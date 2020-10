Dlužníkům v exekuci pomůže chráněný bankovní účet

Poslanecká sněmovna bude za několik dnů znovu, již podrobněji, projednávat návrh novely procesních – exekučních předpisů, v níž jde hlavně o zavedení institutu tzv. chráněného účtu pro dlužníky (povinné) v exekuci, který si budou moci u banky zřídit. Chráněný účet by měl zabránit třeba takovým excesům (soudních exekutorů), aby třeba již exekuci podrobná mzda, z níž po srážkách ze mzdy zbylo jen nezabavitelné minimum, byla znovu podrobena exekuci a byla zabavena dlužníkovi prostřednictvím jiného exekučního instrumentu, a to přikázáním pohledávky z účtu povinného dlužníka. (I to se protiprávně stávalo či možná ještě stává, že i nezabavitelné minimum, které zůstalo po srážkách ze mzdy, bylo zabaveno v exekuci.)

Kolik ze mzdy dlužníka připadá a zůstává jemu a jeho rodině a kolik připadá jeho věřitelům, jsme vysvětlovali podle aktuálních pravidel v tomto článku. O tom, že dvojí exekuce z jednoho příjmu je zakázána, jsme psali v tomto článku. Zákaz zdvojování exekucí potvrdil i Ústavní soud.

Jen jeden chráněný účet

Chráněný účet se bude zřizovat na základě žádosti povinného dlužníka – klienta banky. Každý exekuci podrobený dlužník bude mít smět jen jeden chráněný účet. Zákon proto bude pamatovat na různé vykuky, kteří si jich zřídí více. Tomu asi nepůjde zabránit, ale exekuci se takoví chytráci nevyhnou, chráněn bude jen jeden účet. Banka bude povinna převést z účtu, který už u ní klient podrobený exekuci má, na chráněný účet peněžní prostředky ve výši trojnásobku životního minima jednotlivce. To je změna. Doposud je standardně a dlouhodobě chráněna, a to samozřejmě jen na jednom účtu, pokud jich má dlužník vice, částka ve výši dvojnásobku životního minima.

Avšak na základě mimořádných opatření v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru je až do 31. 12. 2020 chráněna částka ve výši čtyřnásobku životního minima. Momentálně tedy nemůže být zabavena dlužníkovi z účtu částka ve výši čtyřnásobku životního minima jednotlivce, tedy celkem 15 440 Kč. Od 1. 1. 2021 to bude méně, protože půjde jen o trojnásobek životního minima jednotlivce…, uvidíme však, jestli životní minimum bude nebo nebude valorizováno.

Manželovi lze vzít jen půlku

Ve vztahu k manželovi povinného a jeho účtu bude exekuce omezena polovinou prostředků na účtu (dle navrhovaného § 304b odst. 4 ve spojení s tam odkazovanými ustanoveními občanského soudního řádu). Pokud nemá dost peněz, bude i na jeho účtu chráněna před exekucí částka do výše trojnásobku životního minima jednotlivce. Exekuci přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu lze přitom v jednom exekučním řízení provést nejvýše jednou.

Návrh zákona chce, aby v novém ust. § 304c odst. 1 věty třetí občanského soudního řádu bylo obsaženo a uzákoněno toto pravidlo: Peněžní ústav nemá ze smlouvy o účtu od povinného právo na úplatu. Nevyloučíme však asi, že banky si s bezplatností vedení účtu ze zákona poradí, třeba zavedením jiných poplatků, když ne za zařízení a vedení chráněného účtu, tak třeba za převod prostředků na něj nebo tak nějak… A když se to nepodaří, jistě se zahojí na jiných klientech. Je totiž pravdou, že uvalení exekuce zatěžuje nejen samotného dlužníka, ale i jeho zaměstnavatele, pokud je zaměstnán, a jeho banku. Banka bude mít podle zákona spoustu povinností stejně jako je má zaměstnavatel zaměstnance, kterému byla tzv. exekučně obstavena mzda.

Co bude chráněno

Klíčové ustanovení novely, vystihující podstatu změn a ochranu dlužníka, je navrhované znění § 304c odst. 3 o.s.ř. občanského soudního řádu: Peněžní ústav, který vede chráněný účet, převede na chráněný účet peněžní prostředky, které byly po zřízení chráněného účtu připsány na účet, na který je veden výkon rozhodnutí proti povinnému, z účtu dlužníka povinného, plátce mzdy nebo plátce jiného příjmu uvedeného v oznámení podle § 304d odst. 3, do konce pracovního dne, v němž byly připsány na účet povinného, na který je veden výkon rozhodnutí proti povinnému.

Aby chráněný účet plnil svůj účel, tedy ochranu peněžních prostředků, které mají sloužit k uspokojování životních potřeb povinného dlužníka a osob, které je povinen vyživovat, zasílaných na účet postižený exekucí, nebude možno nařídit exekuci přikázáním pohledávky povinného z chráněného účtu. Chránit je však třeba i prostředky, které jsou na účet postižený výkonem rozhodnutí připisovány z účtu plátce mzdy nebo dalších pohledávek a které budou převáděny na chráněný účet.