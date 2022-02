Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) šetří papírem. Od letoška už podnikatelé nenajdou ve schránkách tzv. inventuru pohledávek, která obsahovala přehled předepsaných a uhrazených záloh na důchodové pojištění.

Místo toho ČSSZ spustila novou online službu Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ, která je dostupná na ePortálu ČSSZ.

Dosavadní online služba Náhled na inventuru pohledávek OSVČ bude na ePortálu zachována také, ale už jen pro zobrazení historických údajů.

Online, nebo nic

Na ePortál ČSSZ se dostanete jen přes datovou schránku nebo pomocí tzv. Identity občana, kterou vám poskytne například bankovní identita, služba MojeID, Mobilní klíč eGovernmentu nebo eObčanka (vydaná po 1.7. 2018 a s aktivovaným čipem).

Pokud se zmíněným elektronickým vymoženostem urputně bráníte a nechcete si identitu zatím elektronizovat, můžete si zvolit svého zástupce a toho k přihlášení na daný portál zmocnit prostřednictvím tiskopisu. V něm je nutné specifikovat typ a rozsah pověření a poté ho doručit na pobočku ČSSZ (tiskopis je přístupný i na ePortálu, kde je možné ho rovnou vyplnit).

Můžete takto zmocnit své blízké, kteří už elektronickou identitu mají nebo třeba svou účetní či daňového poradce.

Jste-li podnikatelé, příliš si ale nepomůžete. Od roku 2023 totiž získáte datovou schránku, ať ji chcete či ne (a přes datovku už se na ePortál ČSSZ dostanete). Od příštího roku se totiž budou ze zákona zakládat automaticky všem podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, které ji dosud nemají (např. právnické osoby zapsané ve spolkovém a nadačním rejstříku či v rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšné společnosti). Všechny tyto subjekty ji budou mít zřízenou nejpozději do konce března 2023.

Pro úplnost zmiňme, že bude datovka zakládána i všem fyzickým nepodnikajícím osobám, které poprvé využijí (veřejnoprávní) elektronickou identifikaci (např. Identitu občana). Před zřízením byste o tom ale měli dostat upozornění. Pokud s využitím datové schránky nebudete jako fyzická nepodnikající osoba souhlasit, můžete požádat o znepřístupnění (zrušit nejde). Pokud to neuděláte, budete s veřejnou správou komunikovat nově přes datovku. Více najdete v článku Některá pravidla používání datovek se změnila. Další velké novinky přijdou příští rok

Z inventury rovnou do Přehledu

Vraťme se ale od datovek k ePortálu ČSSZ. Službu Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ najdete v sekci „Pro OSVC“. Systém umožňuje přehled předepsaných záloh a jejich úhrad vytisknout (formám PDF).

Další volba nabízí přenos údajů přímo do Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2021. Formulář se částečně předvyplní údaji, které o vás ČSSZ eviduje a který zde můžete po doplnění rovnou i elektronicky podat.

Pokud už v současnosti máte i datovou schránku, najdete přehled o předepsaných zálohách a platbách i v ní.

Na ePortálu ČSSZ tedy v rámci nové služby najdete:

informace o zálohách na pojistné za jednotlivé měsíce s uvedením výše předpisu záloh aktuálního a předcházejícího roku,

informace, zda jste měli v jednotlivých měsících povinnost platit zálohy či zda nebyl stanoven předpis výše záloh na pojistné (např. z důvodu nepodaného přehledu) nebo zda jste povinnost platit zálohy neměli (z důvodu trvání dočasné pracovní neschopnosti po celý kalendářní měsíc),

přehled všech plateb uhrazených v aktuálním či předchozím roce (dle volby roku), včetně plateb uhrazených ve prospěch splátkového kalendáře, pokut, platebního výměru či paušálních záloh na pojistné (jste-li v paušálním režimu) a plateb vrácených (přeplatek na pojistném) zaúčtovaných pod vaším variabilním symbolem důchodového pojištění.

Pokud jste neměli v aktuálním či předcházejícím roce evidován aspoň jeden den výkonu samostatné výdělečné činnosti, systém vás na to při vstupu do služby upozorní.

Informace o zaplacených zálohách na pojistné a přehled o provedených platbách se aktualizují vždy jen jednou měsíčně po uplynutí kalendářního měsíce. V systému uvidíte úhrady záloh na pojistné a platby přijaté nejpozději do konce předchozího kalendářního měsíce.

Informativní důchodová aplikace

Česká správa sociálního zabezpečení před nedávnem připomněla také svou Informativní důchodovou aplikaci, rovněž přístupnou na ePortálu ČSSZ všem pojištěncům od 19 let, kteří získali aspoň jeden rok důchodového pojištění.

Aplikace by měla vypočíst aktuální odhad výše starobního důchodu i datum vašeho odchodu do penze nebo čas, který vám do ní zbývá doby pojištění či věku. Na stejném místě můžete zkontrolovat také zda máte započtené všechny doby důchodového pojištění. Jak jsme upozorňovali, zdaleka to není samozřejmostí.

Pokud nějaké doby pojištění chybí, můžete výpočet upravit tak, že pomocí tlačítka „přidat dobu“ přidáte dobu pojištění nebo náhradní dobu a následně zvolíte „přepočítat“. Nejde samozřejmě o reálné doplnění doby pojištění. To musíte případně provést na pobočce s příslušnými dokumenty, které vaše tvrzení podpoří.

Nedostatkem může pro některé uživatele být fakt, že v aplikaci mohou počet vychovaných dětí vyplnit pouze ženy a v případě mužů je výpočet důchodu a důchodového věku stanoven hned. Aplikace tedy nedává prostor mužům, kteří z různých důvodů pečovali o děti místo jeho matky.