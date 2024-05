Rychlopůjčky a mikropůjčky. Z desítek predátorů je bezpečná jen jedna firma

Tzv. půjčky před výplatou či mikropůjčky nejsou žádnou novinkou, v Česku existují už pět let Ale ten pravý rozvoj nastal novelou zákona o spotřebitelském úvěru, který přesně definoval, co spotřebitelským úvěrem je a co nikoli. Tím nastala doba žní pro tzv. „půjčkaře“, tedy společnosti poskytující rychlé půjčky do 4999 Kč včetně. Ten limit je záměrný. Po přidání 1 Kč se totiž dostaneme na minimální hranici pro definici spotřebitelského úvěru.

Před rokem jsme na Měšci publikovali článek, který porovnával ty nejznámější půjčkaře a jejich půjčky. Tehdy si autor článku naivně myslel, že jde o produkt, který může seriózně vyplnit mezeru na trhu a přirovnával jej k lepší možnosti, jak si půjčit peníze, než jít do zastavárny. Již před rokem měla přijatelné podmínky pouze jediná společnost na trhu – Click Credit, patřící do skupiny Home Credit.

Po roce od publikace článku se situace zhoršila. Společností je více, podmínky ještě více nebezpečnější. Přibývají i ryze české firmy, které chtějí získat zlaťáky z půjčkového byznysu, ty paradoxně mají víc drastičtější podmínky, než jejich pobaltská konkurence.

Během roku 2014 jsme poznali, že problém s půjčkaři je hlubšího rázu. První náznaky jsme zjistili během studia insolvenčního rejstříku, kde začali výrazně přibývat právě věřitelé z řad půjčkařů. Druhý signál vyslala Poradna při finanční tísni, ve které začali raketově přibývat dlužníci, kteří si od půjčkařů půjčili. Třetím signálem byly e-maily čtenářů, které nám na tuto problematiku začaly docházet.





Rozmach rychlých půjček totiž nastal právě v roce 2014 vlivem masivních marketingových kampaní půjčkařů. Takřka asi neexistuje spotřebitel, který by si nevšiml plakátů v dopravních prostředcích, vyskakujících bannerů na webech či spamu. Ostatně, spamy jsou častým prodejním kanálem půjčkařů. Povědomí o rychlých půjčkách bohužel vede i k jejich sjednávání.

Rychlé půjčky jsou oblíbené pro běžnou cestou neúvěrovatelné klienty a hlavně pro lidi pracující s internetem. Ten je hlavním distribučním kanálem půjčkařů. Rozmach rychlých půjček byl pro nás impulsem, abychom se jim znovu začali věnovat.

Rychlá půjčka, finská půjčka, mikropůjčky Malé půjčky nejčastěji do 5000 Kč.

Mají krátkou dobu splatnosti, obvykle do 30 dní (do další výplaty).

Sjednávají se nejčastěji prostřednictvím internetu, SMS nebo telefonicky

Za úroky, poplatky a sankce v případě prodlení klienti platí horentní sumy (poplatky a sankce v součtu dosahují či překračují původní výši jistiny).

Jak sjednat rychlou půjčku

Vyplníte online nebo sms žádost. Firma vám pošle e-mailovou nebo sms akceptaci smlouvy. Ze svého bankovního účtu převedete 1 Kč na účet půjčkaře, tím dochází k vašemu ověření. Firma převede půjčku na váš účet.

Splatnost je zpravidla 30 dnů. Pokud nemáte na splacení, můžete si půjčku za vysoký poplatek (okolo 1000 Kč) prodloužit o další měsíc.

Dostupné pro každého

Půjčky před výplatou jsou lehce dostupné, nabídky jsou jednoduše dohledatelné na internetu. O půjčku můžete požádat velmi rychle přes internet, SMS, telefonicky, proces je velmi jednoduchý. Schválení půjčky a poskytnutí peněz na účet nebo osobně se počítá na hodiny, max. do druhého dne.





