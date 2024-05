Kolik stojí šperk na přání?

Na začátku je většinou jen myšlenka, nebo představa. Být originální, odlišit se, mít jedinečný dárek k výjimečné příležitosti apod. Nebo třeba chuť nosit šperky s přírodními kameny a ne s těmi, co jsou vyrobeny synteticky. Šperk na přání není nedostupná možnost, a když víte, jak na to, může to být i zajímavá zkušenost. Vyzkoušeli jsme si ji i na Měšci.

Mám svou představu a chci ji

Jste kreativní a sami jste si vymysleli šperk i s designem, který chcete nosit. To je nejnákladnější varianta. V takovém případě kontaktujete speciální studia, která se výrobou šperků zabývají. Zkonzultujete s nimi váš návrh, oni vyrobí model, přednesou vám výslednou cenu a pak buď souhlasíte, nebo ne.

V této variantě se do ceny nepromítá jen použitý materiál – tedy kov a drahé kameny, ale i práce, konzultace a návrhy. I stříbrný šperk s levnějšími druhy kamenů (křišťál, růženín) se cenou vyšplhá na několik tisíc a jeho cena bude několikanásobná oproti té, za kterou byste prsten s křišťálem koupili ve zlatnictví.

Cena za kreativitu je ale bohužel vysoká. Platíte jednoduše za to, že vše je na přání, pro vás, jste originální a zaplatíte si tudíž práci někoho, kdo vám vaší představu realizuje.





Jsou samozřejmě i možnosti, jak výslednou cenu trochu srazit dolů. Kameny a materiál si v mnoha studiích můžete přinést vlastní a oni z něj váš šperk vyrobí. Použít se dá mimochodem i investiční zlato. I tak se ale na cenu z běžných zlatnictví nedostanete.

Šperk se mi líbí, kámen ne

Poměrně běžná varianta je, že se vám ve zlatnictví zalíbí nějaký prsten, ale kámen do něj zasazený se vám nelíbí, například proto, že jde o kámen syntetický, a ne přírodní. Bohužel je to běžná praxe.

V takovém případě se můžete zkusit domluvit, jestli by bylo možné, abyste si prsten zakoupili, ale aby vám ve zlatnictví kámen vyměnili za přírodní. Některá zlatnictví mají i svoji dílnu a takové možnosti nabízejí.

Cena se ale samozřejmě opět zvýší.

Příklad

Líbil se vám stříbrný prsten s opálem. Jeho cena ve zlatnictví byla 1200 Kč. Kámen je ale syntetický a vy jej chcete vyměnit za přírodní. Za samotnou výměnu a nový kámen zaplatíte i přes 2000 Kč. Výsledná cena tedy bude přes 3000 Kč.





Pokud už jste ve fázi, že se vám prsten líbí, ale rádi byste do něj dosadili jiný kámen, je cenově výhodnější si prsten koupit, ale kámen si sehnat sami. A to musíte rovnou ke zdroji.

Cenově nejvýhodnější je varianta, kdy si prsten, který se vám líbí, ve zlatnictví koupíte, ale drahý kámen si k němu seženete sami. Taková akce už ale vyžaduje určité „zapálení pro hru“, protože zabere trochu času. Vyrazíte totiž na burzu drahých kamenů a minerálů.

Výběr prstenů

Tuto variantu jsme vyzkoušeli i my na Měšci. Nejprve jsme prošli nabídku šperků různých zlatnictví na internetu, ale i v kamenných obchodech. Hledali jsme spíše v levnějších cenových kategoriích a vždy ve stříbře. Cena prstenu tak nepřekročila 350 Kč. Kameny zasazené v těchto prstenech byly ve všech případech syntetické zirkony, ale to nám nevadilo, jelikož jsme chtěli prsteny stejně osadit jinými kameny.

Nakonec se nám podařilo sehnat prsteny za tuto cenu:

Prsten Cena prstenu Prsten č. 1 289 Kč Prsten č. 2 289 Kč Prsten č. 3 239 Kč Prsten č. 4 340 Kč



Autor: Veronika Doskočilová Fotografie prstenů. Na fotografii prsteny 1, 2 a 3.

Nutná výbava?

Velikost kamene hraje roli. Malý ani velký kámen do prstenu zasadit nepůjde. I 1 milimetr hraje roli a trefit se tedy musíte, pokud možno, přesně. Pomoci vám mohou ve zlatnictví, kde prsten kupujete, a kámen vám šuplerou změřit. Pokud vybíráte kámen přes internet, často je velikost kamene uvedena v popisku zboží. Na to ale není radno spoléhat. Stalo se nám, že v popisku bylo uvedeno, že průměr kamene je 5 mm. Koupili jsme tedy na burze kámen o této velikosti a až při porovnání doma jsme zjistili, že kámen v prstenu je větší. Při změření měl přes 7 mm, což v praxi znamená, že zakoupený kámen tam vsadit nejde.

