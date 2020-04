 »   »  Nemáte na nájem? Chystá se ochrana dočasných neplatičů. Občanů i firem

Vláda na jednání 1. dubna 2020 schválila pomoc pro nájemníky bytů. Pokud nemáte na nájem kvůli opatření spojeným s šířením koronaviru (to je podmínka), nesmí vám pronajímatel dát kvůli tomu výpověď. Ovšem pouze za předpokladu, že prodlení s platbou nájemného vzniklo až po 12. březnu 2020 a vy prokážete, že nemáte peníze kvůli mimořádným opatřením, které vám znemožnily nebo ztížily nájemné zaplatit. Nájemné pak musíte doplatit do konce května roku 2021. Pokud jej nezaplatíte, bude to důvod k výpovědi bez výpovědní lhůty. Ochrana nájemníka před výpovědí se tedy rozhodně nevztahuje na dlouhodobé problémové neplatiče. Odklad platby nájemného by se navíc neměl vztahovat na placení záloh na energie a služby.

Pronajímatel vám ale může dát výpověď, jestliže pomine důvod neschopnosti platit nájem v návaznosti na vládní omezení, nejdříve se tak ale může stát po skončení nouzového stavu, a pokud je pronájem jediným zdrojem jeho obživy. Jestliže si odložíte splatnost nájemného a poté vypovíte pronajímateli nájemní smlouvu, má právo jej po vás vymáhat v souladu s občanským zákoníkem.



Autor: Dalibor Z. Chvátal Nemáme na nájem. Leták v podchodu v městské části Ostrava-Jih.

Výpověď z nájmu nemůžou dostat ani OSVČ a firmy

Podobná pravidla platí i pro nájemníky, kteří pronajaté prostory využívají ke komerčním účelům a podnikání. Pronajímatel vám nemůže nájem vypovědět v případě, že k prodlení s platbou došlo mezi 12. březnem 2020 až 30. červnem 2020 a vy prokážete, že se tak stalo kvůli omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které vám znemožňuje nebo podstatně ztěžuje provozování podnikatelské činnosti. Pozor, úroky z prodlení za platbu nájmu vám můžou narůstat po celou dobu, kdy nájemné neplatíte.

Nájemné a všechny závazky s ním spojené musíte zaplatit do 31. března 2022. (Máte tedy na zaplacení nájemného dva roky.) Pokud nájemné nezaplatíte ani do tohoto termínu, může vám dát pronajímatel výpověď do 5 dnů. Jestliže je však už teď jasné, že nájemné neuhradíte vůbec (třeba protože jste ukončili podnikatelskou činnost), můžete dostat výpověď do 5 dnů bez dvouleté čekací lhůty.



Z jiných důvodů vám ale pronajímatel dát výpověď může. Například v případě, že pronájem užíváte k jiným účelům, než stanovuje smlouva. Pronajímatel vám také může dát výpověď, jestliže pomine důvod neschopnosti platit nájem v návaznosti na vládní omezení, nejdříve se tak ale může stát po skončení nouzového stavu, a pokud je pronájem jediným zdrojem obživy pronajímatele.

Pozor, jedná se pouze o návrh zákona, který ještě musí schválit parlament.



Odložit jde i půjčka od Státního fondu rozvoje bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj současně zavádí možnost odložení splatnosti splátek úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení, a to až do 30. listopadu 2020. Opět ale musíte doložit, že nemůžete splácet kvůli zavedeným opatřením. Odložení splátek není povinné, platí jen pro ty, kteří si splátky odložit chtějí.

Uvědomujeme si, že na mnohé nájemníky dnes dopadá situace velmi citelně a ohrožuje je to v jistotě bydlení. Proto se snažíme přijmout taková opatření, která je posílí. Náš návrh předpokládá například omezení možnosti výpovědi nájmů, pokud lidé nebudou moci nájem uhradit, odložení splatnosti úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a i některých dalších poplatků, které souvisí s bydlením, uvedla Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj.

Další plánované opatření ministerstva má pomoci pronajímatelům. Prodlužuje lhůtu pro doručení vyúčtování služeb a energií uživatelům bytů a nebytových prostor v bytových domech, a to o čtyři měsíce, tedy do konce srpna tohoto roku. Řada dodavatelů služeb nejspíš nebude schopná dodat včas potřebné podklady pro rozeslání vyúčtování služeb. Mohlo by kvůli tomu dojít k překročení lhůt pro vyúčtování přeplatků a nedoplatků, které podle zákona o službách podléhá nemalým sankcím.