Zavřené pobočky a nefukční bankovnictví. Co mohou dělat klienti Sberbank?

Lidé připravení vybrat si své peníze nebo zrušit účty ve Sberbank měli v pátek 25. 2. 2022 šanci jen během dopoledních hodin. Pod náporem klientů banka přestala zvládat požadavky. Ve 14 hodin předčasně zavřela své pobočky a zároveň vypnula i internetové a mobilní bankovnictví. Pobočky Sberbank začali poté hlídat polisté. Při mém neformálním rozhovoru s několika z nich mi dva potvrdili, že jsou na pobočkách spíše preventivně, protože potřebovali klienty z banky dostat ven a zaměstnanci již na to neměli sílu.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Nefunkční mobilní bankovnictví Sberbank. (25. 2. 2022)

Bohužel se objevily bezpečnostní problémy na našich pobočkách. Naši zaměstnanci jsou převážně občané ČR a musíme jim zajistit zvýšenou bezpečnostní ochranu, protože čelí fyzickým atakům , uvedla mluvčí Radka Černá, což jen potvrdilo důvody přítomnosti českých policistů v bance. Jenže to některé lidi vyděsilo ještě více.



Autor: Ivana Bondareva Dubnová Nefunkční internetové bankovnictví Sberbank CZ (25. 2. 2022)

Chovejte se k zaměstnancům banky slušně

Máte právo být naštvaní na Rusko a na Sberbank, která je prodlouženou rukou agresivního státu. Ale nezapomeňte, že v té bance pracují lidé, kteří velmi často bydlí i ve stejném městě jako je pobočka té banky a většinou jsou to Češi. Ale i kdyby měli jinou národnost, je to jedno a dělají práci, na kterou byli najati.

Nemohou nijak ovlivnit to, že Rusko napadlo Ukrajinu. Svůj odmítavý postoj můžete vyjádřit s grácii: slušně do banky vejdete a slušně požádáte o zrušení účtu. Není to těžké. Zaměstnanci Sberbank prožívají úplně to samé, co ostatní lidé. Nenadávejme jim a neútočme na ně nijak – ani slovně, ani fyzicky, to je prostě špatně.

Platební karty fungují

Přestože některé bankomaty Sberbank byly již bez hotovosti (což by byl každý bankomat pod náporem klientů), platební karty Sberbank jsou plně funkční a lze je používat pro všechny typy transakcí.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Bankomat a vkladovat Sberbank ve Frýdku-Místku v obchodním centru Frýda. (25. 2. 2022)



Autor: Dalibor Z. Chvátal Vklad hotovosti v bankomatu Sberbank proběhl úspěčně. (25. 2. 2022)

To jsem osobně vyzkoušel, s kartou lze platit, vybírat hovotost i vkládat do vkladomatů Sberbank. O výsledku transakce se dozvíte jen z bankomatu, protože přímé bankovnctví stále nefunguje, zůstatek na stvrzence však ukazuje správnou částku.

Banka je zdravá, o peníze se nebojte

Sberbank je zdravou bankou s dobrou likviditou. Kromě toho, že své peníze máte pojištěné do výše 100 000 € (2 471 619 Kč k 25. 2. 2022), banka má dostatek hotovosti. Nicméně každá, opakuji každá banka bude mít velký problém, když na ni naběhnou všichni klienti a v jednom okamžiku začnou vybírat peníze v hotovosti, nebo je převádět.

Zaprvé, pokladny banky nemají nekonečnou zásobu peněz, takže jednoduše v nich peníze dojdou a musejí se přivést další. Na run klientů není žádná banka připavena.

Zadruhé, masivní převody směrem z banky ven, kdy do banky naopak tolik peněz nepřichází, opět naruší cash-flow banky, kterému pak banka musí čelit. Banka se poté začne bránit rychle ubývající likviditě a jedním z řešení je vypnout možnost zadávat platby. To se však vyřeší a vše začne znovu fungovat.

Pokud chcete u Sberbank zůstat, je to vaše volba. Pokud se chcete připojit k dalším klientům, kteří z banky na protest proti ruským okupantům odcházejí, ukážeme si možnosti. Ne vždy je to tak snadné, jak to vypadá.

Zrušení běžného účtu

Pro soukromou osobu a malou OSVČ je zrušení běžného účtu otázkou jedné hodiny. Buď si vše zařídíte sami v internetovém bankovictví (až bude fungovat) a následně jen dojdete na pobočku banky ukončit smlouvu (až se otevře), nebo můžete využít službu mobility klientů, kterou poskytují tíměř všechny retailové banky.

