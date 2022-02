Letošní první výplata zaměstnanců stojí za zmínku. Bude totiž vyšší, i pokud si na konci minulého roku nevyhádali vyšší mzdu. Ještě víc letošní daňové novinky potěší rodiče s více dětmi a milé překvapení přinese některým i roční zúčtování daní. Na to si ale ještě chvíli počkáte.

Vyšší daňová sleva na poplatníka

Přehled legislativních novinek najdete v článku Změny a novinky roku 2022 v kostce

Od letošního roku došlo k dalšímu navýšení daňové slevy na poplatníka. Pro příjmy za rok 2022 je ve výši 30 840 Kč ročně (2570 Kč měsíčně). Zaměstnancům se promítne do výplaty už od počátku roku, OSVČ si slevu na poplatníka v této výši uplatní až při podávání daňového přiznání za letošní rok, tedy na začátku roku 2023.

Sleva na poplatníka se zvyšovala už druhý rok v řadě – pokaždé o tři tisíce na rok. V roce 2021 vzrostla na 27 840 Kč. Tuto výši slevy si OSVČ uplatní nyní v následujícím přiznání za rok 2021. Oproti loňsku tak jde kvůli navýšení této slevy o přilepšení o 250 Kč měsíčně.

Na tuto slevu máte nárok automaticky. Uplatnit si ji můžete v plné výši, i pokud vaše výdělečná činnost trvala jen po část roku nebo jste platili daň srážkou.

Více o aktuální výši daňových slev najdete v článku Daňové slevy v roce 2022: Co si uplatníte už letos a co až příští rok?

Vyšší sleva na druhé a další dítě

Během loňska byla schválena také vyšší daňová sleva na druhé a další dítě (tzv. daňové zvýhodnění). Ačkoli byla novinka schválena během roku 2021 a se zpětnou platností od jeho počátku, zaměstnancům se do příjmů navýšení zatím nepromítlo, premiéra bude poprvé až ve výplatě za leden. V zúčtování daní jim navíc zaměstnavatel zohlední nevyužité navýšení daňového zvýhodnění za minulý rok.

Za tímto účelem je nutné zaměstnavatele požádat do 15. února o zúčtování daní a do stejného data mu dodat všechny podklady pro uznání nároku na daňové slevy a odpočty od základu daně. Informovali jsme o tom v článku Nejvyšší čas požádat zaměstnavatele o roční zúčtování. Co a kdy donést do účtárny?

Sleva na dítě tedy za rok 2021 činí:

sleva na první dítě 15 204 Kč (1267 Kč měsíčně) – beze změny,

sleva na druhé dítě 22 320 Kč (růst ze 1617 na 1860 Kč měsíčně),

sleva na třetí a další dítě 27 840 Kč (růst z 2017 na 2320 Kč měsíčně).

Pokud je vaše dítě držitelem průkazu ZTP/P, je daňové zvýhodnění dvojnásobné:

sleva na první dítě ZTP/P 30 408 Kč (2534 Kč měsíčně) – beze změny,

sleva na druhé dítě ZTP/P 44 640 Kč (3720 Kč měsíčně),

sleva na třetí a další dítě ZTP/P 55 680 Kč (4640 měsíčně).

Zrušený strop pro daňový bonus i vyšší nutné příjmy

Pro čerpání měsíčního daňového bonusu musíte mít hrubou mzdu vyšší než polovinu minimální mzdy, která v roce 2022 činí 16 200 Kč.

Další změnou, která může přispět k vyšší výplatě, je i zrušení zastropování daňového bonusu. Roční limit pro výši daňového bonusu (60 300 Kč) byl zrušen už tzv. daňovým balíčkem od roku 2021. Zákonodárci však zapomněli na to, že legislativní úprava obsahuje i měsíční limit 5025 Kč. Roční limit tak nebyl v platnosti, zatímco měsíční, který se používá právě u výplat zaměstnanců, ještě ano. Dorovnání bonusu, který se případně neuplatnil v loňském roce právě kvůli měsíčnímu limitu, proběhne buď v rámci zúčtování daní zaměstnavatelem, nebo při podání daňového přiznání. Daňový bonus, jež se aplikuje v případech, že je daňová sleva na dítě vyšší než stanovená daň z příjmu fyzických osob, už se tedy nyní uplatňuje i bez měsíčního zastropování.

