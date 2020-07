Produktové novinky v červenci: soutěže, slevové akce a peníze zpět

Česká spořitelna zahájila 20. července 2020 letní úvěrovou kampaň , kdy za každých nově půjčených 50 tisíc korun klientům dá 1000 korun navíc. Při řádném splácení vám mimo to odpustí až 15 posledních měsíčních splátek . Mediální kampaň, která letní zvýhodněnou půjčku propaguje, poběží až do 30. září 2020.

Česká spořitelna spustila od 1. července 2020 soutěž o 100 tisíc korun. Do akce je automaticky zařazen každý klient banky, který v daném měsíci zaplatí kartou Visa či Mastercard. Stačí, abyste bezhotovostně kartou uhradili nákup ve výši 400 korun. Kampaň poběží celý rok od ​1. července 2020 do 30. června 2021 a slosování o 100 tisíc bude probíhat každý měsíc . Vylosován bude vždy jeden výherce.

Air Bank pro své dětské klienty od 10 do 15 let zprovoznila mobilní aplikaci , která je jim přizpůsobená. Děti i jejich rodiče v historii plateb a aktuálního zůstatku zjistí, kolik peněz z kapesného už utratily a kolik jim ještě zbývá. Rodiče také mohou ovlivnit utrácení svých dětí nastavením limitů pro denní útratu nebo výběry z bankomatů.

Air Bank nabízí novým klientům proplacení 10 % z ceny jejich nákupů , který zaplatí buď kartou, nálepkou, nebo mobilem. Celkově tak můžete získat až 500 korun. Nabídka platí při založení účtu od 1. července do 31. srpna 2020 . Současní klienti banky mohou využít službu Odměny za placení . V aplikaci My Air si mohou zvolit z více než stovky nabídek nejrůznějších obchodů nebo e-shopů.

ČSOB: rozšíření cestovního pojištění

Klienti ČSOB, kteří mají zařízené cestovní pojištění k platební kartě ČSOB, jej nyní mohou využívat i v Česku. Cestovní pojištění platí od 1. července 2020 do konce letošního roku také na pobyty na území České republiky. Výrazně se navíc navyšují pojistné limity.

Nově s ČSOB také můžete investovat do fondů přes smartbanking a internetové bankovnictví

Klienti ČSOB a Poštovní spořitelny mohou nově prostřednictvím mobilní aplikace nebo internetového bankovnictví investovat do fondů. Dále mohou nově podepsat online smlouvu o investičních službách a investovat i do dalších fondů z nabídky ČSOB přes investiční portál. Investovat lze pravidelně již od 500 Kč měsíčně.

Fio banka: placení přes Garmin a Fitbit

Fio banka nově umožňuje placení chytrými hodinkami Garmin a Fitbit. Do příslušné aplikace si stačí nahrát platební kartu od Fio banky a můžete platit. Aplikace pracují s virtuálním otiskem karty, který je pro každé zařízení unikátní. Díky tomu se k obchodníkovi nedostanou reálné údaje o platební kartě klienta. Současně můžete získat slevu na hodinky a náramky Garmin a Fitbit, a to v rozmezí od 15 % do 36 %.

Banka navíc opět zlevňuje hypotéky, úrokové sazby startují na 1,38 %

Fio banka znovu snižuje úrokové sazby hypoték. Letos už počtvrté. Ke snížení došlo u všech nabízených fixací, a to o 0,2 procentního bodu. Nejnižší úrokovou sazbu je možné získat pro jednoletou fixaci, a to od 1,38 %. Tříletou variantu je možné sjednat od 1,48 % a pětiletou od 1,58 %.

Komerční banka: sloni na kartách

Komerční banka vydala limitovanou edici platebních karet s fotkami slonů z pražské zoo. V nabídce ji bude mít do 31. 12. 2020. Vybrat si můžete z několika variant.



