Jaké příjmy vám banka započítá při žádosti o úvěr kromě těch ze zaměstnání a podnikání?

Než banka schválí žádost o úvěr, musí prověřit, zda bude klient schopen ho splácet. To znamená například zkontrolovat úvěrovou historii, ale hlavně prověřit existenci dostatečně vysokých příjmů. Kromě těch z podnikání a zaměstnání banky uznávají i další druhy příjmů, které mohou posloužit jako doplněk a zlepšit vaši bonitu. Jen musí být v jejich očích dost stabilní a mít trvalejší charakter.

Bonitu zlepší nájem i důchod

Banky nemají problém s příjmy z pronájmu vaší nemovitosti, ať už se jedná o dům, byt, pozemek, sklad, garáž, nebo komerční či nebytový prostor.

Akceptují za jistých okolností i práci na dohody. Například Česká spořitelna a Komerční banka akceptují pouze příjmy z dohody o pracovní činnosti. Equa bank a Raiffeisenbank zase akceptují obě dohody, ale s tím, že příjmy z nich pak mohou tvořit nejvýš polovinu z ostatních příjmů na žádosti. UniCredit Bank zase příjmy z dohod neakceptuje vůbec.

Banky vám uznají i příjmy z pracovní smlouvy sjednané na dobu určitou. Většinou ale chtějí potvrzení i o tom, že byla smlouva v minulosti prodloužena.

Bilanci vám dále vylepší třeba diety (např. u řidičů z povolání) nebo některé dávky od státu. Mezi ty patří např. starobní důchody či výsluhový příspěvek. Jde o výsluhový příspěvek dle zákona č. 361/2003 Sb. (výsluhový příspěvek policistů, hasičů a zaměstnanců vězeňské služby, celní správy, Bezpečnostní informační služby, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Úřadu pro zahraniční styky a informace) a dle zákona č. 221/1999 Sb. pro bývalé vojáky z povolání, upřesnil Marian Holub, specialista na hypotéky z České spořitelny.

Doplňkové příjmy pomohou, ale samy o sobě nestačí

Dále banky většinou započtou i příspěvky na bydlení vojáků či invalidní důchod 3. stupně, přičemž u některých bank tyto pravidelné platby od státu poslouží jako hlavní příjem a u jiných jen jako příjem doplňkový, který nemůže stát v žádosti jen sám o sobě. Moneta Money Bank akceptuje i příjmy z kapitálového majetku a náhradu za ztrátu výdělku po ukončení pracovní neschopnosti, UniCredit Bank naopak vůbec nezohledňuje invalidní důchod 3. stupně. Přístupy bank se liší.

Mezi další doplňkové příjmy, které tedy vaši situaci nezachrání samy o sobě, ale k dalšímu příjmu vám pomohou zlepšit skóre, se počítá i sirotčí a vdovský důchod, diety, invalidní důchod 1. a 2. stupně (např. Komerční banka ho ale neakceptuje), dále výživné na dítě či od bývalého manžela, mateřská, rodičovský příspěvek nebo dávky pěstounské péče.

U některých typů doplňkových příjmů mají banky stanovenou horní hranici započitatelné částky a nad tento limit už je nezohledňují. Například Banka Creditas rodičovský příspěvek a mateřskou započítává pouze do výše 20 tis. Kč, výživné na jedno dítě nejvýše do 5 tis. Kč a odměnu pěstouna maximálně do 10 tisíc Kč za měsíc. Spořka na výživném započte na měsíc na dítě zase maximálně 3500 Kč.

U manželů a partnerů může pomoci i doplňkový příjem druhé osoby z páru, pokud vy máte příjem hlavní. To ale za podmínky, že budete na úvěru zavázáni oba. Pamatujte ale na to, že některé banky mají doplňkové příjmy nastavené tak, že je započítají například jen do poloviny částky, kterou činí příjmy hlavní.

Jak je vidět, banky pojímají posuzování bonity trochu odlišně. Kromě příjmů hodnotí i další ukazatele a mohou mít například mírně rozdílnou i klasifikaci hlavních a doplňkových příjmů. S čím uspějete v jedné, nebude stačit ve druhé, takže – jak se říká – byste neměli vkládat všechna vejce jednoho košíku. Snažte se proto získat nabídky na více místech. Jinak byste se mohli připravit o část úvěru nebo lepší sazbu.

Spoludlužník pomůže

Jak už bylo řečeno, banky akceptují příjmy, které jsou v jejich očích stabilní a dlouhodobější. Proto u nich neuspějete například s příspěvkem na bydlení apod. Tedy s dávkami, o které můžete snadno přijít v situaci, kdy přestanete plnit podmínky pro nárok na jejich čerpání.

Pokud vaše příjmy i se všemi případnými akceptovanými dávkami nejsou dost, může vám na úvěr pomoci dosáhnout spoludlužník. Vaše a jeho příjmy se pak budou posuzovat společně. Tento krok má smysl samozřejmě jen tehdy, pokud spoludlužník neměl v minulosti problémy se splácením úvěru.

Zkušební a výpovědní lhůta

V některých situacích si ale na úvěr musíte počkat i v případě, že máte dostatečné příjmy z podnikání či zaměstnání. Jste-li ve zkušební době nebo vám právě běží výpovědní lhůta, do banky nechoďte. Banka v této fázi nebude vaše příjmy ze zaměstnání považovat za stabilní.

U některých bank stačí počkat jen na období po zkušební době, jinde nebudete riziko až po delším čase. Například UniCredit Bank vám uzná příjmy ze zaměstnání až po půlroce od začátku pracovního poměru.

Podnikatele chtějí banky proklepnout víc

To samé platí pro situaci, kdy jste nově začali podnikat, a nemáte tedy za sebou ještě žádnou historii. V tomto případě ale může být vaše pozice horší, než kdybyste nastoupili do nového zaměstnání. Banka se s vámi bude bavit minimálně až v době, kdy máte za sebou rok nepřerušené podnikatelské činnosti, častěji ale bude rovnou vyžadovat jedno až dvě daňová přiznání.

V souvislosti s prokazováním příjmů podnikatelů budou letos banky poprvé postavené před oříšek v podobě paušální daně. Podnikatelé v režimu paušální daně totiž nemusí podávat daňové přiznání, které většina bank používá jako hlavní indikátor úrovně příjmů. Do režimu paušální daně bylo možné vstoupit poprvé během loňského roku, takže letos systém začne generovat první podnikatele, kteří nebudou za loňský rok podávat daňové přiznání. Jak k tomu která banka přistupuje, jsme mapovali v článku Jak budete jako OSVČ prokazovat příjmy, pokud jste v režimu paušální daně?