Ale nesplácení půjčky je tvrdě sankcionováno. Dlužníci platí vysoké poplatky za vytvoření splátkového kalendáře, vysoké úroky z prodlení. Kvůli neprověřování bonity však půjčky před výplatou využívají především lidé, kteří mají problém dosáhnout na standardní úvěr, tj. jsou v prodlení, mají negativní záznam v registru, jsou nezaměstnaní apod., potvrzuje špatné zkušenosti David Šmejkal z Poradny při finanční tísni.

Je to návykové

Marketingové akce typu „půjčka zadarmo“, „půjčka bez úroků a bez poplatků“ má jediný cíl. Naučit dlužníky, že půjčit si je snadné a rychlé. Tím si spolehlivě vytvoří návyk a není možné, aby z množství dlužníků se nenašlo pár těch, které poruší podmínky a půjčkař se tak zahojí na pokutách a sankcích.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Příklad reklamy na půjčku bez poplatků. Žel. st. Praha-Masarykovo nádraží

Typický klient půjčkařů

Charakteristiky těch, kteří do Poradny při finanční tísni přicházejí kvůli půjčce před výplatou, se shodují s ostatními klienty:

lidé s nižším vzděláním (vyučení, ZŠ)

s podprůměrným čistým příjmem (do 10 000 Kč: 34 %, do 20 000 Kč: 57 %)

žijí v kraji Moravskoslezském (25 %) Ústeckém (22 %) a v Praze (17 %)

Jedinou výjimkou je věk – kvůli půjčkám před výplatou Poradnu častěji kontaktují mladší lidé, což je ovlivněno dominantním způsobem sjednání přes internet. Přečtěte si desatero bezpečného půjčování, ať zbytečně nenaletíte a neplatíte vysoké úroky.

Jak z toho ven?

Vysoké poplatky a vysoké smluvní pokuty jsou typickým znakem tzv. rychlých půjček. Jak lze tento nešvar napravit? Jsou možné dvě cesty.

Můžeme se inspirovat ze zahraničí, konkrétně z Belgie, Francie, Itálie nebo Spojeného království. Tam zavedli alternativu pro půjčky před výplatou v podobě tzv. sociálních úvěrů. Ty poskytují neziskové organizace a charity za výhodnějších podmínek, než jaké jsou k dostání na komerčním trhu, ukazuje cestu z dluhové spirály Šmejkal.

Druhá cesta je legislativní. Nastavit stejná pravidla pro poskytovatele úvěrů a odstranit minimálně spodní hranici 5000 Kč. Tím všichni poskytovatelé úvěrů budou muset dodržet stejná pravidla pro jejich poskytování, budou spadat pod zákon o spotřebitelském úvěru a sledovat jejich činnost bude Česká národní banka. Tím se samozřejmě nezamezí nevýhodnému poskytování půjček, ale značně se tím ztíží podnikání půjčkařů a ti budou muset své podnikání přehodnotit.

Jde o miliardový byznys

Abychom nekřivdili půjčkařům působícím v Česku, celý systém tzv. finský půjček je součástí miliardového byznysu. Žádná regulace není dostatečná, půjčkaři si vždy najdou cestu, jak budou tyto typy půjček nabízet. Jedinou obranou je vzít selský rozum do hrsti a těmto firmám se obloukem vyhnout, minimálně do doby, než budou mít férové podmínky. V opačném případě vás, promiňte nám to hovorové přísloví, oškubou jako husu.

Na závěr vás prosíme o laskavost. Udělejte si čas a podívejte se na video s dílny HBO Comedy z pořadu Co týden dal a vzal v podání Johna Olivera. Ten humorně, ale zcela vážně popisuje praktiky půjčkařů včetně jejich provázání s politikou. Pokud si netykáte s angličtinou, můžete se podívat na verzi s českými titulky. Kdo znáte původní pořad Česká soda, budete s Johnem Oliverem spokojeni. A širte to dál, zvláště k těm, kteří o rychlých půjčkách uvažují. To jako vážně.