Daňový bonus mohou využít poplatníci, kteří měli v daném roce příjem ze zaměstnání nebo podnikání minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy. Za rok 2021 to byla částka 91 200 Kč, za rok 2022 je to 97 200 Kč. Do této hranice se už nepočítají příjmy z nájmu a kapitálového majetku.

Vyšší minimální mzda

Lidem s nižšími příjmy může následující výplatu ovlivnit i to, že se pro letošní rok zvýšila i minimální mzda (16 200 Kč) a s ní i jednotlivé úrovně zaručené mzdy, které jsou odstupňované od náročnosti a míry odpovědnosti na dané pracovní pozici.

Navrhované úrovně zaručené měsíční a hodinové mzdy pro rok 2022 Skupina Zaručená měsíční mzda v Kč Zaručená hodinová mzda v Kč 1 16 200 Kč 96,40 Kč 2 17 900 Kč 106,50 Kč 3 19 700 Kč 117,50 Kč 4 21 800 Kč 129,80 Kč 5 24 100 Kč 143,30 Kč 6 26 600 Kč 158,20 Kč 7 29 400 Kč 174,70 Kč 8 32 400 Kč 192,80 Kč

Zdroj: MPSV

Další podrobnosti o minimální a zaručené mzdě najdete v článku Minimální mzda 2022: Pro některé až 32 400 Kč měsíčně

Vyšší cestovní náhrady

K novému roku došlo také ke zvýšení náhrad pro zaměstnance, kteří jezdí na pracovní cesty. Zvýšily se sazby tuzemského stravného a také náhrady při cestách do některých zemí. S účinností od 19. října 2021 se do oblasti náhrad promítly i dražší pohonné hmoty.

Vyšší nezabavitelné minimum

Připomínáme, že zaměstnancům v exekuci, jimž zaměstnavatel provádí srážky na splácení dluhu ze mzdy, se zvýšilo také tzv. nezabavitelné minimum. Tedy částka, která jim musí po provedení srážek zůstat na živobytí.

Jak se počítá čistá mzda v roce 2022?

Asi není nutné nikomu připomínat, že došlo od roku 2021 ke zrušení konceptu superhrubé mzdy, který pro účely výpočtu daně z příjmů navýšil hrubou mzdu o pojistné placené zaměstnavatelem. Teprve z této sumy se pak stanovila daň.

Od roku 2021 se 15% daň z příjmu počítá jen z hrubé mzdy. U příjmů, jež ročně přesáhnou 48násobek průměrné mzdy (měsíčně 4násobek průměrné mzdy), bylo zavedeno místo solidární přirážky nové, 23% daňové pásmo. To se ale vztahuje i na příjmy z pronájmu, kapitálového majetku nebo na tzv. ostatní příjmy.

Nechce se vám mzda počítat na kalkulačce? Využijte naši kalkulačku čisté mzdy.

Čistou mzdu začínáme počítat z měsíčního hrubého příjmu, ze kterého vypočteme 15% daň. Dostaneme měsíční zálohu na daň před odečtením slev.

Od této zálohy odečteme měsíční výši slev, na které má zaměstnanec nárok (pokud zde má podepsané Prohlášení poplatníka). (Sleva na vyživovanou manželku/manžela a sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení se uplatňuje za celý rok v rámci zúčtování daní zaměstnavatelem nebo při podání daňového přiznání, stejně jako uplatnění odčitatelných položek od základu daně.)

Po odečtení slev získáme zálohu na daň, kterou zaměstnavatel odvádí jako plátce finančnímu úřadu.

Dále vypočteme sociální a zdravotní pojištění (6,5 %, resp. 4,5 % ze mzdy) na odvody zaměstnance.

Od hrubé mzdy odečteme zálohu na daň po odečtení slev a sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnancem.