Komu se vyplatí podat daňové přiznání, i když nemusí?

Konec řádného termínu pro podání daňového přiznání se pomalu blíží, zbývá necelý měsíc. Pokud vám přiznání zpracovává daňový poradce, musíte ho odevzdat do 1. července. Některým poplatníkům se vyplatí podat daňové přiznání i v případě, že nemusí. A to proto, že tak naplno využijí daňových slev, kvůli kterým mohou dostat zpět zaplacené daně.





Obecně se vyplatí daňové přiznání podat, pokud vznikne nárok na vrácení přeplatku. To nastane v situaci, kdy poplatník během roku na daních něco zaplatil. Daňové přiznání se tedy vyplatí podat tomu, kdo nepožádal o roční zúčtování nebo nepracoval celých 12 měsíců, shrnula Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision.





Podání daňového přiznání se tak může vyplatit ženám na mateřské dovolené, které ještě část minulého roku pracovaly. Pokud například maminka odešla na mateřskou dovolenou v červnu, neuplatnila za období červenec až prosinec slevu na poplatníka. Tuto slevu na dani může uplatnit v daňovém přiznání a požádat o vrácení přeplatku, vysvětlila Štarmanová. I maminky na mateřské mají statut zaměstnance, takže mohly do 15. února požádat zaměstnavatele o zúčtování daní. Pokud termín nestihly nebo jim zaměstnavatel z nějakého důvodu (např. vedlejší nebo souběžné příjmy apod.) nemůže zúčtování provést, zbývá právě možnost daňového přiznání.

Daňové přiznání se vyplatí i tomu, kdo část roku pracoval jako zaměstnanec a pak o práci přišel a registroval se na úřadu práce. Základní sleva na poplatníka pro rok 2015 je celkem 24 840 korun. Během roku ji zaměstnanci využívají v měsíční výši, tedy 2070 korun. Jestliže tak zaměstnanec přijde o práci například v polovině roku, nestihne slevu za celý rok vyčerpat. Když podá daňové přiznání, sleva se mu zpětně započítá a on dostane peníze zpět, uvedla Štarmanová s tím, že k daňovému přiznání je nutné přiložit Potvrzení o zdanitelných příjmech.

Zaplacenou daň mohou získat zpět i studenti. Pokud vykonávají dvě zaměstnání souběžně, musí podat daňové přiznání. Brigádníci nejčastěji uzavírají dohodu o provedení práce, protože tak nemusí odvádět zálohy na zdravotní a sociální pojištění. S uplatněním slev na dani se z odměny do 10 tisíc korun měsíčně neplatí ani daň z příjmu. Před uzavřením dohody by měli studenti vždy trvat na podepsání ,růžového formuláře‘ – prohlášení poplatníka ze závislé činnosti, radí Štarmanová. Tiskopis ale můžete mít podepsaný v daném měsíci jen u jednoho zaměstnavatele.