Příklady smluvních podmínek

Pro názornou ukázku, jak funguje trh rychlých půjček, jsme společně s Poradnou při finanční tísni a společností Provident Financial provedli analýzu smluvních podmínek a ujednání. Níže jsou vybrané příklady:

Ber Půjčku

Nejdražší ze všech zkoumaných firem.

Půjčených pět tisíc korun přeplatíte za pouhý jeden měsíc skoro o polovinu.

Penále z prodlení je srovnatelné s ostatními půjčkaři.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Berpůjčku s.r.o. – rychlá půjčka a podmínky

Japonská půjčka (dříve Click Credit)

Nízké poplatky za půjčku. Za každých 1000 Kč poplatek 33 Kč.

Nízké poplatky za prodloužení půjčky.

Nízké sankce.

Bohužel je to jediná firma, kde nemusíte mít strach půjčit si rychlé peníze.

Vyšší úrok prodlení.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Společnost Click Credit s. r. o., rychlá půjčka a podmínky

Cool Credit

Za prodloužení o jeden měsíc zaplatíte 25% z ceny úvěru.

V případě nesplácení smluvní pokuta 0,59 % denně + smluvní úrok z prodlení 0,16 % denně + zaslání upomínky 300 Kč.

Počet upomínek není omezen.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Společnost COOL CREDIT, s.r.o. – rychlá půjčka a podmínky

CreditOn

Délka smlouvy 81 normostran (cca 38 stran A4).

Vysoká smluvní pokuta 3000 Kč. Poplatek za upomínku až 500 Kč.

Počet upomínek není omezen. Firma vám může poslat libovolný počet upomínek a účtovat vysoké poplatky.

Platíte i náklady za vymáhání, které nejsou specifikované. Firma si tak může naúčtovat téměř libovolnou částku.

Rozhodčí doložka.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Společnost creditON.cz, s.r.o. – rychlá půjčka a podmímky

Express Credit

Když chcete předčasně splatit, musíte uhradit celou původně splatnou částku. Pokud by se smlouva řídila zákonem o spotřebitelském úvěru, zaplatili byste pouze 0,5%

Velmi vysoké pokuty za nesplácení. 2 % za každý den prodlení + 5000 Kč pokuta + další poplatek 25% (minimálně 2500 Kč).



Autor: Dalibor Z. Chvátal Společnost creditON.cz, s.r.o. – rychlá půjčka a podmímky

Ferratum Bank

Druhá nejdražší půjčka (5000 Kč se splatností 1 měsíc za poplatek 1650 Kč)

Půjčky bez potvrzení o příjmu, bez kontroly registrů.

Půjčky i pro nezaměstnané.

Vysoké penále z prodlení 10 % týdně.

V případě prodlení s půjčkou 5000 Kč zaplatíte za dva měsíce 10 000 Kč.

Zákaz mluvení s novináři, nebo…



Autor: Dalibor Z. Chvátal Ferratum Bank Limited – rychlá půjčka a podmínky

Kouzelná půjčka

Drahá půjčka, drahé prodloužení 1500 Kč na měsíc.

Ve smlouvě chybí penále z prodlení. Je nahrazeno formulací, že věřitel může požadovat úhradu veškerých nákladů s vymáháním. To je velmi obecné, lze pod to schovat spoustu i neopodstatněných poplatků.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Společnost KOUZELNÁ PŮJČKA s.r.o. – rychlá půjčka a podmínky

MoneyNow

Nízké pokuty v případě nesplácení. První pokuta 300 Kč, druhá 600 Kč. Pokud klient dluží víc než dva tisíce, bude druhá pokuta 840 Kč.

Mírný proces vymáhání.

