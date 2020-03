 »   »  Daně 2019: Do kdy a jak musíte zaplatit daň příjmů a přehledy (TERMÍNY)

Přehledně a jednoduše všechny informace a data pro správné podání daňového přiznání pro příjmy fyzických osob a následných přehledů pro Českou správu sociálního zabezpečení a vaši zdravotní pojišťovnu.

Pokud nezaplatíte daň z příjmů nejpozději v den její splatnosti, musíte uhradit úrok z prodlení. Ten je ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o čtrnáct procentních bodů, tj. k 25. 3. 2019 to je 15,75 % p.a. Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení a účtuje se až od 5. pracovního dne prodlení. To znamená, že pro platbu daně máte ještě dalších 5 pracovních dnů a musí být uhrazena nejpozději 8. dubna 2019, aby vám nebyl účtován úrok z prodlení (tj. peníze musejí být připsané na účtu finančního úřadu).

V případě platby sociálního pojištění a zdravotního pojištění běží penále již od prvního dne prodlení, a to ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den (18,25 % p.a.), ve kterém dluh na pojistném trvá. Pokuta za nedodání přehledů může činit max. 50 000 Kč u sociálního pojištění i zdravotního pojištění (za každé).