Minimální mzda 2022: Pro některé až 32 400 Kč měsíčně

Vláda schválila zvýšení minimální mzdy pro rok 2022. Ačkoli ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová chtěla s odbory v zádech protlačit minimální mzdu na úrovni 18 000 Kč, jednání tripartity shodu nepřineslo. Navržená částka se naprosto vymyká ekonomické realitě. Náš současný křehký hospodářský růst je založený především na stabilitě firem, kterým teď nemůžeme házet klacky pod nohy, reagoval prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Vláda nakonec odsouhlasila jiné sazby minimální a zaručené mzdy a na žádný z předem předložených návrhů nepřistoupila.

Minimální mzda 2022. Je to dost?

V příštím roce by podle schválených změn měla minimální mzda vzrůst o 1000 Kč na částku 16 200 Kč. Minimální mzda tak dosáhne zhruba 41,7 % průměrné mzdy.

Ministryně práce pravidelně upozorňuje na to, že Česká republika patří na území EU k zemím s jedním s nejnižších poměrů minimální mzdy vůči té průměrné.



Autor: Gabriela Hájková, vytvořeno z Twitteru Jany Maláčové Maláčová často posuzuje výši minimální mzdy pouze optikou poměru k průměrné mzdě

Miroslav Diro, mluvčí Hospodářské komory, ale před časem připomněl, že při hodnocení přiměřenosti minimální mzdy v konkrétních národních podmínkách se musí vzít v úvahu např. i kupní síla nebo vývoj produktivity práce. Takže podíl minimální mzdy na průměru nebo mediánu mzdy by měl být indikátorem, nikoli však nástrojem ke zvyšování minimální mzdy. Stát by tak podle něj měl spíš vytvářet dobré podmínky pro zvyšování kvalifikace a růst produktivity práce.

Před výrazným zvyšováním minimální mzdy už loni varovali i ekonomové, podle nichž by její nadměrný růst mohl v konečné fázi vést i k propouštění, zkracování úvazků nebo snaze nahrazovat lidskou pracovní sílu raději stroji.

Minimální a zaručená mzda

S minimální mzdou se zvýší také nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Minimální i zaručená mzda chrání zaměstnance před nepřiměřeně nízkým ohodnocením. Minimální mzda stanovuje nejnižší možné ohodnocení bez ohledu na druh vykonávané práce, kvalifikaci apod. Pod tuto hranici byste se nikdy neměli dostat, pracujete-li na plný úvazek. Zaručená mzda nemůže být logicky nižší než ta minimální, vyšší ale ano. Zaručená mzda určuje nejnižší možné ohodnocení za práci s ohledem na její složitost, odpovědnost a namáhavost při práci na plný úvazek s pracovní dobou 40 hodin týdně. Podle těchto kritérií se dělí na 8 skupin podle náročnosti prací. Nejnižší úrovně zaručené mzdy platí pro zaměstnance ve veřejných službách a pro ty, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách.

Do které skupiny patříte?

Do první skupiny, kde vzroste minimální mzda na avizovaných 16 200 Kč měsíčně, patří nekvalifikované práce, např. uklízečka, doručování zásilek, kontrola příchodů a odchodů, jednoduché strojní šití, nosič zavazadel nebo např. sběr a mytí nádobí.

Do druhé skupiny, kde má minimální odměna od příštího roku činit nejméně 17 900 Kč měsíčně, patří např. práce pokojských, sanitářů, kopáčů, asfaltérů, trafikantů, domovníků, školníků apod.

Do třetí skupiny se mzdou nejméně ve výši 19 700 Kč patří práce klempířů, barmanů, topenářů, číšníků, holičů a kadeřníků, instalatérů apod.

Čtvrtou skupinou s min. sazbou 21 800 Kč je odměňována práce s tlumočením, krejčích v modelové a zakázkové výrobě, kuchařů specialistů apod.

Do páté skupiny, kde by se min. odměna měla zvýšit na 24 100 Kč, patří řidiči linkových autobusů, mistři, dispečeři, zdravotní sestry, porodní asistentky a záchranáři, běžní IT správci, personální a mzdové účetní, učitelé ve školce apod.

Do šesté skupiny se zvýšením min. odměny na 26 600 Kč měsíčně patří činnosti jako správce sítí, obchodní referent, speciální pedagog, tvůrce IT systémů, samostatný projektant technicky náročných staveb apod.

V sedmé skupině s navrhovanou min. odměnou ve výši 29 400 Kč měsíčně jsou profese jako lékař, zubař, farmaceut, expert na marketing nebo finanční expert, programátor apod.

V poslední osmé skupině, kde se navrhuje min. odměna ve výši 32 400 Kč měsíčně, najdete např. odborníky na finanční a obchodní strategii organizací, makléře na finančním a kapitálovém trhu, špičkový vědecký pracovník apod.

Navrhované úrovně zaručené měsíční a hodinové mzdy pro rok 2022 Skupina Zaručená měsíční mzda v Kč Zaručená hodinová mzda v Kč 1 16 200 Kč 96,40 Kč 2 17 900 Kč 106,50 Kč 3 19 700 Kč 117,50 Kč 4 21 800 Kč 129,80 Kč 5 24 100 Kč 143,30 Kč 6 26 600 Kč 158,20 Kč 7 29 400 Kč 174,70 Kč 8 32 400 Kč 192,80 Kč

Zdroj: MPSV

Co ještě ovlivní růst minimální mzdy?

Růst minimální mzdy ovlivňuje také řadu dalších finančních výpočtů: