 »   »  Konec daně z nabytí nemovitostí a odpočtu úroku z nových hypoték, navrhuje Schillerová

Ministryně financí Alena Schillerová přišla s nápadem na zrušení zmíněné daně v březnu. Návrh v pátek projedná Národní ekonomická rada vlády (NERV), pak jej musí schválit ještě vláda a parlament. Návrh by však mohl narazit v koalici, sociální demokracie je vůči němu skeptická.

Cílem návrhu podle Schillerové je, aby kupujícím při pořizování nemovitosti zůstalo víc peněz než předtím, a především aby je měli hned, a ne až za dvacet či třicet let po splacení hypotéky. Roční inkaso daně je 13 miliard, které by jejím zrušením zůstaly v kapsách daňových poplatníků.

Daň z nabytí nemovitých věcí je nyní ve výši 4 % z celkové kupní ceny. Pokud si tedy kupujete byt za 5 000 000 Kč, znamenalo by to úsporu 200 000 Kč.

Se zrušením daně by šlo ruku v ruce také zrušení možnosti odečíst si úroky z hypotéky. Opatření by platilo pouze pro nově uzavřené smlouvy. Ti, kdo už daň zaplatili, by si v případě schválení návrhu mohli úroky z daní odečítat stejně jako dosud.

U novostaveb by odpočty zůstaly

Každý, kdo zaplatil v minulosti čtyřprocentní daň z nabytí nemovitých věcí nebo si pořídil nemovitost osvobozenou od této daně (například novostavby), by si podle návrhu mohl odpočty hypotéky i nadále daňově uplatňovat ve svém přiznání k dani z příjmu a nic by se pro něj nezměnilo. V zákoně by bylo ošetřené i refinancování hypoték tak, aby nebylo posuzováno jako nový úvěr.

Aby se minimalizoval efekt nežádoucího zamrznutí trhu s nemovitostmi v následujících dnech, bude návrh MF opatřen retroaktivní účinností. Po dokončení legislativního procesu tak bude zákon účinný zpětně, a to ke dni schválení vládou, uvedl resort na svých stránkách.

Trh s bydlením už ale zamrzlý je. K ledu jej poslala vládní omezení související s koronavirem. Byty se neprodávají a zájemci o bydlení vyčkávají na případný pád cen. Stejně tak vyhlížejí další snížení úroků hypoték, které pravděpodobně ještě přijde.

Jsme skeptičtí, říká ČSSD

Schillerová návrh zatím projednala se svými stranickými kolegy z ANO. Narazit by však mohla v koalici, protože navrhovaná opatření se nezamlouvají ČSSD.

Za sociální demokracii bych rád vyjádřil určitou skepsi. Nejsem si jistý, že je to typ návrhu, který nás teď pálí a měl by být součástí opatření, o kterých se bavíme. Máme řadu daleko naléhavějších věcí, nemyslím, že by tato s nimi tak souvisela a toto je skupina obyvatel, kterým potřebujeme pomoci, citoval ve čtvrtek 9. dubna server lidovky.cz ministra kultury Lubomíra Zaorálka.

Zrušení daně z nabytí nemovitosti už loni na podzim navrhli také pražští radní, stejně tak by chtěli snížit DPH z pořízení bytu z 15 % na 10 %. Dále navrhli rozšíření daňových úlev v případě pořízení bydlení pro vlastní potřebu, a to jak u vlastnického, tak u družstevního bydlení. Cílem je zlevnit bydlení, a to nejen v hlavním městě.