Drahá firma, půjčka 5000 Kč na 30 dnů za 1500 Kč.

Půjčkomat

Na webu uvádí smluvní pokutu 0,5% z dlužné částky denně, ve smlouvě tato pokuta chybí.

Firma se na stránkách chlubí tím, že nevyžaduje potvrzení o výši příjmů, ani doklad totožnosti.

Firmě nevadí, když je žadatel veden v registru dlužníků. I tak vám půjčí a ještě se tím chlubí!



Autor: Dalibor Z. Chvátal Společnost Friendly Finance s.r.o. (Půjčkomat.cz) – půjčka a podmínky

Kredito 24

Velmi drahá firma.

Pětitisícovou půjčku přeplatíte za měsíc o 1500 Kč.

Velmi vysoké jsou i poplatky za pozdní platbu.

Za pouhý 1 den zpoždění zaplatíte 20% pokutu z výše celého úvěru.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Společnost Kreditech Česká republika s.r.o. (Kredito 24) – rychlá půjčka a podmínky

Via SMS

Velmi komplikovaná smlouva.

Pro běžného spotřebitele nesrozumitelná.

Vysoké penále v případě nesplácení: 0,9 % denně + 250 Kč smluvní pokuta.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Společnost Via SMS s.r.o. – půjčky a podmínky

Zaplo

V porovnání s ostatními půjčkaři mají levnější sazby. Průměrná cena prodloužení pětitisícové půjčky o dalších 30 dnů je 1500 Kč, Zaplu stačí „jen“ 950 Kč.

Firma sbírá souhlasy zákazníků pro registr dlužníků Solus. Zatím není jeho členem, ale může to znamenat, že chce zájemce do budoucna prověřovat důsledněji.

Smluvní pokuta při nesplácení 0,25 % denně.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Společnost Zaplo Finance s.r.o. – rychlá půjčka a podmínky

Aktualizováno 3. prosince 2014. Obdrželi jsme reakci na tento článek od společnosti Kreditech a přepisujeme ji níže:

V článku „Rychlopůjčky a mikropůjčky. Z desítek predátorů je bezpečná jen jedna firma“ je uvedeno několik faktů, které Kredito24 poškozují a nezakládají se na pravdě. V textu jsou směšovány společnosti, které transparentní podmínky nenabízí, s těmi které ano. Společnost Kredito24 poskytuje půjčky až do 15 000 Kč, podmínky úvěru se tak řídí spotřebitelským zákonem. Kredito24 komunikuje všechny podmínky jasně, má velmi aktivní zákaznickou linku, chat, dotazy zodpovídá i na Facebooku. Z článku vyplývá, že poskytovatelé rychlých půjček neprověřují své klienty. Kredito24 důkladně prověřuje bonitu žadatelů. Kredito24 má výrazně nižší procento dlužníků, a to pod 10 % – to je jedno z nejnižších na trhu, nižší než u většiny finančních společností a bank. Skóringová technologie Kreditech prověřuje kolem 15 000 datových bodů, umožňuje lépe než ostatní skóringové systémy odhalit žadatele, kteří nejsou schopni půjčku splatit, a těm půjčka není schválená. Typický zákazník Kredito24 se liší od klientů ostatních nebankovních společností. Jak vyplynulo z průzkumu zákazníků Kredito24, pouze kolem 10 % si půjčuje v období před výplatou. Pouze 1,3 % zákazníků je aktuálně nezaměstnaných. Proto nesouhlasíme s uvedením pouze negativních faktů ve srovnání poskytovatelů půjček pod článkem. Většina zákazníků je se službami spokojená (96 % ji doporučuje dále), všechny podmínky jsou jasně uvedené, půjčka je bezpečná. Pokud někdo nemá na to půjčku splatit, má minimální šanci ji získat. Vyšší poplatky za zpožděné platby ve skutečnosti spíše motivují dlužníka, aby úvěr splatili včas.