Služba mobilita klientů v praxi znamená, že si v nové bance otevřete účet a dáte jí plnou moc uzavřít ten váš původní. Vše si už sama zařídí nová banka. Rychleji si to ale uděláte sami, mobilita klientů probíhá klasickou poštou. Za otevření účtu přes mobilitu klientů banky dávají i finanční bonusy, ale o tom jindy.

Pro větší podnikatele, firmy a organizace je zrušení účtu otázka min. měsíce. Kromě standardních změn platebních příkazů to zmamená mj.

změnit disponenty,

zařídit nové platební karty,

nastavit nová práva,

změnit účty na hlavičkových papírech,

informovat obchodní partnery,

informovat úřední orgány,

informovat úřady vyplácející dotace,

nastavit nové exporty pro účetní programy

a další.

To není zrovna administrativně snadný proces a nikdo jej rád nepodstupuje. Komplikací pak může být i navázané rozčerpané úvěry, které nová banka nemusí přeúvěrovat za původních, třeba výhodných podmínek.

Spotřebitelské úvěry

Stávající spotřebitelský úvěr lze dnes velmi snadno refinancovat, a to i při zvyšujících se úrokových sazbách.

Pokud by ale nabídka konkurence byla pro vás značně nevýhodná, je rozumnější úvěr doplatit v termínu a až poté z banky odejít.

Firemní úvěry

S firemním úvěrem odejít ke konkurenci není snadné. Bude zásadně záležet na posouzení nové banky rizikovosti vašeho odvětví a může se naprosto běžně stát, že tak výhodné podmínky, jako u stávající banky, nedostanete a budete muset překousnout zůstat u ní. Nebo to holt budete mít dražší.

Hypotéky

Máte u Sberbank nevýhodnou úrokovou sazbu? Hypotéku refinancujte, každá konkurenční banka vám s ochotou pomůže.

Nejspíše máte ale u Sberbank dobrou úrokovou sazbu, protože hypotéky Sberbank uměla dobře. Pokud jste připraveni z důvodu vlastenectví této bance už nedat ani korunu, hypotéku refinancujte, jenže… stávající úrokové sazby atakují 5 % p.a. Pokud jste připraveni platit měsíčně o pát tisíc více, do toho. Ale lepší je zůstat u Sberbank, hypotéku s nízkou úrokovou sazbou už nikde neseženete. Až budete mít konec fixace, rozhodnete se podle aktuálních možností na trhu, za předpokladu, že tu Sberbank ještě v tobě otočky fixace bude.

Investice

Prodávat v této době investice by téměř jistě znamenalo ztrátu. Pokud jste dobře zainvestovali, zůstaňte u Sberbank a až to bude dávat smysl, můžete investice ukončit a přejít jinam.

Alternativně můžete ve Sberbank s principu investice odprodat, investiční účet uzavřít a odejít.

Spořicí účty

Spořicí účet můžete kdykoli zrušit a jít ke konkurenci. Nabídek na trhu je požehnaně. (Srovnávač spořicích účtů.)

Termínované vklady

Zrušit termínovaný vklad lze i předčasně, ale Sberbank si za to naúčtuje poplatek 2 % z předčasně vybírané částky, min. 1000 Kč. O úroky nepřijdete, spočítají se vám však přirozeně jen od začátku vkladu ke dni jeho zrušení. (Srovnávač termínovaných vkladů.)

Co kdyby Sberbank skončila úplně?

Krach Sberbank je velmi nepravděpodobný, poté by fungoval systém pojištění vkladů. Jednou z možností je, že Sberbank ukončí činnost, což může nastat dvěma způsoby.

Sberbank bude prodána jiné bance se všemi klienty. Sberbank zcela ukončí činnost. Depozitní vklady by poté (i předčasně a bez sankcí) vyplatila na své náklady k datu, které bude sděleno. (Takto postupovala HSBC Bank, když končila v retailovém bankovnictví). Úvěry a další závazky by Sberbank nejspíše prodala jinému věřiteli za stávajících smluvních podmínek (takto postupovala Citibank, když končila v retailovém banovnictví).

Vše by probělo hladce a bez komplikací, toto jsou standardní procesy.

Pokud máte hypotéku nebo jiný závazek, neradujte se, že byste jej nemuseli splácet. Trval by dál, jen by peníze šly jinému věřiteli.