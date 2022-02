Stát od června přidá důchodcům v průměru tisícovku kvůli vysoké inflaci. Všichni ale nedostanou stejnou částku. Míra navýšení závisí na tom, jaký důchod nyní pobíráte.

O 8,2 % víc

V případě aktivace mimořádné valorizace se zvyšuje procentní výměra důchodů o tolik procent, kolik činil růst cen v měsíci, ve kterém byla podmínka pro mimořádnou valorizaci penzí splněna. Minimálně tedy musí mimořádná valorizace činit z logiky věci 5 %.

Rychlý růst cen ale červnové navýšení vyhnal až na hodnotu 8,2 %. Znovu připomínáme, že o dané procento vzroste pouze procentní výměra důchodu, která tvoří zásluhovou část penze. Základní výměra, kterou mají všichni stejnou, se navyšovat nebude.

V průměru si důchodci polepší o 1017 Kč měsíčně. Přesná částka navýšení bude záležet na současné úrovni důchodu.

Vláda bude zvýšení projednávat na přelomu února a března. Všichni, kterých se zvýšení týká, dostanou oznámení o konkrétním zvýšení jejich důchodu ještě v březnu, informoval ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Stát podle něj kvůli valorizaci vyplatí navíc 20 miliard korun.

Místo 5 % rovnou 8,2 %

Valorizaci v mimořádném termínu zákon upravuje v § 67. Podmínkou pro vznik nároku na mimořádnou valorizaci je dosažení růstu cen nejméně o 5 % oproti měsíci, který byl zohledněn valorizací, která byla schválena s účinností od ledna 2022.

Posledním měsícem, který byl pro valorizaci důchodů zohledněn (pro valorizaci k 1. lednu 2022), je přitom červen 2021.

Bazické indexy najdete na webu Českého statistického úřadu v bodě 4.

Pro stanovení valorizace se ale nepoužívá součet meziměsíčních nárůstů cenových indexů, ale součet originálních bazických indexů. Základem pro měření kumulativního růstu cen jsou tedy bazické cenové indexy z června. Zahrnuje se růst od měsíce července dál.

Podle zákona se ale sledují rovnou dva indexy vývoje cenové hladiny. Obecná CPI inflace a specifická inflace domácností důchodců (tzv. Index životních nákladů domácností důchodců – IŽND). Tento druhý cenový index není publikován formou přehledných tabulek, ale jeho hodnotu lze zjistit z tabulek, kterými ČSÚ doplňuje měsíční tiskové zprávy o vývoji cen, řekli nám před časem zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Najdete ho opět na webu ČSÚ, kde jsou nyní údaje naposledy za leden – tabulka 4 v sekci Přílohy.

Bazický index pro CPI v červnu 2021 činil 115,2 a index IŽND pak 114,4. Hranicí pro aktivaci mimořádné valorizace byla hodnota 121 pro CPI nebo 120,2 pro IŽND.

Termín mimořádné valorizace

Při splnění podmínek pro mimořádnou valorizaci se důchody zvyšují nařízením vlády, které musí být podle ministerstva práce vydáno do 50 dnů od konce měsíce, v němž růst cen dosáhl alespoň 5 %. Zvýšení důchodů proběhne se splátkou důchodu splatnou v 5. měsíci od splnění podmínky pro mimořádné zvýšení důchodů, vysvětlila před časem zpráva ministerstva.

Navýšení důchodu probíhá automaticky, takže není nutné o nic žádat.

Kdy půjdete do důchodu? Spočítejte si to v naší kalkulačce.

Jaké důchody se zvýší?

Mimořádná valorizace se bude vztahovat na všechny aktuálně vyplácené penze a na důchody, které budou ještě přiznané do konce roku, ve kterém mimořádná valorizace proběhla. Je tomu tak proto, že další řádná valorizace nebude odrážet růst cen za 12 měsíců od července 2021 do června 2022, neboť část cenového vývoje bude zahrnuta již do mimořádné valorizace. Zvýšení se stane trvalou součástí důchodu, informovalo MPSV.

O kolik vzroste důchod vám?

Tím, že se tato valorizace stanovuje procentem, nebude navýšení stejné pro všechny. Jak už jsme uvedli, jeho míra závisí na výši důchodu, přesněji na procentní výměře, ze které se stanovuje.

Zvýšení důchodů při valorizaci o 8,2 % Výše penze před zvýšením Zvýšení (8,2 %) Výše penze po navýšení 10 000 Kč 501 Kč 10 501 Kč 11 000 Kč 583 Kč 11 583 Kč 12 000 Kč 665 Kč 12 665 Kč 13 000 Kč 747 Kč 13 747 Kč 14 000 Kč 829 Kč 14 829 Kč 15 000 Kč 911 Kč 15 911 Kč 16 000 Kč 993 Kč 16 993 Kč 17 000 Kč 1075 Kč 18 075 Kč 18 000 Kč 1157 Kč 19 157 Kč 19 000 Kč 1239 Kč 20 239 Kč 20 000 Kč 1321 Kč 21 321 Kč

Jak spočítáte navýšení přímo u vašeho důchodu?

Částku valorizace vázanou na konkrétní výši důchodu spočítáme snadno. Vyjdeme z faktu, že základní výměra, která je pro všechny stejná, je letos ve výši 3900 Kč. Je-li tedy váš důchod například ve výši 25 000 Kč, odpovídá procentní výměra částce 21 100 Kč (25 000 − 3900). Navýšíme-li ji o 8,2 %, bude částka zvýšení 1731 Kč (po zaokrouhlení na celé Kč nahoru) a celkem tedy důchod po valorizaci bude činit 26 731 Kč měsíčně.

Nemusí jít o poslední mimořádnou valorizaci

Pokud budou ceny růst dál, bude se pro účely další případné mimořádné valorizace postupovat stejně. Cenový vývoj se bude sledovat stejným způsobem, jen základem nebude index z června 2021. Bazickým obdobím bude měsíc, ve kterém došlo ke splnění podmínky pro předchozí mimořádnou valorizaci (leden 2022). Takto měřený cenový vývoj se pak podle MPSV použije pro valorizaci v řádném termínu (růst cen do června 2022), nebo právě pro případnou další mimořádnou valorizaci, pokud by růst cen znovu dosáhl 5 % dříve než v červnu 2022.