Limitovaná edice karet KB se slony z pražské zoo. (2.7.2020)

Pokud si kartu pořídíte, získáte 15% slevu na vstup do zoo. Sleva se však nevztahuje na rodinné vstupenky, vstupné pro seniory nad 70 let, vstupenky pro psy ani firemní a roční vstupné. Slevu je možné využít do 31. 12. 2020. Banka vám dá ke kartě na památku taky rodný list slonů z fotografie, kde se dozvíte zajímavosti z jejich života.

Banka je novým spolumajitelem start-upu Upvest

Komerční banka se stala spoluvlastníkem českého fintech start-upu Upvest, který se zaměřuje na online investování do developerských projektů formou crowdfundingu.

mBank: chystá okamžité platby

mBank od 24. července 2020 změnila sazebník poplatků. Nově účtuje poplatek 1 Kč za okamžitou odchozí platbu, přitom je oficiálně nenabízí. Znamená to ale, že jejich podpora je na spadnutí. Banka však už dříve zrušila tři poplatky: za nevyužívanou základní kartu k účtu, za SEPA platby a za převody ze spořicích účtů.

MONETA Money Bank: tlačí dolů ceny hypoték

Startup Refinanso, který patří MONETA Money Bank, má na webu nabídku nízkých úrokových sazeb pro refinancování hypoték. Úroková sazba se odvíjí podle toho, zda si k hypotéce sjednáte pojištění splátek, s pojištěním je nižší, ale zase platíte cenu pojistného.

Za investování do zeleného fondu vám odpustí poplatky

MONETA Money Bank rozšířila nabídku investičních fondů o NN (L) Climate & Environment fond. Banka se tím snaží dlouhodobě prosazovat pozitivní dopad na životní prostředí. Pokud do tohoto fondu investujete prostřednictvím internetového nebo mobilního bankovnictví, MONETA Money Bank vám do konce září 2020 odpustí vstupní poplatky.

Raiffeisenbank: zmodernizovala bankomaty a vylepšila mobilní aplikaci

Raiffeisenbank zmodernizovala síť svých bankomatů. Ty jsou nyní po celé České republice plně bezkontaktní a na každé pobočce je vkladomat. Od podzimu bude banka nabízet elektronické stvrzenky formou čtení QR kódů. Banka také vydala vylepšenou verzi mobilního bankovnictví.



Raiffeisenbank modernizovala bankomaty. (2. 7. 2020)

UniCredit Bank: karty převydá na Visu

UniCredit Bank se rozhodla k radikálnímu kroku a svým klientům na podzim převydá platební karty Mastercard na platební karty Visa. Nové platební karty již budou převážně Visa, původní banka klientům ukončí a mezitím jim přijde nová Visa karta. Mastercard Miles & More bude i nadále v platnosti. Kreditní karty od Mastercard pro všechny klienty budou i nadále v platnosti a pro privátní a korporátní klienty bude k dispozici prémiový typ karty od Mastercard, tj. Master Gold.

A za doporučení nového klienta vám dá až 3 % z platby kartou

Banka v červenci spustila motivační nabídku pro stávající klienty. Když doporučíte nového klienta (od 15 let), můžete získat neomezenou výši odměn za platbu debetní kartou ke svému platebnímu účtu. Akce banky trvá od 15. července 2020 do 15. září 2020. Maximální výše odměny je neomezená, ale je potřeba potřeba každý měsíc provést přes mobilní aplikaci Smart Banking alespoň jednu platbu (tedy ne přes internetové bankovnictví!). Pokud ji neprovedete, odměna bude max. 200 Kč měsíčně.

Schönfeld: otevírá nový realitní fond

Český finančník Robert Schönfeld ze skupiny RSBC otevřel 29. června 2020 nový realitní fond určený i drobným investorům. Fond je zaměřený na komerční a rezidenční nemovitosti. Jeho obhospodařovatelem a administrátorem je Conseq Funds investiční společnost. Do fondu můžete investovat jednorázově i pravidelně. Minimální výše investice je při pravidelném investování 500 korun nebo 10 000 korun při jednorázovém. Očekávaný roční výnos je 5 %.

