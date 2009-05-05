Měšec.cz  »  Spotřebitel  »  Kolik zaplatíte protistraně, když prohrajete soudní spor?

Kolik zaplatíte protistraně, když prohrajete soudní spor?

Richard W. Fetter
5. 5. 2009
Doba čtení: 5 minut
19 nových názorů

Sdílet

Ilustrační obrázek.
Autor: Shutterstock
Rizikem soudního sporu není jen samotný neúspěch ve věci, která je předmětem řízení, ale též případná povinnost nahradit druhé straně soudní výlohy. Kolik tedy zaplatíte, když prohrajete soudní spor?

Účastníkovi soudního řízení, který ve sporu plně uspěl, přiznává soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo obraně práva proti účastníku, který spor prohrál. Ten tak nakonec nese bez náhrady své náklady, které v průběhu řízení měl, ale hradí nadto úspěšnější opačné straně ještě vynaložené náklady. Jedná se zejména o soudní poplatek, paušální náhradu tzv. palmárních nákladů na právní zastoupení druhé strany advokátem, náklady svého právního zastoupení, náklady na zjištění, zajištění a provedení důkazů, včetně tzv. svědečného nebo úplaty za znalecké posudky.

Kolik zaplatíte právníkovi protistrany?

Palmární odměna za právní zastupování patří ke kompenzovaným nákladům řízení jen v případě, je-li zástupcem advokát (popř. za stanovených podmínek notář nebo patentový zástupce). Je-li zástupcem například podnikový právník nebo jiný právník, který není členem České advokátní komory, jeho odměnu poražený účastník sporu hradit nemusí. Čtěte více: Lze se vyhnout zaplacení nákladů na exekuci?

Přestože právní služby rozhodně nepatří k nejlevnějším, poptávka po nich neklesá. Důvodem je složitost obchodních, podnikatelských a společenských vztahů vůbec, stejně jako formální a procesní požadavky kladené na jejich realizaci. Zvláště ve sporném občanském soudním řízení se stala kvalifikovaná právní pomoc už téměř nezbytnou. Jen stěží se laik, hájící před soudem svá práva proti druhé straně, obejde bez asistence právníka, protože jej i drobná formální chyba může připravit o spravedlivé vítězství.

Právník se s klientem může podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., dohodnout na libovolně vysoké smluvní ceně (palmární odměně) za právní zastoupení. Nedojde-li k dohodě, platí klient za poskytnuté služby podle advokátního tarifu, který zmíněná vyhláška v platném znění obsahuje. Pokud se odměna advokáta za poskytnuté právní služby řídí smlouvou s klientem, jde o smluvní odměnu – její úroveň není resortním právním předpisem limitována, záleží na konkrétní dohodě. Není-li odměna takto výslovně dohodou určena, řídí se ustanoveními advokátního tarifu.

klíč, peníze, exekuce, dluhy

Ilustrační foto

Smluvní odměna je vhodnější pro klienty znalé cen

Smluvní odměna spočívá v ujednání mezi advokátem a klientem o částce, za níž bude advokát právní službu poskytovat, anebo o způsobu jejího určení. Ujednání o smluvní odměně je buď součástí mandátní smlouvy, na jejímž základě se právní služba poskytuje nebo je dohodnuto samostatně. Čtěte více: Co vám nesmí při exekuci zabavit?

Odměna může být vyjádřena v tzv. časové podobě. Advokát a klient se mohou dohodnout na hodinové sazbě či poplatku za jinou časovou jednotku. Tato sazba pak, není-li ujednáno jinak, náleží právnímu zástupci za každou započatou jednotku času, strávenou nejen s klientem, ale též studiem spisů, přípravou nebo jednáním s protistranou. Pokud advokát uvede do smlouvy celkový odhad odměny za vyřešení celého případu a její výši podstatně překročí, bez předem zaslaného písemného upozornění nemůže doplacení rozdílu po klientovi vymáhat.

peníze, internetové bankovnictví, obchod

Foto: Ivana Dvorská

Druhý způsob, kterým lze odměna stanovit je pomocí tzv. podílu či paušálu, kdy si obě strany určí celkovou odměnu za vyřešení celého případu, jejíž výše může být vyjádřena i podílem na hodnotě věci.

Použití časové odměny je obvyklé pro jednorázové právní poradenství. Paušální palmáre, případně kombinované s časovou odměnou – hodinovými sazbami případně odstupňovanými podle obtížnosti a rozsahu poskytované právní pomoci, pak pro konzultace a zastoupení podnikatelské a firemní klientely. Laik, který nezná v místě a čase obvyklé ceny právních služeb, by měl spíše žádat o poskytnutí právní pomoci za mimosmluvní odměnu.

Pracují české soudy efektivně?

Zobraz výsledek

Mimosmluvní odměna je stanovena vyhláškou

Výše mimosmluvní odměny se určuje podle sazby kterou stanovuje advokátní tarif a dle počtu úkonů, které advokát ve věci vykonal. Klient tedy platí za každý úkon právní služby, který právník v jeho věci učiní. Takovým úkonem je například převzetí a příprava zastoupení, další porada s klientem přesahující 1 hodinu, účast na jednání před soudem nebo jednání s protistranou za každé započaté 2 hodiny.

