnout.

Řešením je tedy podat trestní oznámení na neznámého pachatele. Případy diskutované na webu Chci do Ameriky se zabývá MOP Karlín v Praze.