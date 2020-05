 »   »  Dlužníci v exekuci budou dočasně více chráněni, některé výhody jim ale zůstanou

Od 24. dubna do 30. června 2020 nebude prováděna exekuce prodejem movitých věcí dlužníka. Na místě samém (tj. tam, kde dlužník má své movité věci) se soupis věcí v uvedené ochranné době provede pouze tehdy, pokud je to pro vedení exekuce nezbytné.

Omezení exekuce prodejem movitých věcí dlužníka v dražbě

Tato ochrana dlužníka ovšem neplatí, jestliže jde o exekuci prodejem movitých věcí, když jsou vymáhány pohledávky výživného, pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví nebo pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy.

Nicméně pokud by si povinný dlužník přál i v situaci, kdy na něj ochrana dopadá a exekuce prodejem movitých věcí provedena být nemá, aby taková mobiliární exekuce provedena přesto byla, protože je s ní třeba smířen a chce mít touto formou dluhy uhrazeny, pak to může soudu, resp. exekutorovi písemně oznámit a exekuce prodejem movitých věcí provedena bude.

Omezení exekuce prodejem nemovitosti dlužníka, v níž trvale bydlí

Od 24. dubna do 30. června 2020 také nebude prováděna exekuce prodejem nemovité věci (domu, bytu), ve které má povinný dlužník místo trvalého pobytu. A zase to neplatí, jestliže jde o exekuci pro vymožení pohledávek výživného, náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví nebo náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy. I o pokračování exekuce prodejem nemovitosti může sám povinný dlužník požádat, i když je jinak zákonem chráněn.

I v budoucnu exekuce na dům či byt jen při dluzích nad 100 000 Kč

Toto je jen dočasná ochrana dlužníka vlastnícího nemovitost před exekucí, současně ale dochází i k trvalé změně, k trvalému opatření, které má chránit dlužníka, aby nepřišel o své bydlení, kdy se zvyšuje hranice výše jistiny v exekuci vymáhaných pohledávek, od které lze provést exekuci právě i na nemovitost, v níž má dlužník hlášen trvalý pobyt. Exekuce prodejem nemovitosti věci, ve které má povinný dlužník místo trvalého pobytu, bude zastavena, pokud výše pohledávek oprávněného (věřitele), těch, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a přihlášených věřitelů povinného k okamžiku zahájení dražebního jednání nepřesahuje 100 000 Kč bez příslušenství (dosud šlo jen o částku 30 000 Kč).

To ale zase nebude platit, jestliže budou vymáhány pohledávky výživného nebo náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví či trestným činem nebo by to odporovalo dobrým mravům.

Vyšší ochrana drobných úspor

Až dosud nelze zabavit (strhnout z účtu) dlužníkovi prostřednictvím exekučního prostředku přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu prostředky (úspory) ve výši dvojnásobku životního minima jednotlivce, dočasně od 24. dubna 2020 až do 31. prosince 2020 (povšimněme si, že ochranná doba je tady delší než u exekuce prodejem movitých nebo nemovitých věcí) takto nebude moci být zabavena dlužníkovi částka ve výši čtyřnásobku životního minima jednotlivce, tedy celkem 15 440 Kč.

Připomeňme ale, že má-li u jednoho peněžního ústavu povinný dlužník více účtů, použije se uvedené ochranné pravidlo jen na jeden z nich.

Prominutí zmeškání lhůty

Došlo-li ke zmeškání lhůty, například dlužník na něco nereagoval včas, jak by měl, a to v souvislosti s opatřeními přijatými vládou nebo vybranými orgány veřejné moci za účelem ochrany veřejného zdraví občanů ČR, umožňuje zákon, aby soud nebo exekutor prominul zmeškání procesních lhůt. Lhůta pro podání žádosti na prominutí zmeškání lhůty je stanovena na sedm dnů od ukončení nebo zrušení mimořádného opatření.

Jednotlivé žádosti budou posuzovány individuálně vzhledem k okolnosti případu. Za jistě omluvitelný důvod zmeškání lhůty bude považována hospitalizace povinného dlužníka pro nakažení nemocí COVID-19, to, že mu byla nařízena karanténa, ale třeba zřejmě i uzavření pobočky pošty v místě bydliště dlužníka, jestliže neměl možnost cestovat na jinou pobočku. Podobně ale bude moci využít dobrodiní prominutí zmeškání lhůty i jiná osoba, například věřitel dlužníka.