Sazby za úkony se odvíjejí od tzv. tarifní hodnoty. Tou je výše peněžitého plnění, cena věci či práva a jejich příslušenství v době započetí, jichž se právní služba týká. Její částka je pochopitelně vyšší při sepsání žaloby ve sporu o 1 000 000 Kč než ve při o 20 000 Kč. Pro některé rodinné a sociální jsou naopak předepsány snížené sazby odměny. Čtěte více: Proč vyzkoušet rozhodčí řízení?

Paušální sazby náhrady palmáre

Náhrada nákladů za právní zastoupení advokátem se nestanovuje ve výši skutečně vynaložených (právníkovi zaplacených) částek, nýbrž podle paušálních sazeb předepsaných vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro civilní soudní řízení v jednom stupni. Na to je advokát povinen klienta upozornit. Sazby náhrad, jde-li ve sporu o zaplacení peněžité částky, zachycuje následující tabulka.

Školení pro účetní - mzdová účtárna v příkladech

Sazby náhrad nákladů řízení dle výše sporné částky
Hodnota peněžité částky, jejíž zaplacení je předmětem řízení Sazba odměny přiznávaná soudem jako náhrada nákladů řízení v jedné instanci
do 1 000 Kč 4 500 Kč
přes 1 000 do 5 000 Kč 6 000 Kč
přes 5 000 do 10 000 Kč 9 000 Kč
přes 10 000 do 200 000 Kč 9 000 Kč a 17 % z částky přesahující hranici 10 000 Kč
přes 200 000 Kč do 10 000 000 Kč 41 300 Kč a 2 % z částky přesahující hranici 200 000 Kč
přes 10 000 000 Kč 237 300 Kč a 0,15 % z částky přesahující hranici 10 000 000 Kč

Vítěz bere vše

O plný úspěch ve věci sporu se jedná tehdy, jestliže soud svým rozhodnutím zcela vyhověl návrhu účastníka. Žalobce dosáhl plného úspěchu, jestliže výrok rozsudku odpovídá žalobnímu petitu (návrhu). Žalovaný má plný úspěch, je-li žaloba v celém rozsahu zamítnuta. Nemá-li žádný účastník plný úspěch, ale každý z účastníků uspěl jen částečně, může přesto soud přiznat plnou náhradu nákladů řízení tomu z nich, jehož úspěch je převažující. Soud tak rozhodne zejména tehdy, jestliže neúspěch účastníka byl v poměru k jeho úspěchu jen nepatrný.

Jak spočítat náhradu

Je-li úspěch a neúspěch obou účastníků jen částečný a nejsou zde podmínky pro přiznání plné náhrady nákladů, má soud dvě možnosti.

  • Soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, a to podle poměru úspěchu a neúspěchu ve věci.

    Příklad:

    Jestliže se žalobce domáhá po žalovaném zaplacení náhrady škody – například částky 100 000 Kč a je mu přiznána částka 60 000 Kč, potom je jeho úspěch 60%, úspěch žalovaného je 40%.

    Žalobci tak bude přiznána 20% náhrada nákladů řízení: tedy 20 % z paušální sazby náhrady palmáre 24 300 Kč čili 4 860 Kč.

    Dále to bude 20 % ze zaplaceného soudního poplatku, který činí 4 % z předmětu řízení – peněžitého plnění 100 000 Kč. Tedy 20 % z částky 4000 Kč = 800 Kč.

  • Je-li úspěch a neúspěch na obou stranách přibližně stejný, soud v rozsudku vysloví, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Každý z nich tedy ponese bez nároku na náhradu náklady, které v průběhu řízení vynaložil.
Vstoupit do diskuse (19 názorů)

Autor článku

Richard Fetter

Richard W. Fetter

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Témata:

Čtěte dále

K soudu se chodí pro rozhodnutí, nikoli pro spravedlnost !
bez přezdívky

Nejžádanější

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz
Školení pro účetní
Mzdová účtárna v příkladech
9. 10. 2025
9:00
Více
Aktuální problémy uplatňování DPH a změny pro rok 2026
7. 11. 2025
9:00
Více
Mzdové účetnictví - legislativní novinky roku 2026
13. 1. 2026
9:00
Více

Z našich webů

Aktuální kurzovní lístek - dne 6. 10. 2025

Dále u nás najdete

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A

Sedm set tisíc lidí neví, že mají vysoký tlak

Recept na domácí kaiserky zvládne i nezkušený kuchař

Pro kadeřnice i zoo. Jak má fungovat rezervační systém?

Spoření v říjnu: Kam bezpečně s penězi?

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

Kdo má status umělce, může od státu dostat až 90 tisíc korun

Aktualizovaný Microsoft Marketplace je nyní přísnější

Jak jsem si koupila vodu bez mikroplastů. V plastové lahvi

Flexinovela je jen dalším kolečkem legislativní mašinerie

Co nového přináší Securitytrends 3/2025?

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Hollywoodské hvězdy naštvala nová AI herečka

Jednotné měsíční hlášení nahradí firmám řadu tiskopisů

Kde je v Česku nejvíc gigabitových přípojek?

Jak vypadá operace kýly s asistencí přes 5G síť

Benefit vázaný na výkon práce nemůže být od daně osvobozený

„No, tohle nespálíte!“ Zjistěte, jak Tomáš začínal pracovat se dřevem

Vzdělávací sektor bojuje s ransomwarem i za cenu vyhoření

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).