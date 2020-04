 »   »  Kdo vládní omezení a zákaz činnosti odskáče nejvíce?

Vládní opatření mající zabránit šíření koronaviru COVID-19 budou mít na trh práce v Česku i ve světě vážný dopad. Zatím to ještě není znát, březnová nezaměstnanost se pohybovala na hranici 3 %. Na úřady práce se v březnu zapsalo jen o deset tisíc lidí více než v únoru. Očekává se ale, že lidí bez práce bude přibývat v dalších měsících. Vidět to pravděpodobně bude už ve statistice za duben. Reálně je však bez práce nejspíš mnohem více lidí, než ukazují čísla ministerstva práce, protože ne všichni OSVČ a další menší podnikatelé, kteří přišli o zakázky, se zaregistrovali na úřadech práce.

Na kom se nezaměstnanost podepíše nejvíce

Sociologický ústav Akademie věd se v souvislosti s možnou krizí na trhu práce pokusil odpovědět na otázky:

Koho se karanténní opatření dotknou nejvíce?

Které sociální skupiny jsou na trhu práce nejzranitelnější?

Podíváme-li se na data vyplývající z předchozí velké ekonomické krize v roce 2008, zjistíme, že krize prohloubila dřívější nerovnost ve společnosti. V České republice sice nedošlo k významnému a dlouhodobému nárůstu nezaměstnanosti, změnila se ale forma zaměstnávání. Stoupl hlavně podíl tzv. prekérní práce, což je typ pracovních úvazků, které neposkytují pracovníkům příliš velkou jistotu stability. Mezi zaměstnanci významně stoupl podíl smluv na dobu určitou, zkrácené úvazky, případně zaměstnávání formou švarcsystému. Mnoho lidí se také v praxi setkává s tím, že se musí stát OSVČ kvůli nedostatku stálých pracovních míst.

Počet lidí pracujících na nestabilní pracovní úvazky stoupne

Opatření, která jsou nyní zaváděna, pravděpodobně podíl prekérní práce na trhu práce znásobí. Vláda se současnými opatřeními zaměřuje především na ochranu zdraví a udržení zaměstnanosti. Podpora zaměstnanosti je ale primárně cílená na lidi pracující na hlavní poměr. Výrazně menší je ochrana malých živnostníků a z podpory téměř vypadávají lidé pracující na méně stabilních pozicích (pracující na dohody a agenturně zaměstnaní).

Na těchto pozicích přitom většinou pracují lidé, kteří vzhledem k dlouhodobě nízkým a nejistým příjmům zpravidla nemají finanční rezervy. I krátkodobý výpadek nebo pokles příjmu pro ně může znamenat, že nebudou schopni pokrýt své životní náklady. Tito lidé mohou žádat o mimořádnou okamžitou pomoc. O příspěvek nyní mohou žádat všichni lidé, kterým kvůli vládním opatřením souvisejícím šířením epidemie koronaviru klesl příjem, ale ne o tolik, aby vám vznikl nárok na opakující se dávky pomoci v hmotné nouzi (jako je příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení) a současně máte finanční problémy a potřebujete bezprostřední pomoc. Více se dozvíte v článku: Jste bez peněz a v nouzi? Můžete zkusit mimořádnou okamžitou pomoc

Ministerstvo práce a sociálních věcí navíc společně s partnerskými organizacemi poskytuje lidem trpícím nedostatkem potravin základní hmotnou pomoc z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).

V březnu významně stoupl počet žádostí o ošetřovné

Podle údajů ČSSZ během března 2020 výrazně vzrostl počet osob využívajících ošetřovné (mohou je čerpat i OSVČ), a to o celých 333,5 tisíce. Je pravděpodobné, že většinu z tohoto počtu tvoří ženy. Ošetřovné pokrývá 60 % denního vyměřovacího základu, významně tedy snižuje příjem domácnosti. Více: Jak OSVČ mohou žádat o ošetřovné? Online formulář

Se zavřením škol a školek stoupají nároky na péči o děti, ale roste také potřeba péče o starší členy rodiny. O děti v 87 % případů pečují ženy, takže ztížené pracovní podmínky dopadají především na ně. O seniory pečují z 80 % také ženy. Pokud péče o seniora vyžaduje stálou péči, opouští zaměstnání ve většině rodin ten, kdo má nižší příjem, zpravidla se jedná opět o ženy.

Vládní omezení tak můžou znamenat velmi významnou ztrátu příjmu pro rodiny s malými dětmi, rodiny pečující o seniory a matky samoživitelky, které se musí na ošetřovné spolehnout a zároveň patří mezi nízkopříjmové skupiny obyvatel. Pokud tyto ženy nyní zůstaly doma, aby pečovaly o děti, o to hůře se jim bude vracet do práce v době ekonomické recese.

Ošetřovné může tvořit až 60 % příjmu v rodinách, kde bude muset nahradit jeden příjem. To může vést k problémům se splácením hypoték a dalším finančním komplikacím. Před několika dny sice bylo schváleno opatření umožňující odklad splátek úvěrů i hypoték, nicméně úroky dál narůstají i během přerušení splácení. Více: Jak požádat o odklad splátek úvěrů a co to bude pro vás znamenat?