Pokud chcete jistotu, pořiďte si šupleru, jakou používají zlatníci. Menší se dá koupit i za 200 Kč.



Autor: Veronika Doskočilová Šuplera.

Digitální pak od 400 Kč výše.



Autor: Veronika Doskočilová Digitální šuplera

Nutná výbava to ale není. Obchodníci mají často šupleru přímo u svého stánku, a pokud vezmete své šperky s sebou, změří vám je na místě a změří i kámen, který si do něj plánujete vsadit.

Burzy drahých kamenů a minerálů

Prsteny jsme měli, teď zbýval nákup kamenů. Za tím účelem jsme navštívili několik mineralogických burz, které se v průběhu roku konají po celé České republice. Z naší zkušenosti jsme se přesvědčili, že záleží i na tom, jakou burzu navštívíte. Konkrétní ceny samozřejmě závisí na čistotě kamene, obchodníkovi a mnoha dalších faktorech. Ti sami obchodníci ale budou mít jiné ceny na burze v Praze a na burze v Brně.

My jsme navštívili 3 burzy – v Praze, Brně a v Tišnově. Nejnižší ceny jsme zaznamenali na burze minerálů v Brně a tam jsme také nakoupili. Naopak pražská burza byla z našich návštěv nejdražší.

Pokud se na burzu chystáte i vy, je dobré dodržet několik pravidel. Vyplatí se obejít celou burzu a nejprve se podívat na nabídky jednotlivých vystavovatelů. Zvláště pokud jste na takové akci poprvé. Obchodníci často používají mírného nátlaku, abyste nakoupili, když už vám zboží předvedli a někdo pod tíhou pocitu viny nakoupí, když přece stejně hledá kámen a 500 Kč není tolik. Setkali jsme se i s rozhořčeným obchodníkem, který nás od svého stánku vyhodil, když jsme mu řekli, že děkujeme za ukázku a předvedení nabídky, ale teď hned okamžitě obchod uskutečnit nechceme.

Ničím z toho se nenechte odradit. Běžná praxe slušných obchodníků je taková, že si prohlídnete nabídku, zeptáte se na čistotu kamene i na cenu a původ, poděkujete a půjdete se podívat po dalších stáncích, jestli vás něco nezaujme. Obchodníci, kteří takto vystavují 30 let, ale často nováčky poznají a někteří mohou zkusit využít právě této neznalosti.

Není to ale pravidlo a většina obchodníků, se kterými jsme mluvili, byla velice seriozní a ochotná.

Výběr kamenů

Cena kamenů, která je přijatelná, se bohužel určit nedá. Vliv má druh kamene, čistota, velikost a v neposlední řadě cena, kterou si každý může určit podle uvážení. Ze zkušenosti jsou nejnižší ceny u obchodníků, kteří standardně vystavují a prodávají spíše neopracované velké kameny (o váze třeba 200 g a více), které dovážejí z různých koutů světa, ale zároveň si příležitostně dovezou i opracovaný kámen vhodný do šperku. Ten totiž opracovali již v místě naleziště místní lidé a cena za opracování a vyfacetování není tak vysoká. Zároveň daný obchodník nebude chtít na kamenu vydělat velké peníze, když primárně prodává neopracované kameny o velké váze a toto má jako doplňkové zboží v počtu dvou kusů.

Naopak u obchodníků, kteří se živí broušením kamenů, bude cena vyšší. Vše je ale o zkušenostech a roli hraje i náhoda. Setkali jsme se i s případem, kdy měl obchodník výprodej a ceny byly o polovinu nižší. A právě proto se vyplatí nejdříve projít celou nabídku a pak se vracet k jednotlivým stánkům.

Nakonec jsme koupili kameny za tyto ceny:

Druh kamene Cena Hesonit (druh granátu) 1000 Kč Topaz 200 Kč Olivín 300 Kč Ametyst 200 Kč

V případě hesonitu je cena několikanásobně vyšší, ale vzhled kamene nás mimořádně oslovil, a navíc byl bez jediného kazu, takže jsme udělali výjimku a koupili i jeden dražší kámen.



Autor: Veronika Doskočilová Ametyst koupený na burze kamenů a minerálů.

Hledejte fasra

Prsteny jsme měli, kameny taky. Zbývalo dát vše dohromady. Za tímto účelem musíte vyhledat fasra. To je člověk, který mimo jiné umí přesadit kameny ve špercích. Při takovém úkonu platíte za to, že kámen vyndá, i za to, že do šperku zasadí jiný. Pokud jde o přírodní kameny, cena se zvyšuje.

Tady jsme se přesvědčili, že šetřit na prstenu se příliš nevyplácí. Není totiž prsten jako prsten. Pokud je prsten příliš levný, může být celá konstrukce příliš tenká a při další práci je to bohužel znát. Gramáž a tloušťka kovu hraje výraznou roli, pokud chcete s prstenem dále pracovat. Na nošení postačí jednoduchý tenký prsten, ale na další práci, kterou s tím zlatník bude mít, je potřeba, aby byl prsten bytelný.

Fasrovi, kterého jsme oslovili, se jeden z prstenů kvalitou příliš nezamlouval. Dokonce nám doporučil jej vůbec nepřesazovat s tím, že když to zkusí, mohla by se obruba držící kámen rozpadnout. Doporučil nám ve zlatnické dílně udělat novou obrubu, která by vyšla na 500 Kč. K tomu jsme nepřikročili, ale nechali jsme přesadit dva prsteny, které byly bez problémů.

Do jednoho jsme nechali vsadit přírodní topaz.



Autor: Veronika Doskočilová Přesazený prsten.

A do druhého přírodní hesonit.



Autor: Veronika Doskočilová Přesazený prsten.

Cena za přesazení jednoho prstenu byla nakonec 75 Kč.

Nesouhlasíte? Hledejte dál

S cenou 500 Kč za vytvoření nové obruby na prstýnek jsme nesouhlasili. Cena by se tím zvedla skoro o dvojnásobek a navíc bychom museli připočítat ještě cenu za vyndání syntetického zirkonu a zasazení přírodního olivínu.

Zkusili jsme tedy náhodně jiného fasra, který nám prsten ochotně přesadil. Podle jeho slov je s takto tenkým kovem těžká práce, ale zkušený profesionál si umí poradit.



Autor: Veronika Doskočilová Přesazený prsten.

Cena byla vyšší, platili jsme 150 Kč, ale součástí bylo i podlepení kamene a vše bylo vyřízeno na počkání, zatímco v předchozím případě bylo potřeba si přibližně týden počkat.

Vše je variabilní

V tomto případě více než kde jinde platí, že vše je variabilní. Ceny kamenů, kvalita kamenů, chování obchodníků, ceny za přesazení, schopnosti zlatníků. Pokud se tedy v nějakém z těchto případů setkáte s neúspěchem, horším způsobem jednání, nepochopením nebo příliš vysokou cenou, zkrátka s něčím, s čím nebudete úplně souhlasit, hledejte dál. Máte velice vysokou šanci, že jiný obchodník bude situaci vidět stejně jako vy a najdete, co hledáte.

Výsledná cena

Zbývá spočítat, kolik celá zábava stála.

Prsten Cena prstenu Kámen Cena kamene Přesazení Celková cena Prsten s lístečkem 289 Kč Olivín 300 Kč 150 Kč 739 Kč Prsten 289 Kč Topaz 200 Kč 75 Kč 564 Kč Prsten 239 Kč Ametyst 200 Kč Nepřesazeno 439 Kč Prsten 340 Kč Hesonit 1000 Kč 75 Kč 1415 Kč

Prsten, do kterého jsme koupili ametyst, jsme nakonec bohužel přesadit nenechali. Udělali jsme chybu, že jsme kámen koupili bez oměření prstenu, a protože se informace na internetových stránkách zlatnictví lišily, koupili jsme kámen menší.

Prsten měl podle informací na internetových stránkách kámen o průměru 5 mm. Než nám prsten přišel poštou, koupili jsme proto na burze kamenů odpovídající kámen.



Autor: Veronika Doskočilová Změření kamene zakoupeného na burze

Bohužel byl ale kámen v prstenu o více než 2 mm větší, a tudíž přesazení nebylo možné.



Autor: Veronika Doskočilová Změření kamene v prstenu.

Pokud tedy budete shánět kameny na výměnu do vašich šperků, berte, pokud je to možné, šperk vždy s sebou. Ochotný obchodník by měl mít po ruce šupleru, kterou změří kámen ve vašem šperku a podle toho vám nabídne, co by šlo zasadit.

Akce pro nadšence

Abyste podstoupili podobnou akci, chce to většinou silnou motivaci. Tou může být například snaha potěšit někoho blízkého opravdu originálním dárkem, případně šperkem s jeho oblíbeným kamenem. Celý proces ale může být i poměrně zajímavý a zábavný.