ČMSS: zlevňuje poplatek na stavebku a přidává soutěž o iPhone

Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) zahajuje letní akci. Pokud si sjednáte stavební spoření online do cílové částky 300 tisíc korun, dostanete slevu na vstupním poplatku 3000 korun. Akce platí od začátku prázdnin do konce srpna 2020. Kromě slevy na poplatku se při online založení spoření zapojíte do soutěže o 10 mobilních telefonů iPhone nebo můžete získat odměnu ve výši 500 korun za doporučení stavebního spoření svým přátelům.

Wüstenrot stavební spořitelna: nově již jako MONETA Stavební Spořitelna

Wüstenrot – stavební spořitelna, která se v dubnu stala součástí Skupiny MONETA, funguje od 4. července 2020 pod názvem MONETA Stavební Spořitelna. Předpokládá se, že Wüstenrot hypoteční banka se s hypoteční divizí MONETA Money Bank spojí do konce roku 2020.

Penzijní společnost České pojišťovny: nově je Generali penzijní společnost

Penzijní společnost České pojišťovny se od 1. července přejmenovala na Generali penzijní společnost. Změna názvu navazuje na loňské spojení České pojišťovny a pojišťovny Generali a následný vznik Generali České pojišťovny. Veškeré podmínky, za kterých klienti sjednali smlouvu, zůstávají zachovány. Stejně tak bankovní spojení pro zasílání vkladů i způsoby obsluhy klientských účtů.

Generali Česká pojišťovna: spustila na webu chatbota

Generali Česká pojišťovna začala pro komunikaci s klienty využívat chatbota. Ten má pomocí umělé inteligence vyřídit zhruba 45 % všech požadavků na chatu. Ostatní komunikaci řeší operátoři.

Pojištění pro případ přerušení nastoupené cesty od Generali České pojišťovny nově kryje i výdaje spojené s COVID-19

Pokud si u pojišťovny sjednáte od 24. července pojištění pro případ přerušení nastoupené cesty, bude vám pojišťovna nově hradit také náklady spojená s onemocněním COVID-19. A to nejen při cestování po Evropě, ale i celém světě.

Allianz: nové tuzemské cestovní pojištění

Allianz pojišťovna má nové cestovní pojištění s názvem MojeČeskoSlovensko, které se nekryje s jinými pojistkami. Je určené hlavně pro tuzemské turisty a cestující na Slovensko. Jeho prodej chce pojišťovna podpořit 20% prázdninovou slevou.

Ze zelené karty pro povinné ručení se stává bílá karta

Od 1. července 2020 mění doklad o zaplacení povinného ručení barvu. Výměna za bílé karty bude postupná. Stávající zelené karty zůstávají dál v platnosti ve všech státech Evropského hospodářského prostoru i dalších zemích. Záleží na tom, u jaké pojišťovny máte sjednané povinné ručení. Jakmile vám vyprší platnost zelené karty, pojišťovna vám zašle novou, bílou.

LemonPay: nová elektronická karta

Počátkem července 2020 vstoupila na český trh se stravenkami nová elektronická karta LemonPay. Neslouží jen k nákupu jídla. Používat ji můžete například při placení za zdravotní péči, sport, kulturu, cestování, ale třeba také na online nákupy. Platit s ní půjde všude tam, kde jsou terminály.

OVB Allfinanz: elektronický podpis a mobilní skener pro poradce

Poradenská společnost OVB spustila elektronický podpis interní smluvní dokumentace pro všechny své finanční poradce. Těch má přes 2500. Každý její poradce tak nově může přes aplikaci na mobilu nebo tabletu přímo u klienta podepsat veškeré dokumenty, které jsou potřeba k poskytování poradenských služeb.

Bitstock.com: nová mobilní aplikace

Tuzemský obchodník s bitcoiny Bitstock.com změnil podobu internetového bankovnictví a spustil novou mobilní aplikaci. Služba se zároveň přejmenovala z BitcoinBanking na Bitstock+.